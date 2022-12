Izvēlies stabilu darbu, kura iemaņām apmācīs bez maksas

Saliedētas komandas darbs valsts aizsardzībā – šādi var raksturot profesionālo dienestu bruņotajos spēkos, kuros ikviens no jums atradīs savu vietu kādā no trijām profesijām, 35 nodarbinātības jomām. Kājnieki, jūras un gaisa operācijas, kaujas inženieri, artilērija, sakari un informācijas sistēmas, apgāde un citās jomās – un jau vairāk nekā 175 militārajās specialitātēs, kurās apmācība būs bez maksas.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Esi gatavs aktīvam dzīvesveidam un darbam? Tad profesionālais dienests ir darbs tieši tev!

Ieguvumi, kļūstot par karavīru

Svarīgākais, ko karavīri iegūst, ir stabilitāte, proti, konkurētspējīgu un motivējošu atlīdzību, sākot no 1100 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas, kā arī plašas sociālās garantijas, tai skaitā valsts apmaksātu veselības aprūpi un pēc atvaļināšanās no dienesta garantētu izdienas pensiju, kas var sasniegt līdz pat 80 % no saņemtās darba samaksas.

Stabili un regulāri ienākumi nodrošinās labklājību tev un ģimenei, realizējot pat sapni par savu dzīvesvietu, jo karavīri var saņemt valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai. Karavīri kā daļu no kopējās atlīdzības saņem arī kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai 250 eiro mēnesī. To izmaksā, ja dzīvo arī kazarmā, kurā bez maksas var dzīvot gadījumos, kad, piemēram, dzīvo tālāk no mājām.

Karavīru bērnus ir tiesības ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pamatapmācība – militārās karjeras sākums

Pirms dienesta uzsākšanas vienībā, pirms tam noslēdzot līgumu par profesionālo dienestu uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem, visiem jaunajiem karavīriem ir jāapgūst kareivja profesijas zināšanas un prasmes 13 nedēļas ilgā Militārās pamatapmācības kursā Kājnieku skolā Alūksnē, jau no pirmās dienas saņemot karavīriem noteikto mēnešalgu un kompensācijas. Kurss norit klātienē no pirmdienas līdz piektdienai ar bezmaksas izmitināšanu kazarmā, nepieciešamības gadījumā – arī brīvdienās. Brīvdienās, kad nav plānota apmācība un kursanti ir sekmīgi apguvuši mācību vielu vai nav noteikti kādi cita veida ierobežojumi, viņi var doties mājās.

Tuvāk mājām

Bruņoto spēku vienības, kurās dienē profesionālā dienesta karavīri, galvenokārt ir izvietotas lielākās vai mazākās bāzēs. Zināmākās ir Rīgā, Ādažos un Liepājā, bet tās ir arī citviet Latvijā.

Uzsākot profesionālo dienestu, bruņotie spēki piedāvā iespēju izvēlēties dienestu ne tikai pēc karavīru interesēm, bet arī tuvāk mājām: Mehanizētajā kājnieku brigādē Ādažos, Jūras spēkos Liepājā un Rīgā, Gaisa spēkos Lielvārdē un Štāba bataljonā Rīgā, kā arī Zemessardzes profesionālā dienesta vienībās Lūznavā un Daugavpilī ("Meža Mackevičos"), kā arī Valmierā, Stāmerienā un "Meža Strautiņos" Alūksnes novadā.

Dienests vienībā

Lai arī profesionālais dienests ir karavīra pamatdarbs valsts aizsardzībā, kas nereti apmācības kursu vai militāro mācību dēļ neiekļaujas standarta darba laikā, pārsvarā dienesta dienas ilgums tomēr nav ilgāks par astoņām stundām – atliks laiks sev un ģimenei arī pildot profesionālo dienestu, lai, piemēram, no dienesta brīvajā laikā mācītos vai studētu, iegūstot tālākajai militārajai karjerai nepieciešamo civilo izglītību.

Neskatoties uz to, ka profesionālā dienesta izpilde bruņotajos spēkos ir karavīru pamatdarbs un tā izpildes kvalitāte ir prioritāte, viņi, ievērojot valstī noteiktās prasības amatpersonas amata savienošanai, jo karavīri ir valsts amatpersonas, var saņemt komandiera atļauju savienot amatpersonas amatu ar citu amatu no dienesta pienākumu izpildes brīvajā laikā.

Kā kļūt par karavīru

Profesionālajā dienestā neatkarīgi no dzimuma pieņem Latvijas pilsoņus no 18 līdz 40 gadiem sākot ar pamatizglītību, kas atbilst veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un valsts valodas zināšanu prasībām B1 līmenī, kā arī morālajām un psiholoģiskajām īpašībām. Atbilstību prasībām noteiks atlasē.

Profesionālajam dienestam var pieteikties jebkurā laikā, pat neizejot no mājām, jo pieteikuma anketu var aizpildīt un iesniegt elektroniski. Anketa līdz ar plašāku informāciju par prasībām kandidātam un atlasi pieejama tīmekļvietnē www.klustikaravirs.lv, kur 24/7 režīmā arī var uzdot jautājumus virtuālajam rekrutierim. Droši jautā – arī viņš tev palīdzēs kļūt par karavīru! Jautājumu gadījumā zvani arī uz bezmaksas informatīvo tālruni 1840.

Noteikti seko rekrutēšanas aktualitātēm "Kļūsti karavīrs!" "Facebook" lapā, "Instagram" kontā un "TikTok" kontā, kā arī "YouTube" kanālā un "Spotify" raidierakstā!

Esi viens no mums – kļūsti karavīrs!