Izmaiņas tabakas aprites regulējumā pamato ar Somijas pieredzi, kas jau ir atcelta

Latvijas tirgotāju asociācija (LTA) vērsusi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas un citu atbildīgo institūciju uzmanību, ka šobrīd Saeimā izskatāmie grozījumi Tabakas aprites likumā no to autoru puses tiek pamatoti ar līdzšinējo Somijas pieredzi. Tomēr realitātē Somija savu pieeju atzinusi kā neefektīvu un to nesen atcēlusi, tādēļ LTA aicina atbildīgās amatpersonas nepieļaut tādas situācijas izveidošanos, kas var tieši kaitēt Latvijas ekonomikai.

LTA norāda, ka atbildīgā ministrija, virzot grozījumus Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, Somijas līdzšinējo pieeju izmantojusi kā galveno argumentu dažādu ierobežojumu ieviešanai nikotīna spilventiņu apritei (piemēram, 4 mg/gr nikotīna limitu nikotīna spilventiņiem, aromātu ierobežojumus u. c.), taču šī gada 4. aprīlī Somijas atbildīgā iestāde šāda veida ierobežojumus ir atcēlusi.

"Ar atbildīgajām institūcijām esam jau vairāk nekā gadu diskutējuši par šiem jautājumiem, cenšoties pārliecināt par to, ka šāda pieeja būs neefektīva un radīs defektu mūsu ekonomikā, jo faktiski nepastāv šiem ierobežojumiem atbilstošu produktu. Realitātē Somijas situācija to atkārtoti apliecina – šāda veida ierobežojumi nestrādāja un ievērojami pieauga Somijas iedzīvotāju aktivitāte iegādājoties šo produktus Zviedrijā, nelegāli vai arī nekvalitatīvus produktus sociālajos tīklos," uzsver LTA prezidents Henriks Danusēvičs.

LTA ieskatos Saeimā apspriestā likumprojekta redakcija faktiski aizliegtu nikotīna spilventiņu apriti Latvijā, jo likumā iekļautajām normām atbilstoši produkti netiek ražoti nekur pasaulē. Tādējādi piedāvātais regulējums dotu iespēju attīstīties kontrabandai, nelegālai un nekontrolētai tabakas produktu apritei.

Norādot uz Latvijas atbildīgo institūciju argumentācijas aplamumu, Danusevičs vērš uzmanību uz to, ka šādu ierobežojumu ieviešanas rezultātā Somijā veidojušās vairākas paradoksālas situācijas: "Kaut vai fakts, ka aptuvenie Zviedrijas nodokļu ieņēmumi no Somijas rezidentu nikotīna spilventiņu pirkumiem sasniedza 26 miljonus eiro. Vienlaikus nikotīna spilventiņu kontrabanda Somijā ir kļuvusi profesionālāka nekā jebkad agrāk un kontrabandisti iesaistījušies tā dēvētajā "nikotīna spilventiņu rallijā" – pārvietojoties starp Haparandu (Zviedrijas un Somijas pierobežas pilsēta) un citām Somijas vietām, pēc tam tos izplatot caur "Facebook" grupām."

LTA pārstāvis arī norāda uz citām ierobežojumu blaknēm, kā piemēram, kontrabandas produktos var būt bīstami augsts nikotīna daudzums, kas neatbilst tā aprakstam; savukārt Somijas muitas pārstāvji norāda, ka šāds aizliegums noved pie lielākas nelegālās tirdzniecības.

"Ņemot vērā minēto, aicinām deputātus un atbildīgās iestādes apturēt absurdu un nestrādājošu priekšlikumu virzīšanu un ieviest saprātīgu regulējumu. Proti, līdzīgi kā citur pasaulē, nosakot ka nikotīna spilventiņos 16.7 mg/gr nikotīna limitu nikotīna spilventiņiem, kā to rekomendē Vācijas Federālā Riska Izvērtējuma Institūta zinātniskais pētījums" norāda Danusevičs

LTA uzsver, ka atbalsta saprātīga regulējuma ieviešanu tabakas izstrādājumu aromatizētājiem un samērīgus nosacījumus nikotīna daudzumam nikotīna spilventiņos un aicina Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputātus atbalstīt pārdomātus priekšlikumus likuma pilnveidošanai.

Papildu informācija:

Henriks Danusēvičs, Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents