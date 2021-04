IPL terapija: kā pārvarēt sausās acs sindromu ātri un droši

"Es daudz strādāju pie datora, un manas acīs jūtams diskomforts un sausuma sajūta" – viena no biežākajām pacientu sūdzībām oftalmologa kabinetā. Kad acis kļūst sarkanas un asaro, tad pasliktinās ne tikai redzes asums, bet arī darbaspēja. Kā ātri un efektīvi atrisināt sausu acu problēmu un atgriezties pie komfortablās dzīvēs, stāsta oftalmologs ķirurgs, profesors Igors Solomatins.

Pastāstiet, kāpēc acu sausums ir bīstams!

Acs ābola ārējai daļai vienmēr jābūt mitrai. Asaru plēve darbojas kā dabiska kontaktlēca. Ja acis kļūst sausas, tad mēs sajūtam redzes pasliktināšanos, jo šajā brīdī trūkst mūsu dabiskās lēcas. Tas norāda, ka acs ir pilnībā vai daļēji zaudējusi spēju radīt asaras.

Sausas acis var attīstīties hormonālu izmaiņu, iepriekšēju acu operāciju, kontaktlēcu lietošanas un ilgstoša darba pie ekrāna rezultātā. Nieze, apsārtums, acu sausums un redzes pasliktināšanās var liecināt par sausās acs sindroma attīstību, kas rodas meibomijas dziedzeru disfunkcijas rezultātā.

Veselīgu asaru plēvi veido ūdens un lipīdu slāņi, kas novērš iztvaikošanu, uzturot radzeni mitru un aizsargkārtu. Kad meibomijas dziedzeri nedarbojas, tiek iedarbināts apļveida iekaisuma mehānisms, kas noved pie anomālu asinsvadu parādīšanās zem ādas. Iekaisums progresē, un ērces un baktērijas, kas aug iekaisuma zonā, izraisa dziedzeru aizsprostojumu.

Iekaisuma procesu rezultātā tiek paātrināta asaru plēves iztvaikošana, un acs radzene kļūst sausa un iekaisusi, izraisot sāpīgas sajūtas. Šādi simptomi negatīvi ietekmē pacienta dzīves kvalitāti un norada uz nepieciešāmību doties pie ārsta.

Ko darīt, ja acīs paradās sausuma sajūta? Kā droši aizsargāt acis?

Plaši pazīstamā metode, ko cilvēki bieži lieto, ir mākslīgo asaru pilieni. Pilieni palīdz papildus mitrināt acis, kad nepietiek ar pacienta dabisko asaru. Šādus pilienus ieteicams izvēlēties, iepriekš konsultējoties ar oftalmologu, kurš palīdzēs noteikt pilienu veidu un sastāvu, pamatojoties uz pacienta anamnezi un izmeklēšanas rezultātiem, jo ​​acu sausuma cēloņi var būt ļoti dažādi.

Ko iesākt, ja acu pilieni nepalīdz?

Dažos gadījumos pilieni patiešām var būt neefektīvi. Turklāt to bieža lietošana - vairākas reizes dienā – daudziem pacientiem ir vienkārši neērta. Mūsdienās viena no visefektīvākajām un nesāpīgākajām metodēm ir "Lumenis IPL" lāzera ārstēšana. Tā ir asaru dziedzeru stimulācija ar lāzeru, kuru atzīst par efektīvu vadošie eksperti visā pasaulē. Ko dod IPL terapija? Tā ārstē hronisku plakstiņu iekaisumu, un plakstiņos atrodas papildu asaru dziedzeri, kuri atbild par asaru plēves kvalitāti. Ārstēšanas laikā tiek "pamodināti" arī nefunkcionējoši asaru dziedzeri, novērsti tauku dziedzeru aizsprostojumi, paaugstināta izdalīto asaru kvalitāte, kā arī uzlabots radzenes vielmaiņa, kas atbrīvo pacientu no nepatīkamiem simptomiem.

Kā norit procedūra?

