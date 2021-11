Inovatīvs ilgtermiņa risinājums ādas veselībā

Āda ir pirmā, kas signalizē par organisma veselības stāvokli, tādēļ rūpes par to nav iedomājamas bez kvalitatīviem sejas ādas kopšanas līdzekļiem. Jo īpaši, ja ādai jau dabiski ir kādas īpatnības, kam nepieciešama īpaša kopšana. Kādi ir veselas ādas pamatkritēriji un pareiza tās kopšana – par to sarunā ar dabiskās dermokosmētikas zīmola "Labrains" radītāju, vides speciālisti un ķīmiķi Dr.oec. Līgu Brūniņu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ādas slimības kā, piemēram, rozācija, dermatīts vai akne ir ģenētiski predisponētas, proti, tās ir iedzimts vispārējs organisma stāvoklis, ko no savas brīvas gribas neizvēlamies, taču neapzināti varam to negatīvi ietekmēt – ar neatbilstošu kosmētiku, dzīvesstilu, pārmērīgu slodzi, uzturu, klimatu u.c. Tāpēc pilnībā izārstēt tās nav iespējams, taču ar pareizu un saudzīgu ādas kopšanu tās var veiksmīgi kontrolēt, skaidro Līga Brūniņa.

Pirmais un svarīgākais pareizas ādas kopšanas princips – ādas aizsargbarjeras stiprināšana. Ādas virsējo slāni jeb epidermu veido blīvs olbaltumvielu un lipīdu slānis, kas pasargā ķermeni no ārēja kaitējuma – patogēniem, tostarp, vīrusiem, infekcijām, baktērijām un sēnītēm, kā arī palīdz saglabāt ķermeņa mitrumu. Tajā atrodas arīdzan pigments melanīns, kas absorbē saules ultravioletos starus un pasargā ķermeni no to kaitīgās iedarbības.

Tādēļ ādas aizsargbarjeras stiprināšana visupirms nozīmē gādāt par šī olbaltumvielu un lipīdu slāņa līdzsvaru. Bieži izplatīta ādas kopšanas kļūda, kuras dēļ paši novājinām ādas aizsargspējas un veicinām pataloģisku ādas stāvokļu attīstību, ir nepiemērotu vai kairinošu kosmētisko līdzekļu lietošana. Piemēram, sintētiskā jeb konvencionālā kosmētika, kuras sastāvā esošā mikroplastmasa piesārņo mūsu ādu vai tajā esošie šķīdinātāji un konservanti šķīdina taukskābes, burtiski noņemot aizsargslāni un atstājot ādu pilnībā atvērtu apkārtējās vides kairinājumiem.

Atkarībā no ādas tipa un struktūras tā attiecīgi reaģē jeb saplaisā un, cenšoties aizsargāties, pastiprināti izstrādā taukus, kas savukārt ir laba augsne baktērijām. Kā stiprināt aizsargbarjeru, lai tas nenotiktu? Uzturot ādas mikrobiomas līdzsvaru (visas baktērijas, kas dzīvo uz ādas) un pH līmeni. Piemēram, sausas ādas gadījumā savairojas Staphylococcus aureus (Zeltainais stafilokoks), kas veido psoriāzi, dermatītu, rada iekaisumus un plaisas. Īstermiņā to var iznīcināt ar agresīviem antibiotikas saturošiem līdzekļiem, taču pēc to lietošanas pārtraukšanas baktērijas atkal atjaunojas, jo ir bojāti ādas dabiskie aizsargprocesi un laika gaitā ir izveidojusies šīm baktērijām labvēlīga vide.

Veids, kā nosargāt ādas mikrobiomas balansu, ir gādāt par labvēlīgu augsni Staphylococcus epidermidis, kas iznīcina nevēlamās baktērijas. Kā? Uzturot ādai veselīgu pH līmeni (veselas ādas pH ir 5,0-5,2), lietojot saudzīgu un dabisku kosmētiku – tādā veidā tiek aktivizēta ādas dabiskā vielmaiņa ilgtermiņā. Pēdējo gadu pētījumi apliecina, ka tiem rozācijas pacientiem, kuri pēc ārstnieciskajām lāzerterapijas procedūrām lieto dabiskus sejas ādas kopšanas līdzekļus, uzlabojumi ir par 36%, bet tiem, kuri lieto mākslīgi sintezētos – tikai par 12%. Tāpēc apsārtušas un kuperozas sejas ādas kopšanai vajadzētu izvēlēties tikai dabisko kosmētiku, kas nesatur "vecās paaudzes" kairinošās vielas, piemēram, benzoates, alcohol, limonene, linalool. Ieteicams katram apskatīt sava kosmētikas produkta sastāvu, lai pārliecinātos, vai tajā ir atrodas šīs vielas, kuras ir potenciāli kairinātāji veselai un normālai ādai, un ļoti nevēlamas jutīgas un problemātiskas ādas īpašniekiem

