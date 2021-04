Interneta veikalu platformas. Kā izvēlēties piemērotāko jūsu biznesam?

Pirms uzsākt tirdzniecību tiešsaistē ir svarīgs ne tikai biznesa plāns, bet jāizvērtē arī kādus tehniskos risinājumus izmantosiet. Viens no tiem ir kādu interneta veikala platformu izmantosiet par pamatu savam interneta veikalam. Kura platforma strādā labāk? Kura visvairāk atbilst jūsu vajadzībām? Vai par to nepārmaksāsiet? Pēc tam, kad būsiet atbildējuši uz šiem jautājumiem, arī maksājumu pakalpojumu sniedzēja izvēlei jābūt pārdomātai, jo no tā būs atkarīga gan veikala efektīva darbība, gan klientu pieredze.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Interneta veikala platforma būtībā ir satura vadības sistēma, kas ļauj jums pārvaldīt un mainīt interneta veikala lapas saturu. Citiem vārdiem sakot tas ir rīks, kas ļauj jums izveidot interneta mājaslapu vai e-veikalu bez programmēšanas un nepieciešamības piesaistīt attiecīgu speciālistu.

"Pēdējos gados e-komercija piedzīvo strauju izaugsmi un ir palielinājies pieprasījums pēc e-komercijas platformām, rīkiem un aplikācijām. Uzņēmumiem bieži vien šī izvēlē nav viegla, jo ir grūti nodefinēt savas šī brīža vajadzības un vēl grūtāk paredzēt, kas būs nepieciešams nākotnē. Tomēr interneta veikala platformas izvēlē ir svarīgs solis un izvēloties savām vajadzībām, un biznesa specifikai atbilstošāko ietaupīsiet līdzekļus nākotnē," saka Ivars Erdmanis, maksājumu pakalpojuma sniedzēja MakeCommerce Latvijas pārstāvniecības vadītājs.

Saskaņā ar MakeCommerce datiem Latvijas, kā arī Lietuvas un Igaunijas tirgū dominē piecas populārākās interneta veikalu platformas: WooCommerce, Shopify, OpenCart, Magento un Prestashop. Lai izvēlētos piemērotāko I. Erdmanis iesaka vadīties atkarībā no pieejamā budžeta, tehniskām zināšanām un pieredzes, kā arī biznesa attīstības plāniem.

Viena no piecām

Daudzi e-komercijas biznesi ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā izmanto WooCommerce interneta veikala platformu. WooCommerce ir Wordpress lapas papildus spraudnis, kas parastu Wordpress lapu pārvērtīs e-veikalā. Tas ir visnotaļ elastīgs un viegli pielāgojams risinājums, kas derēs lielākai daļai e-komercijas biznesu. Tam ir pieejami vairāk nekā 400 oficiāli papildinājumi un vairāk kā 1000 papildus moduļi. Šie moduļi ir gan bezmaksas, gan maksas. Prestashop un Opencart ir ļoti līdzīgas interneta veikalu platformas WooCommerce.

"WooCommerce ir vispopulārākā no interneta veikalu platformām, jo to ir visvieglāk pārvaldīt un tā piedāvā plašu izvēli ar bezmaksas dizainiem un papildu spraudņiem. Ja jums ir kaut neliela pieredze un interese par tehnoloģijām, tad ar WooCommerce palīdzību nebūs grūti izveidot e-veikalu," komentē I. Erdmanis.

Avots: "MakeCommerce"

Tomēr, viņš atzīmē ka, lai izveidotu e-veikalu ar kādu no šīm platformām būs nepieciešamas pamata tehniskās zināšanas. Ja jūs piemēram izvēlēsieties WooCommerce, tad e-veikala lapai būs nepieciešams hostings jeb servers uz kura atradīsies e-veikals, un tas nozīmē, ka jums jābūt pamata zināšanām par servera uzturēšanu.

Shopify no sarakstā iekļautajām platformām atšķiras ar to, ka darbojas pēc principa SaaS (Software as a Service) jeb programmatūra kā serviss "mākonī". Tiešsaistes veikali, kas veidoti šajā platformā ir izvietoti uz Shopify serveriem un veikala veidotājiem nav jādomā par hostinga vai virtuālo serveru nomu un interneta veikala uzstādīšanu, uzturēšanu. E-veikala īpašnieki to vienkārši nomā par noteiktu maksu mēnesī un tehnisko uzturēšanu, atjauninājumus un nepārtrauktu darbību nodrošina Shopify kā platformas uzturētājs.