Pirms ārstēšanas ārsts uzklāj īpašu želeju uz apstrādājamām vietām. Pēc tām pacientam tiek piedāvātas speciālās aizsargbrilles. Visa procedūra ilgst aptuveni 15 minūtes. IPL terapijas laikā ārsts izmanto siltuma impulsus, lai iedarbotos uz pacienta apakšējiem plakstiņiem, vaigu augšējo daļu.

Katrs gaismas impulss palīdz novērst plakstiņu iekaisumu, patoloģiskus asinsvadus, jaunu iekaisuma procesu attīstību, kā arī samazina ciliāru ērču un baktēriju blīvumu un atjauno dziedzeru funkcionalitāti. Terapija normalizē arī meibomijas dziedzeru darbību, kuri ir atbildīgi par mitruma saglabāšanu uz acs virsmas un asaru kvalitātes uzlabošanu. Lāzers maigi iedarbojas uz ādu, un parasti procesā pacients izjūt siltumu apstrādātajā zonā. Tūlīt pēc procedūras var parādīties ādas apsārtums, kas izzūd stundas laikā.

Cik efektīva ir šī sauso acs sindroma ārstēšana?

Dr. Solomatina Acu centrā IPL terapija tiek veiksmīgi izmantota kopš 2019. gada jūlija. Procedūras ietekme ir ilgstoša – sākot no sešiem mēnešiem un ilgāk. Sausas acs sindroma simptomu mazināšanās ir pamanāma tūlīt pēc pirmās procedūras – neizmantojot papildu zāles un pilienus. Lai sasniegtu optimālu rezultātu, ārstēšana tiek veikta 4-6 procedūru kursā.

Kā sagatavoties procedūrai?

Pirms ārstēšanas uzsākšanas noteikti jākonsultējas ar oftalmologu. Vizītes laikā tiks veikta detalizēta sausās acs sindroma diagnostika. Atkarībā no ādas tipa, pēc procedūras ir svarīgi aizsargāt ar lāzeru apstrādāto ādas zonu no saules stariem.

Vai IPL terapijai ir arī kontrindikācijas?

IPL terapija nav piemērota visiem, tāpat kā jebkura cita ārstēšana. Procedūra ir kontrindicēta, ja ir aktīvas infekcijas, pigmentēti veidojumi uz plakstiņiem, vaļējas brūces un nobrāzumi, kā arī ilgstošas ​​saules iedarbības gadījumā.

Jāievēro piesardzība pacientiem ar jūtību pret gaismu, asiņošanas traucējumiem, imūno un hormonālajiem traucējumiem, kā arī herpes klātbūtnēs gadījumā procedūras zonā. Konsultācijas laikā oftalmologs pastāstīs par iespējamiem riskiem un palīdzēs izlemt par vispiemērotāko ārstēšanu.

Kādi ir galvenie IPL terapijas ieguvumi?

Vissvarīgākais ir tas, ka ar IPL tehnoloģiju mēs ārstējam acu sausuma cēloni, nevis tikai simptomus. Procedūra pacientam ir droša, uzticama un ērta – lāzera iedarbības parametrus individuāli izvēlas pacienta ādas tipam un stāvoklim. IPL terapija ir pierādījusi sevi vairāk nekā 20 dažādu ādas slimību ārstēšanā, un tās efektivitāti ir pārbaudījuši simtiem tūkstošu cilvēku visā pasaulē.

Kā nokļūt uz IPL procedūru Dr. Solomatina Acu centrā?

Lai sāktu terapiju, pacientam jāpiesakās uz konsultāciju Dr. Solomatina Acu centrā pa tālruni vai tiešsaistē. Konsultācijas laikā ārsts veiks acu pārbaudi un bezkontakta asaru analīzi, izmantojot speciālu aprīkojumu. Pamatojoties uz saņemto informāciju, tas palīdzēs pacientam izvēlēties visefektīvāko sausās acs sindroma ārstēšanas metodi. Reģistrēties IPL terapijai var tūlīt pēc konsultācijas.