Defektu pārvērš efektā

Nekas nerodas no zila gaisa un bez iemesla, un arīdzan "Labrains" Latvijā radītās dabiskās dermokosmētikas zīmola rašanās stāsts ir sācies personīgās pieredzes dēļ. Līga pati saskārusies ar smagu rozāciju (skat. attēlus), kas būtiski ietekmējusi arīdzan viņas garīgo stāvokli – katra iziešana no mājas cilvēkos sagādājusi lielu sagatavošanos un stresu. Periodiski slimību bijis iespējams apārstēt ar medikamentiem un terapiju, taču kosmētikas tirgū tobrīd nebija pieejami saudzīgi kosmētiskie kopšanas līdzekļi, kas ilgtermiņā nekairinātu un saudzīgi koptu ādu. Ņemot vērā viņas izglītību, tika pieņemts drosmīgs lēmums radīt pašām savu dabiskās dermokosmētikas zīmolu. Nu jau ceturto gadu, Rīgā, Maskavas ielā 127 ik dienas tiek ražota dabiskā dermokosmētika "Labrains"

"Mēs ar manu biznesa partneri Elīnu Konstantinovu, kurai savukārt ir dermatīts, sākām kā nišas produktu ražotājas, taču drīz vien sapratām, ka niša patiesībā ir normāla āda. Mūsdienu sabiedrībā vidēji 40% cieš no aknes, 20% no dermatīta un 20% – no rozācijas," atklāj Līga.

Tāpēc "Labrains" produktos teju burtiski tiek likts iekšā labākais no labākā, jo nedz Elīna, nedz Līga nevarētu ražot un pārdot līdzekli, ko nebūtu gatavas lietot pašas. "Galvenais ir drošums, tāpēc vispirms es visu pārbaudu caur sevi. Uz savas ādas izmēģinu gan produktus, gan izejvielas un to kombinācijas, kā arī apstiprinu iepakojumus, lai produkts būtu drošs no visiem aspektiem. Neviena izejviela, kura ir radījusi kaut nelielu kairinājumu netiek akceptēta ražošanai. Es nevaru aizvietot izejvielu ar sliktāku tikai izmaksu samazināšanas dēļ, jo tas man palielinās ne tikai izdevumus nākotnē – ārstam, medikamentiem, bet arī radīs diskomfortu un tā mazināšanai patērētais laiks varēja tikt izmantots daudz produktīvāk vai man patīkamāk. Visiem produktiem no ražošanas brīža mēs dodam divu gadu derīguma termiņu, bet pēc atvēršanas – sešu mēnešu," skaidro Līga.



Uzņēmuma lepnums ir "Rosacea & Strike back" krēms rozācijas skartai ādai ar atjaunojošu iedarbību, kas ir pasaulē vienīgais dabiskais krēms, kas darbojas vienlaikus gan pret rozāciju, gan pret novecošanās pazīmēm. Kā skaidro Līga, parasti rozācija aktivizējas pēc 35-40 gadu vecuma, kad jau tiek lietoti līdzekļi pret novecošanās pazīmēm, kas savukārt neder rozācijai, jo ir kairinoši. Šī iemesla dēļ, "Labrains" ir radījis krēmu, kas darbojas abos gadījumos, nenodarot ādai pāri un uzlabojot to ilgtermiņā.

Inovatīvs ir arīdzan sejas ādas attīrīšanas gels ar sapropeli, kas maigi attīra un bagātīgi mitrina, aizsargājot un veicinot ādas dabiskās aizsargspējas, tādējādi aizkavējot arīdzan pāragru novecošanos. "Sapropeļa dziednieciskās īpašības jau sen ir labi zināmas, tāpēc tas plaši tiek iestrādāts dažādās maskās vai ziepēs, taču mēs esam vienīgie pasaulē, kas to ir iestrādājuši gelā ar stabilu pH 5.2," skaidro "Labrains" vadītāja.

