Investīciju ideja: A10 Networks izaugsmes potenciāls palielinājies par 34%

Vēl nesen uzņēmums A10 Networks (ATEN.US) bija zināms kā līderis tehnisko risinājumu nodrošināšanā datu plūsmas līdzsvarošanai, kiberuzbrukumu mazināšanai un lietojumprogrammu drošības uzlabošanai. Uzņēmums ir uzlabojis savu konkurētspēju, pievēršoties arī kiberdrošības jomai un ieviešot jaunus risinājumus. Šī tēma ir īpaši aktuāla šobrīd, jo, salīdzinot ar 2020. gadu, kiberuzbrukumu skaits korporatīvajiem tīkliem nedēļas laikā ir pieaudzis par 50% . Portfeļa diversifikāciju ir pamanījuši investori, līdz ar to uzņēmuma vērtība ir augusi. Maksims Manturovs (Maxim Manturov), Freedom Finance Europe investīciju pētījumu vadītājs, skaidro, kāpēc būtu vērtīgi ieguldīt uzņēmumā A10 Networks.

Uzņēmums A10 Networks savam produktu portfelim jau ir pievienojis tādus risinājumus kā Thunder TPSTM — DDoS uzbrukumu noteikšana un mazināšana, Thunder® SSLi® — šifrētas datu plūsmas apstrāde un citus. Uzņēmums aktīvi pilnveido savus produktus saskaņā ar Zero Trust konceptu, kas ir daudzu uzņēmumu un valsts nozīmes organizāciju prioritāte. Šī pieeja paredz, ka draudi var rasties jebkurā tīkla segmentā, pat tajos, kas iepriekš tika uzskatīti par nosacīti drošiem aiz ugunsmūru "necaurredzamās sienas". Patiesībā Zero Trust paredz vajadzību pēc kiberdrošības sistēmām pilnīgi visur, un A10 Networks arī virzās šajā virzienā. Uzņēmums veido daudzslāņu aizsardzību, kas nodrošina redzamību šifrētā datu plūsmā un novērš izspiedējvīrusu izplatīšanos, kas pēdējo divu gadu laikā ir nodarījuši milzīgu kaitējumu dažādām organizācijām.

Uzņēmums kopš 2019. gada veiksmīgi īsteno biznesa pāreju, koncentrējoties uz kiberdrošības jomu. Tas ir spējis ievērojami palielināt ieņēmumu daļu no DDoS/SSLi un Carrier-Class Firewall/CGN produktu līnijām no 57% līdz 74% 2021. gada laikā. Šīs pārejas rezultātā uzņēmums ir paplašinājis sava mērķa tirgus apjomu. Kopā DDoS/SSLi un Carrier-Class Firewall/CGN uzņēmumu vērtība ir 11,4 miljardi ASV dolāru. Papildus augstajam novērtējumam, tiem ir arī labs izaugsmes potenciāls. A10 vadība paredz, ka nākamajos trīs gados katra uzņēmuma izaugsme būs attiecīgi vismaz par 12% un 13%. Citiem vārdiem sakot, A10 Networks cenšas koncentrēties uz daudzsološo kiberdrošības tirgu, kas tuvākajā laikā varētu būt lielisks uzņēmuma izaugsmes virzītājspēks.

Uz klientiem orientēts bizness

Uzņēmuma vadība nesen prezentēja pētījuma rezultātus, kuri atklāj, ka daudzi klienti, kas izmanto A10 Networks produktus, ir varējuši uzlabot savu produktivitāti un ievērojami ietaupīt uz darbības un kapitāla izmaksām. Vērts piebilst, ka vairāk nekā 79% klientu sasniedz pozitīvu peļņu no kapitāla ieguldījumiem (ROI) 24 mēnešu laikā un 54% no tiem to izdara mazāk nekā 12 mēnešu laikā. Pētījumā arī norādīts, ka 82% aptaujāto organizāciju ieteiktu A10 Thunder produktu sēriju. Tas liecina, ka uzņēmumam tuvākajā laikā nevajadzētu būt problēmām ar izaugsmi.

Līdz šim A10 Networks ir spējis piesaistīt milzīgu klientu loku, kurā ir vairāk nekā 7000 organizāciju. Uzņēmums sniedz pakalpojumus daudziem lieliem un diezgan nozīmīgiem uzņēmumiem un organizācijām, tostarp – Alibaba, LinkedIn, Samsung, SoftBank, Twitter, Microsoft, Yahoo, China Mobile, Deutsche Telecom, ASV Senātam, Kalifornijas universitātei.

Pagājušajā gadā uzņēmuma regulārie ieņēmumi sasniedza 97,2 miljonus ASV dolāru, kas ir par 17,7% vairāk, un ilgtermiņa līgumi gada laikā pieauga par 12% līdz 121,6 miljoniem ASV dolāru. Tādējādi vidējā termiņā šī pieeja var turpināt virzīt uzņēmuma organisko ieņēmumu pieaugumu.

Uzņēmuma finansiālais stāvoklis un novērtējums

A10 Networks finansiālais stāvoklis ir spēcīgs. Pagājušajā gadā uzņēmuma ieņēmumi pieauga par 11% un sasniedza 250 miljonus ASV dolāru. Koriģētā EBTIDA sasniedza rekordaugstu līmeni 62,4 miljonu ASV dolāru apmērā, kas ir 37% pieaugums un 25% peļņa. Neto ienākumi arī pieauga par 42% līdz 50,1 miljonam ASV dolāru, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Uzņēmumam nav parādu slodzes un ir ievērojams likviditātes spilvens. Tā bilancē naudas ekvivalentos ir 185 miljoni USD. Šī struktūra ļauj A10 Networks būt elastīgākiem uzņēmējdarbības attīstības ziņā. Turklāt uzņēmums ir optimizējis savus biznesa procesus – pagājušajā gadā naudas plūsma no uzņēmuma darbības (CFO) bija 50,1 miljons ASV dolāru, bet brīvā naudas plūsma (FCF) - 45 miljoni ASV dolāru.

2022. gadā uzņēmuma vadība sagaida turpmāku finanšu rezultātu uzlabošanos, tāpēc ir prezentējusi šādas prognozes:

ieņēmumu pieaugums diapazonā no10% līdz 12%;

regulārs ienākumu pieaugums diapazonā no 12% līdz 15%;

EBITDA starpība diapazonā no 26% līdz 28%;

A10 Networks pašlaik ir zems novērtējuma reizinātājs, salīdzinot ar nozares vidējo rādītāju: EV/S (LTM) - 3,6x, EV/S (FY) - 3,2x, EV/ Adj. EBITDA - 14,4x (LTM), EV/ Adj. EBITDA (FY) - 12x, Adj. PE (LTM) - 18x, Adj. PE (FY) - 14,8x.

Kā veiksmīgi izmantot ieteikumus?

Pērciet akcijas par 14,74 ASV dolāriem. Atvēliet akciju iegādei ne vairāk kā 2% no sava portfeļa. Lai izveidotu sabalansētu portfeli, varat izmantot mūsu analītiķu ieteikumus. Rekomendējam pārdot, kad cena sasniedz 19 ASV dolārus.

