Izārstē kataraktu 25 minūtēs

Viena no visvairāk izplatītajām acu problēmām ir katarakta – tā dēvētā acu apduļķošanās, kas pēc zināma vecuma vairs neļauj redzēt skaidri. Turklāt redze arvien pasliktinās. Dr. Solomatina Acu rehabilitācijas un redzes korekcijas centra vadītājs profesors Igors Solomatins uzsver – pateicoties Baltijas valstīs modernākajai lāzeriekārtai un pasaulē labākajām lēcām, burtiski 25 minūšu laikā iespējams atgūt labu redzi.

Vienīgais veids, kā izārstēt kataraktu, – veicot operāciju. Kā sagatavoties operācijai?

Lai pārliecinātos, ka operācija būs veiksmīga, rūpīgi jāizvērtē acis. Nereti katarakta iet rokrokā ar glaukomu – paaugstinātu acu spiedienu. Tāpēc vienmēr, pārbaudot redzes asumu, nepieciešams pārbaudīt arī acu spiedienu. Tāpat cilvēkam var tikt konstatēta tīklenes deģenerācija, redzes nerva atrofija, acs ābola asinsvadu problēmas un citas.

Diemžēl bieži ir gadījumi, kad cilvēks, kam jāveic operācija, ar operējošo ķirurgu satiekas tikai operācijas dienā. Mums tas nav pieņemami! Visus izmeklējumus nepieciešams veikt, pirms pacients stājas slimnīcā uz operāciju. Tas patiešām ir ļoti būtiski, tāpēc mūsu klīnikā acis izmeklējam, cik vien smalki iespējams. Veicam ne tikai ierastās acu pārbaudes, bet arī acu ultrasonogrāfiju, pārbaudām acis ar optisko koherento tomogrāfu (tehnoloģija, ar kuru var iegūt redzenes, tīklenes un redzes nerva struktūru attēlus), veicam arī elektroretinogrāfiju, ko varētu salīdzināt ar elektrokardiogrāfiju sirdij.

Izmeklējumu rezultāti ļauj prognozēt arī operācijas rezultātus, kas nozīmē – pacientam nebūs nepatīkamu pārsteigumu. Jāsaprot – saistībā ar citām acu slimībām operācijas rezultāts ne vienmēr būs spožs. Un nevis tāpēc, ka slikti veikta operācija, bet tāpēc, ka ir citas slimības, kas var ietekmēt redzi.

Ja noskaidrots, ka ar acu veselību viss kārtībā, tiek noteikta operācijas diena. Atšķirībā no valsts rindas uz operāciju iespējams tikt jau pēc nedēļas vai divām, turklāt redzes atjaunošanai tiek izmantotas pašas labākās lēcas pasaulē.

Pirms operācijas lūdzat veikt asins analīzes. Kāpēc? Operēsiet taču tikai acis.

Acs ābols mūsu organismā nav vientuļš. Tam apkārt ir daudz dažādu orgānu un sistēmu, kas arī spēj ietekmēt operācijas gaitu. Ir dažādi bīstami faktori, kas var ietekmēt operācijas rezultātu: vispārējas slimības – cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens, asinsvadu aterosleroze un citas.

Jāsaprot, ka operācijas rezultāts atkarīgs ne tikai no tā, kā šo operāciju veiks, bet arī no tā, kā organisms reaģēs uz šo iejaukšanos.

Kā notiek operācija?

Apduļķoto lēcu nomainām pret mākslīgo. Atšķirībā no citiem acu centriem mēs – vienīgie ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs – veicam operāciju ar lāzeru. Pateicoties jaunajai aparatūrai, esam spējīgi uz datorekrāna gan redzēt visas acs ābola daļas, gan kontrolēt griezienus – cik dziļi griezt bojātajā lēcā un kā to sadalīt pa gabaliņiem, lai uzmanīgi izceltu no acs. Redzam arī šauro robežu starp priekšējo un mugurējo acs ābola daļu, kuru nekādā ziņā nedrīkst traumēt. Viss iepriekšminētais maksimāli izslēdz jebkādas kļūdas operācijas laikā.