"Mēs radām dabiskās dermokosmētikas līdzekļus īpaši jutīgai ādai, jo rūpīgi izmeklējam konservantus un šķīdinātājus, kas neizšķīdina dabisko aizsargslāni un nerada mikroplaisas. Salīdzinājumam – sintētiskās kosmētikas konservanti vidēji maksā 5 līdz 10 eiro kilogramā, savukārt mūsu konservanti maksā no 800 līdz 1500 eiro," atklāj Līga.

Tiesa, brīnumzāles neeksistē un vislabākie rezultāti sasniedzami ar kompleksu pieeju. "Nav vienas brīnumzālītes, tabletes vai krēma, ar kuru tu varētu izārstēt visu. Mēs piedāvājam vislabāko sagatavi, kā sev palīdzēt ilgtermiņā, bet ja tu naktīs negulēsi, ēdīsi visu kas pagadās un neatpūtīsies, tad ar dabiskiem kosmētikas līdzekļiem vien būs par maz. Kā arī – jo labāk tu kopsi ādu nesezonā (vasara – cilvēkiem ar sausu ādu, psoriāzi, dermatītu ), jo vieglāk tev būs sezonā (ziema – rozācijas ietekmētai ādai)."

Drošums, efektivitāte un ilgtspēja

Ilgtspēja un unikalitāte izpaužas arī "Labrains" iepakojumos, kas ne tikai sastāv no 100% pārstrādāta un pārstrādājama papīra, bet arī ir estētiski baudāmi. "Ja tu esi eko un dabai draudzīgs, tas nebūt nenozīmē, ka tev ir jābūt neglītam vai neērtam. Es gribēju atšķirties, tāpēc iepakojumus meklēju un testēju vairāk nekā gadu. Līdz ar to mums vienīgajiem Latvijā ir kastītes no kokvilnas papīra, kas ir 100% pārstrādāts un 100% pārstrādājams. Viena šāda kastīte mums izmaksā gandrīz divus eiro. Salīdzinājumam – "aiz matiem pievilktā" eko saukļa kastīte izmaksā 20 centus," atklāj Līga. Ja mēs patiesi negribam piesārņot vidi ar atkritumiem, tad par to ir jāmaksā.

Savukārt "Labrains" dabiskās dermokosmētikas krēmi ir iepildīti divu līmeņu iepakojumā – ārējā organiskā stikla kapsula ir atkārtotas lietošanas, bet iekšējā pārstrādājamās plastmasas tūbiņa ir maināma. Turklāt visi iepakojumi ir "Airless", proti, tie nepieļauj gaisa piekļuvi produktam, tādējādi tiek izslēgta tā bojāšanās.

"Mūsu klients lielākoties ir urbānā sieviete, kura dzīvē zina, ko grib, ir ceļā vai jau sasniegusi savas karjeras mērķus, un kurai ir svarīga pievienotā vērtība un kvalitāte. Pie šāda profila mēs arī pieturamies, taču paralēli nemitīgi norit darbs arī pie jauniem projektiem. Piemēram, strādājam pie saudzīgiem un attīrošiem sejas ādas kopšanas līdzekļiem jauniešiem," neslēpj Līga.

"Mūsuprāt, tā ir vislabākā pieeja – drošums, efektivitāte un ilgtspēja, jo tikai tā ir iespējams panākt stabilus rezultātus ilgtermiņā, nevis tikai nodzēst ugunsgrēku. Minimālais termiņš, kad var novērot dabiskas kosmētikas efektu, ir viens mēnesis. Mēs gribam redzēt rezultātu tūlīt un tagad, tāpēc izvēlamies agresīvus kosmētiskos līdzekļus, taču ādas veselības pamats ir un paliek saudzīga kopšana ikdienā," rezumē "Labrains" radītāja un vadītāja Līga Brūniņa.

Aicinot "Delfi" lasītājus iepazīties ar "Labrains" produktiem, esam sarūpējuši īpašu atlaižu kodu, kas dos iespēju iegādāties mūsu kosmētiku ar 5 % atlaidi līdz pat 26. novembrim (ieskaitot)! Atlaižu kods: DELFI2021

Detalizēta informācija par produktiem un to sastāvu, kā arī iespēja pieteikties "Labrains" dermatīta testam atrodama mājaslapā www.labrains.eu.