Ir vairāk kā viens veids, kā .... svinēt kafiju

Tiek uzskatīts, ka kafija ir viens no populārākajiem dzērieniem pasaulē. Fakts, ka cilvēki ik dienu izdzer 2,25 miljardus tases kafijas, šķiet, ir labs apstiprinājums šim pieņēmumam. Dažiem tas ir vienīgais pareizais veids, kā sākt savu dienu, citiem - svinīgs rituāls, tiekoties ar tuviniekiem. To var uzskatīt arī par brīdi, kad apkopot domas ikdienas steigā. Cilvēki simtiem gadu ir dzēruši kafiju, pielāgojot receptes savām vēlmēm, taču īsta šī dzēriena svinēšana ir aizsākusies tikai nesen.

Etiopijā (valstī, no kuras nāk kafija) kafijas diena tiek svinēta kopš 2010. gada. Līdzīgi svētki tiek svinēti ASV kopš 2005. gada un Indonēzijā kopš 2006. gada. Tomēr Japānā svinības ir kļuvušas par īstu tradīciju, jo pirmā kafijas diena tur tika atzīmēta jau 1983. gadā.

Tātad, kā tika izveidota Starptautiskā kafijas diena, lai visas šīs svinības noritētu vienā dienā visā pasaulē? Šeit jāpateicas Starptautiskajai kafijas organizācijai. Pirmās pasaules mēroga svinības notika Milānā, 2015. gada EXPO laikā. Kā uzsvēra organizatori, kafijas dienas mērķis ir veicināt godīgas tirdzniecības principus, kas piemērojami kafijas audzēšanas un pārdošanas procesam. Vēl viens mērķis ir veicināt zināšanas ne tikai par pašu dzērienu vai par dažādām kafijas pupiņu sugām, bet arī par kafijas audzētāju darba apstākļiem.

Šajā dienā visā pasaulē tiek īstenotas dažādu veidu iniciatīvas. Kafejnīcas, kas pārstāv gan lielākas uzņēmumu ķēdes, gan neatkarīgi uzņēmumi šajā īpašajā dienā rīko apmācības vai papildina savu dzērienu piedāvājumu ar kaut ko patiešām izcilu. Dažās vietās ir iespējams piedalīties arī interesantos semināros. Šī diena ir lieliska iespēja uzzināt, ka pirmais kafijas automāts tika radīts 1906. gadā un Teodors Rūzvelts bija viens no lielākajiem kafijas cienītājiem vēsturē, katru dienu izbaudot 4 litrus šī dzēriena.

KRUPS zīmols ir padomājis par dažiem interesantiem veidiem, kā šogad atzīmēt Kafijas dienu. Tie sīkāk aprakstīti tālāk.

Atzīmē Starptautisko kafijas dienu ar KRUPS!

Kafijas cienītāji var sagatavoties, izvelkot savas iecienītās krūzītes no virtuves skapjiem un plauktiem. Kāpēc tā? Šī unikālā dzēriena svinības strauji tuvojas! Tāpēc KRUPS ir parūpējies, lai diena būtu piepildīta ar pasākumiem un iespējām baudīt gardu kafiju.

Svinēsim Starptautisko kafijas dienu

Vai mums ir nepieciešama īpaša diena, lai izbaudītu unikālas kafijas garšu? Noteikti nē! Taču ir labi zināt, ka kalendārā ir īpašs datums, kas vieno visus šī melnā dzēriena entuziastus. 29. septembrī gan profesionāli baristas, gan vienkārši kafijas cienītāji varēs nobaudīt tasi kafijas, tādējādi atzīmējot šo unikālo dienu. Viņiem pievienosies arī KRUPS - kafijas automātu Evidence ražotājs un īpašo svētku patrons. Kā zīmols, kas nenoliedzami ir saistīts ar kafiju un veicina apzinātu dzēriena baudīšanu, KRUPS plāno īstenot kafijas cienītāju vajadzības un cerības. Tāpēc tas nodrošinās ne tikai tiešraides apraidi Facebook vietnē, kur piedalīsies īpašs kafijas vēstnieks, bet arī organizēs unikālu konkursu. Tas notiks no 2020. gada 15. septembra līdz 26. septembrim, sniedzot lielisku iespēju iegūt vienu no Evidence sērijas kafijas automātiem. Nepalaidiet garām iespēju svinēt Kafijas dienu unikālā veidā!

Vēstnieka cienīgas svinības

Nav grūti iedziļināties kafijas pasaulē un kafijas pagatavošanas niansēs. Ikviens var mēģināt izveidot unikālu kafijas recepti, izmantojot savas idejas. Tomēr dažreiz ir labi palūkoties apkārt un gūt iedvesmu citur. Facebook LIVE sesija būs pieejama zīmola Facebook fanu lapā

29. septembrī un noteikti būs lieliska iespēja iedvesmoties. Sesijas laikā mūsu vēstnieks pagatavos patiesi unikālus kafijas dzērienus, kas lieliski iederēsies ne tikai īpašos pasākumos, bet arī ikdienas baudīšanai.

Izcilas balvas par izcilu kafiju

KRUPS kafijas automāts Evidence EA8908 ir radīts, lai apmierinātu visu kafijas cienītāju vajadzības - gan to, kuriem vienkārši garšo kafija, bet arī to, kuri vēlas eksperimentēt, pagatavojot dažādas kafijas šķirnes. Pateicoties 15 automātiskajām programmām, kafijas automāts sniedz gandrīz bezgalīgas iespējas radīt savu iecienītāko dzērienu. Minētās programmas ļauj pagatavot aromātisku espresso, krēmīgu kapučīno vai samtainu cafe latte. Neatkarīgi no izdarītās izvēles, Evidence sērijas kafijas automāts garantē patiesi unikālu garšu un aromātu, sākot ar pirmo kafijas tasi! Ierīce ļauj palielināt porcijas un pat pagatavot divas kafijas ar pienu vienlaicīgi, kas noteikti ietaupa daudz laika. Intuitīva skārienekrāna saskarne padara kafijas pagatavošanu ikdienā par ļoti vienkāršu uzdevumu, un elegantais, mūsdienīgais dizains pārvērš kafijas automātu par patiešām lielisku papildinājumu katras virtuves aprīkojumam.



KRUPS Evidence EA8908 būs galvenā balva Starptautiskās kafijas dienas svinēšanai organizētajā konkursā un tā noteikti uzlabos uzvarētāja dienu. Tādēļ - kāpēc gan nepamēģināt iegūt to?

Kas jādara, lai iegūtu KRUPS Evidence EA8908 kafijas automātu? Pirmkārt un galvenokārt - atbrīvojiet savu radošo garu! Lai piedalītos konkursā, izveidojiet unikālu kafijas recepti, kas pārsteigs visus ar garšas kompozīciju, un iesniedziet recepti, izmantojot veidlapu vietnē kafijasdiena.lv

Pēc tam viss, kas jums jādara, ir pacietīgi jāgaida uzvarētāju paziņošana, kas notiks LIVE tiešraides sesijas laikā 29. septembrī KRUPS Facebook fanu lapā.

Šī diena pilnīgi noteikti būs garšas piepildīta!