"Šī ir visatbilstošākā platforma, ja vēlaties ātri atvērt e-veikalu un jums nav praktiska pieredze, IT zināšanas. Ar šo platformu nebūs jāuztraucas par e-veikala tehnisko nodrošinājumu, jo par to ir parūpējies Shopify. Jums atliks vienīgi pievienot preces veikalam. Lielākoties tiešsaistes tirdzniecību iespējams izveidot dažu dienu laikā," saka MakeCommerce Latvijas pārstāvniecības vadītājs.

Tikmēr Magento e-komercijas platforma ir vairāk domāta lieliem interneta veikaliem vai tirgotājiem, kuri plāno lielu apgrozījumu ar liela daudzuma preču klāstu ar vairākām kategorijām. Būs nepieciešams arī lielāks budžets e-veikala izveidošanai un vēlāk arī uzturēšanai. Saskaņā ar I. Erdmaņa teikto, veidojot interneta veikalu uz šīs platformas jau nepieciešamas padziļinātas programmēšanas iemaņas un papildu tehniskās zināšanas par pašu platformu.

Daudzas no populārajām platformām ir atvērtā koda, kas nozīmē, ka tās praktiski neko nemaksā. Tomēr realitātē, lai uzstādītu nestandarta funkcionalitāti jums bieži vien nāksies iegādāties papildus spraudņus vai paplašinājumus. Tādas platformas kā Shopify, kas strādā pēc principa programmatūra kā serviss "mākonī" ietur mēneša maksu, kas atkarīga no nepieciešamās funkcionalitātes. "Izvēloties WooCommerce interneta veikala platformu bieži vien izmaksas būs mazākas un jums būs vairāk kontrole par dizainu un funkcionalitāti. Tomēr, lai uzturētu savu lapu un serveri arī nepieciešamas laiks un IT zināšanas," secina I. Erdmanis.

Unikālas funkcijas

Maksājumu pakalpojumu uzņēmums MakeCommerce ir izstrādājis maksājumu pieņemšanas spraudņus visām populārākajām e-komercijas platformām. Tas ļauj pavisam ātri pievienot populārākos maksājumu veidus ar internetbankām un kartēm jebkurā e-veikalā. To uzstādīšana un konfigurācija neprasa padziļinātas IT zināšanas un ir vienkārša.

MakeCommerce izstrādātie spraudņi iekļauj arī vairākas unikālas funkcijas, ko tirgū nepiedāvā neviens cits. Piemēram, instalējot MakeCommerce spraudni maksājumiem e-veikalā automātiski tiek uzstādītas arī piegādes izvēles funkcijas ar Omniva un DPD pakomātiem. Šo funkciju īpaši novērtē klienti, kas izmanto Shopify, jo atsevišķi pieejamie spraudņi ietekmē e-veikala standarta funkcionalitāti.

"Parasti pēc atsevišķo pakomātu spraudņu uzstādīšanas Shopify veikalā, klients var izvēlēties pakomātu vai nu pirms pasūtījuma noformēšanas vai pēc apmaksas. Šāds ierobežojums pastāv, jo Shopify neļauj izstrādātājiem elastīgi mainīt savus pirkuma noformēšanas soļus. Tomēr mēs savā risinājumā pakomāta izvēlni esam pievienojuši pēdējā solī pirms maksājuma veikšanas," skaidro I. Erdmanis.

Turklāt piegādes iespēju pievienošana nodrošina pilnu automatizāciju, jo pēc tam, kad klients būs veicis apmaksu un izvēlējies piegādes punktu, sūtījums tiks automātiski reģistrēts ar piegādes uzņēmumu un e-veikala panelī atliks izdrukāt piegādes adrešu karti, ko pievienot sūtījumam. Tirgotāji ietaupa laiku, jo nav nepieciešams iet uz piegādes uzņēmuma pašapkalpošanās vidi un atsevišķi veidot sūtījumu.

Vēl viena atšķirīga funkcija izmantojot MakeCommerce ir atgriezto preču atmaksas vadība. Ja pircējs izvēlas atgriezt preci, tirgotājs var veikt naudas atmaksu pircējam vienkārši ar vienu klikšķi pie pasūtījuma e-veikalā. Saskaņā ar I. Erdmaņa teikto šī funkcija ir unikāla tirgu: "Parasti, lai veiktu atmaksu jums būs jāpieslēdzas maksājuma pakalpojuma sniedzēja sistēmai, jāatrod sākotnējais maksājums un tikai tad būs iespēja veikt atmaksu un bieži vien par šo būs papildus komisija. MakeCommerce neietur komisiju par naudas atmaksām."

MakeCommerce ir licenzēta maksājumu iestāde, kas piedāvā maksājumu pieņemšanu uzņēmumiem visās trijās Baltijas valstīs. Viens no vadošajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Baltijas tirgū pieder Eesti Post AS (Omniva) grupai un Inbank.