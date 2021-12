Interneta telefonija palīdzēs ietaupīt Latvijas uzņēmumiem

Interneta telefonija ir pakalpojums, kas ļauj telefonizēt biroju vai izveidot attālo zvanu centru burtiski dažu minūšu laikā. Kopā ar segmenta līderi Austrumeiropā – telefonijas pakalpojumu sniedzēju "Zadarma" – skaidrojam, kas ir interneta telefonija, kāpēc to integrēt ar CRM sistēmu un kā zvanu izsekošana var palīdzēt ietaupīt jūsu uzņēmumam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pieņemsim, jūsu bizness plāno apgūt ārvalstu tirgu vai izveidot filiāļu tīklu. Tiešsaistes pakalpojumu laikmetā ar attīstītu loģistiku nav obligāti atvērt pilnvērtīgu biroju. Pietiek ar tā saucamo virtuālo biroju. Viss, kas nepieciešams, – kvalificēti darbinieki, stabils interneta savienojums un telefona tīkls.

Balss izvēlne, ienākošo un izejošo zvanu scenāriji, visu sarunu ieraksts un runas atpazīšana, telefonijas integrācija ar klientu uzskaites sistēmu, telefona numuri 100 pasaules valstīs – tas viss šķiet sarežģīti. Tomēr pilnvērtīgu zvanu centru ir iespējams pieslēgt burtiski 20 minūšu laikā.

Interneta telefonija ir telefonu sistēma, kas atrodas pakalpojumu sniedzēja serveros. Ar tās palīdzību jebkurš uzņēmums var izveidot pilnvērtīgu zvanu centru pat bez fiziska biroja klātbūtnes valstī. Jūs pieslēdzat virtuālo numuru vajadzīgajā valstī un pilsētā, uzstādāt zvanu maršrutizāciju un iekārtas. Zvanīt un saņemt zvanus var, izmantojot datora programmatūru, lietojumprogrammas tālrunī, parastus biroja IP-telefonus vai jūsu pārlūkprogrammu. Ja nav stabila interneta savienojuma, tad visus ienākošos zvanus var pāradresēt uz jūsu mobilo tālruni.

Serviss "Zadarma" piedāvā virtuālo numuru pieslēgumu 100 pasaules valstīs, ieskaitot mobilos, pilsētas, kā arī bezmaksas zvanu numurus jeb "toll free". Uzņēmums var pieslēgt jebkuru tālruņa numuru Latvijā, pat mobilo, un saņemt uz to īsziņas.

Paplašinot uzņēmējdarbību uz citu valsti, ir svarīgi padomāt par to, lai klientam būtu ērti veikt pirkumu vai saņemt palīdzību atbalsta dienestā. Lai to izdarītu, uzņēmumiem ir nepieciešami vietējie numuri, uz kuriem var zvanīt ērti un lēti (bet vislabāk – vispār bez maksas). "Zadarma" telefona numuru jebkurā pasaules vietā var apvienot vienā telefonu tīklā, un jūsu menedžeri no Rīgas varēs atbildēt uz zvaniem no Lielbritānijas, Brazīlijas, Polijas un citām valstīm.

Uzņēmums "Zadarma" piekopj demokrātisku cenu politiku un piedāvā izdevīgus tarifu plānus dažāda mēroga biznesiem. Neatkarīgi no tā, cik daudz cilvēku strādā uzņēmumā – 1 vai 5000 – būs atrodams piemērots plāns.

Plāni ir izstrādāti tā, lai klients maksātu tikai par telefonsakariem, nevis par katru pakalpojumu atsevišķi. Tādējādi tarifu paketes "Office" un "Corporation" jau ietver sevī tālruņa numuru, izejošos zvanus un plašas telefonijas funkcijas.

Pat bezmaksas tarifā ir iekļauta integrācija ar populārām CRM sistēmām, un, ja jums vēl nav CRM, tad serviss piedāvā ērtu risinājumu – "CRM Zadarma". Klientu uzskaites sistēmā ir informācija par visiem kontaktiem, un jūs varēsiet izveidot tā saucamo pārdošanas piltuvi (izsekot klienta ceļu no pirmā kontakta līdz noslēgtam darījumam), uzdot darbiniekiem uzdevumus, veidot tikšanās un video konferences.

Kā interneta telefonija palīdz ietaupīt?

Kā rāda prakse, uzņēmumi neizbēgami saskaras ar konflikta situācijām. Šajā gadījumā par neatsveramu palīgu kļūst sarunu ierakstīšana, kas var kalpot kā nozīmīgs faktors konfliktu risināšanā. Uzņēmuma "Zadarma" IP-telefonijas piedāvā ne tikai sarunu ierakstīšanu un glabāšanu – sistēma prot arī atpazīt un analizēt runu. Runas atpazīšanas sistēma "runā" 44 valodās, tai skaitā latviešu un lietuviešu valodā, kas ir aktuāli Baltijas tirgum.

Ja menedžerim nav laika klausīties zvanu centra sarunas ar klientiem, viņš var saņemt paziņojumus par noderīgu vai vajadzīgu zvanu. Piemēram, var iestatīt paziņojumu saņemšanu, kad sarunās parādās lamuvārdi vai īpašs scenārijs, kas liecina par darījuma noslēgšanu. Ja zvana centra darbinieks darbojas pēc darījuma noslēgšanas scenārija vai arī klients izmanto lamuvārdus, saruna uzreiz tiek nosūtīta jums e-pastā, un jums ir iespēja to noklausīties vai izlasīt. Turklāt iekšējā analītikas sistēma vērtē katru sarunu, ieliekot noteiktu atzīmi, tādējādi uzņēmumam ir iespēja digitalizēt katra zvanu centra darbinieka darba rezultātu un uzlabot viņa efektivitāti.

Ne mazāk noderīgs instruments ir zvanu izsekošana. Tā palīdz analizēt bezsaistes un tiešsaistes reklāmas kanālu efektivitāti, izmantojot zvanus un web-analītikas sistēmu. Piemēram, jūs izvietojāt banerus dažādos interneta portālos vai izmantojāt konteksta reklāmu. Zvanu izsekošana kopā ar analītiku pateiks jums, cik daudz naudas ir nesusi tā vai cita reklāma; kura no reklāmām piesaista zvanus ar zemu konversiju un kuru kanālu vispār vajadzētu izslēgt no mārketinga ķēdes.

Lai uzstādītu interneta telefoniju uzņēmumā, nav nepieciešamas speciālas zināšanas. Pat ja zvanu centri fiziski atrodas dažādās pilsētās vai pat valstīs, risinājuma uzstādīšana aizņems ne vairāk kā pusstundu. Izmantojot uzstādīšanas un konfigurēšanas rokasgrāmatu, jebkurš uzņēmējs vai uzņēmuma darbinieks var aktivizēt un iestatīt interneta telefoniju "Zadarma" un integrēt to ar CRM sistēmu. Problēmu gadījumā viņam palīdzēs "Zadarma" atbalsta dienesta pieredzējušie darbinieki un uz visiem jautājumiem atbildēs diennakts terzētavā vai pa tālruni.

Par godu Ziemassvētkiem un uzņēmuma 15. gadadienai "Zadarma" izsludina atlaides tālruņa numuriem, kā arī tarifiem – šis piedāvājums ir spēkā arī Latvijā.