Izaicinājums: Imants Strads pret Agri Daņiļeviču. Kurš nometīs vairāk svara?

Kamēr mājsēdē vairums no mums vēl nedomā par vasaru un skaistu, veselīgu augumu, šie divi slavenie latviešu vīrieši ir metušies izaicinājumā notievēt pandēmijā, lai nav kauns skatīties spogulī. Kurš no viņiem iedvesmos notievēt arī tevi? Izlasi!

Kāda bija jūsu iepriekšējā tievēšanas pieredze?

Agris: Centos ēst mazāk, arī sportot, bet tievāks no tā nekļuvu. Tāds haoss vien bija, jo nebija nekādas nojausmas, kā tas ir – ēst pareizi. Sapratu, ka nevar noskriet krosu un tad ēst visu, kas pagadās. Tā tas nestrādā.

Imants: Esmu izmēģiājis kādas piecas diētas. Pat, ja bija kāds rezultāts, svars drīz vien atgriezās pat ar uzviju. Domāju, ka pie vainas bija ēdienu vienveidība un drastiskie noteikumi (bada sajūta), ko ierasti piedāvā visas klasiskās diētas.

Pastāstiet, kāpēc nolēmāt notievēt tieši tagad?

Agris: Pandēmijas laikā biju pamatīgi apvēlies un skats spogulī pavērās ļoti nepatīkams. Drēbes vairs nederēja un, šņorējot kurpes, elpot normāli vairs nebija iespējams. Sapratu, ka tālāk vairs nav kur.. Viss, ir jārīkojas!

Imants: Veselība un kustību brīvība ir mūsu lielākā bagātība, un tādos laikos kā šis to novērtē vēl vairāk! Es nevēlos būt resns un nelaimīgs, tāds, kuram grūti kustēties. Nolēmu negaidīt momentu, kad kauns uz sevi skatīties vai rādīt citiem (smejas). Pieņēmu lēmumu zaudēt svaru uz neatgriešanos, un šoreiz – bez sevis mocīšanas.

Kamēr citi pandēmijas laikā uzbarojas, jūs notievējāt. Kā jums gāja?

Agris: Es to pat nesauktu šo par diētu, jo visu laiku biju paēdis un ne reizi neizjutu izsalkuma vai bada sajūtu. Ēdienu receptes bija daudzveidīgas un gardas, bet pats svarīgākais – svars kritās diezgan strauji. Tiesa, visu perfekti neizdarīju un pieļāvu arī atkāpes no plāna, tomēr rezultāti neizpalika. Jau pavisam drīz kurpes atkal varēju uzvilkt bez aizdusas un smagām nopūtām, bet bikšu siksnu varēju pievilkt par diviem caurumiem ciešāk. Baigais prieks bija brīdī, kad, izņemot no skapja sen nevilktas un glaunas žaketes, atkal varēju tās aizpogāt (smejas)!

Tagad īsā laikā esmu atbrīvojies no 13 kg liekā svara un esmu savā labākajā formā. Kopumā pēc diētas ne tikai fiziski jūtos daudz labāk, bet būtiski uzlabojusies arī pašsajūta un atgriezies dzīvesprieks!

Imants: Tas bija ļoti viegli! Pats gatavoju, un pirmo reizi diētā ēdu tik garšīgi un daudz! Ar visu to pirmajā nedēļā uzreiz nometu četrus kilogramus un tad jau sapratu, ka beidzot esmu atradis savu īsto diētu. Šobrīd esmu zaudējis 15 kilogramus un siksnu velku jau divus caurumus stingrāk, bet negrasos apstāties, jo sajūtas ir dikti labas un noteikti iešu tālāk, lai zaudētu vēl vismaz 10!

Ko jūs šajā pandēmijas laikā ieteiktu citiem cilvēkiem, kuri arī vēlas notievēt?

Agris: Stokholmas diētu noteikti jāpamēģina ikvienam, kas vēlas kļūt vieglāks, veselīgāks un priecīgāks! Tieši tas notika ar mani un es vairs nekad negribu atgriezties pie vecajiem ieradumiem. Tev nebūs jādzīvo badā un jau dažu dienu laikā tu pamanīsi pirmos rezultātus! Nav jāgaida kāds īstais brīdis, lai īstenotu sapni par slaidu augumu – sāciet tagad! Tas tiešām strādā!

Imants: Darīt to, kamēr nav par vēlu! Nav jāgaida īstā diena, jo tāda var pārāk ilgi nepienākt. Es jums neieteiktu Stokholmas diētu, ja pats uz savas ādas nebūtu pārliecinājies, cik iedarbīga un salīdzinoši viegla tā ir. Vienkārši pamēģiniet kaut to nedēļu un tad jau rezultāts runās pats par sevi! Jums izdosies tāpat, kā izdodas man!

