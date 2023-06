Izveidotas virtuālās tūres pa Irbes, Daugavgrīvas un Mērsraga bākām

Ir pabeigts nākamais posms Rīgas brīvostas pārvaldes veidotajā Latvijas jūrniecības mantojuma digitalizācijas projektā. Vairāku gadu garumā, sadarbojoties ar Latvijas vadošajiem virtuālo multimediju speciālistiem un vēsturniekiem, publiskai apskatei nodotas jau septiņas jūrniecībā nozīmīgu objektu un ievērojamu hidrobūvju virtuālās tūres, iemūžinot tās 360 grādu fotofiksācijās, kā arī vienkopus apkopojot arhīvos un iedzīvotāju liecībās iegūtu informāciju un dokumentālos kadrus par tām.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Šosezon virtuālā ekspozīcija, kurā iepriekš interesentiem jau bija aplūkojama Kolkas un Miķeļa bāka, Rīgas ostas leģendārais ledlauzis Varma un improvizēta kuģu vadītāju mācību klase, kurā iekļauta ar plaša jūrniecības priekšmetu kolekcija, papildināta ar izzinošām digitālām tūrēm pa Irbes, Mērsraga un Daugavgrīvas bāku.

"Irbes un Mērsraga bākas padomju Latvijas gados bija slepeni militāras nozīmes objekti, ilgus gadus tās bija pieejamas tikai retajiem, skopa ir arī par tām publiski pieejamā informācija", stāsta bāku digitalizācijas idejas līdzautors, jūrniecības vēstures pētnieks Haralds Apogs.

"Ņemot vērā, ka Irbes bāka atrodas aptuveni 20 jūras jūdžu attālumā no krasta un ir vienīgā bāka Latvijas teritoriālajos ūdeņos, arī mūsdienās nokļūšana līdz tai ir izaicinoša. Ar to vairākkārt saskārās arī projekta komanda, tāpēc esam ļoti priecīgi, ka šobrīd Irbes bāka ir virtuāli "izstaigājama" katram interesentam", gandarījumu par padarīto darbu pauž H. Apogs, atzīmējot, ka Irbes bāka īpaša arī ar to, ka savulaik tikusi darbināta ar atomenerģiju.

Virtuālā ekskursija papildināta arī ar Mērsraga bāku, tautā dēvētu par ''Francūzieti" un Daugavgrīvas bāku, kura gadsimtu gaitā no baļķu torņa ir pārtapusi par vienu no atpazīstamākajām un skaistākajām bākām Latvijā.

Digitālās tūres 360 grādu virtuālo ekskursijas papildina audiogida stāsti, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva melnbaltie video, fragmenti no dokumentālās filmas "Uguns valoda", kuros iemūžināts poētisks stāsts par bāku nozīmi kuģniecībā un citi interesanti materiāli.

Izveidotā virtuālā tūre apskatei pieejama gan viedtālruņos, gan planšetēs un datoros Rīgas brīvostas mājaslapā - https://rop.lv/lv/ostas-vesturiska-mantojuma-saglabasana

Projekts top sadarbībā ar Ocean Multimedia Studio un Apsopic.