Ar jaunās iekārtas palīdzību stipri mazināta arī ultraskaņas iedarbība uz radzenes un acs ābola audiem, līdz ar to nenotiek šo audu bojājums un pēc lāzeroperācijas nav jābaidās no radzenes deģenerācijas vai bojājumu riska. Ļoti būtiski ir tas, ka ar lāzera palīdzību iespējams precīzi izmērīt un noteikt jaunās lēcas lokalizāciju. Ja lēca nav precīzi centrēta, veidojas haloefekti, proti, mūs apžilbina jebkurš gaismas avots un veidojas dubultošanās.

Operācijā vienmēr piedalās anesteziologs. Kāpēc?

Zinu, ka citur to nepraktizē, bet mūsu klīnikā operācijas laikā vienmēr blakus ir anesteziologs. Operācija, kas ilgst tikai 15-20 minūtes, notiek, izmantojot lokālo anestēziju – speciālu preparātu acu pilienu veidā. Tomēr... operācija, it sevišķi acu operācija, ir stress ikvienam cilvēkam. Uztraukuma dēļ operācijas laikā var paaugstināties asinsspiediens, mainīties sirds ritms, var parādīties aritmija un tā tālāk. Tāpēc anesteziologa klātbūtne vienmēr rada drošības sajūtu gan ārstam, gan pacientam.

Saviem pacientiem varat piedāvāt pasaulē labākās lēcas.

Jā, varam piedāvāt saviem pacientiem visdažādākās, tai skaitā pašas modernākās lēcas, kas spēj regulēt redzi gan cilvēkiem, kam ir tālredzība, gan tiem, kam tuvredzība. Tāpat varam piedāvāt arī tā dēvētās multifokālās lēcas, kas spēj koriģēt redzi gan tālumā, gan tuvumā. Pēc to ievietošanas acīs pacientam vairs nekad dzīvē nav nepieciešamības valkāt brilles.

Varam palīdzēt arī cilvēkiem ar astigmatismu. Astigmatisms nozīmē, ka radzenei optiskās laušanas spēja nav vienmērīga, līdz ar to, piemēram, viena radzenes daļa lauž gaismas starus kā tālredzīga acs, otra daļa – kā tuvredzīga, sagādājot cilvēkam milzīgas problēmas un neērtības. Lai šo starpību kompensētu, izdomātas tā dēvētās toriskās lēcas, kuras ievietojot acī iespējams atbrīvoties no redzes problēmām.

Pagaidām neviena no tuvākajām valstīm šādas kataraktas operācijas ar lāzeru netiek veiktas, tikai mūsu acu centrā.

Kas jāievēro pēcoperācijas periodā?

Operācija ir absolūti nesāpīga, un tūlīt pēc tās pacients drīkst doties mājās. Izrakstām speciālus acu pilienus, kas pasargā no iekaisuma, paaugstināta acu spiediena, sausās acs sindroma. To lietošanas laiks gan ir individuāls, bet parasti ne ilgāks kā divas nedēļas. Lai pārbaudītu gan redzi, gan acs ābola stāvokli, pie ārsta jāierodas nākamajā dienā. Ja viss ir kārtībā, jau pēc piecām dienām drīkst atgriezties darbā.

Kas nav atļauts pēc operācijas?

Divas nedēļas acis nedrīkst mitrināt, sievietēm nevajadzētu lietot acu kosmētiku. Tāpat jāizvairās no saules gaismas – saulainās dienās jānēsā saulesbrilles. Citu ierobežojumu praktiski nav. Savulaik uzskaitīja, ka pēc operācijas nedrīkst liekties vai celt smagumus. Taču, tā kā operāciju veicam ar lāzeru, šādu ierobežojumu vairs nav.

Vai abas acis iespējams operēt vienā dienā?

Nekad neatļaujam operēt abas acis uzreiz, tas ir kategoriski aizliegts. Galvenokārt tāpēc, ka var būt dažādas komplikācijas, neviens nav nodrošināts pret nelaimēm. Otru aci piedāvājam operēt aptuveni pēc mēneša, kad jau nomierinājumiem un pilnībā sadzijusi iepriekš operētā acs.

