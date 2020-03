Izvelkamā dīvāna pārvērtības labākam miegam

Ne visi savos mājokļos var atļauties iekārtot atsevišķu guļamistabu, tāpēc nākas gulēt uz izvelkamā dīvāna. Par spīti tam, ka dīvāns nav piemērotākā vieta naktsmieram, ir kāds lielisks veids, kā to uzlabot.

Tieši tas, kas vajadzīgs

Pirmajā brīdī šķiet, ka izvelkamais dīvāns ir divi vienā, jo uz tā var gan sēdēt, gan gulēt. Taču pēc vairākām naktīm, kas tajā pavadītas guļot, drīz vien nākas saprast, ka patiesu komfortu miegā tas nesniedz. Dīvāni mēdz būt gan pārāk mīksti, gan pārāk stingri, ar nelīdzenu virsmu un paaugstinātiem gultas galiem. Naktī grozoties, jūtamas savienojuma vietas, bet palags drīz vien jau ir noslīdējis vai "savērpies striķī". Viss, ko nepieciešams izdarīt, lai uzlabotu naktsmieru, guļot dīvānā, ir iegādāties atbilstoša izmēra virsmatraci. Tas ļaus izlabot virkni nepilnību, ko līdz šim pieļāvis jūsu dīvāns.

Uzlabota guļvieta ar virsmatraci

Virsmatracis nav kaprīze, bet gan nepieciešama lieta, kurā vērts ieguldīt, lai uzlabotu naktsmieru, jo tas vistiešākajā veidā ietekmē mūsu labsajūtu, darba ražīgumu un dzīves kvalitāti kopumā. Līdzās tādiem miega higiēnas nosacījumiem kā vismaz astoņas stundas miega un labi vēdināta guļamistaba, svarīga loma ir arī videi, kurā guļam. Citiem vārdiem sakot – uz kā guļam.

Virsmatracis būtiski izmaina jūsu guļvietu. Pat visnejēdzīgāko un neērtāko dīvānu tas spēj pārvērst līdz nepazīšanai. Cietu dīvāna virsmu tas var padarīt mīkstāku, bet pārāk pufīgu dīvānu padarīt stingrāku. Un par savienojuma vietām varat aizmirst.

Vecais kā jauns

Rekomendējamais virsmatrača augstums uz gulēšanai nepiemērotas virsmas ir 5 cm. Tieši tāds ir Dormeo Roll Up Green Tea. Ecocell® putas saglabā elastību un nevainojami piekļaujas jūsu auguma aprisēm arī pēc simtiem gulētu nakšu.

Izvēloties "Dormeo Roll Up Green Tea" virsmatraci, jūsu vecais dīvāns iegūs pilnīgi jaunu elpu. Tas spēj vienmērīgi izlīdzināt ķermeņa svaru, gādājot, lai jūsu ķermenis miega laikā saglabātu dabisku un ergonomisku stāvokli. Virsmatracis ir gana biezs, lai izlīdzinātu izgulētu dīvānu, ja vecā guļvieta vairs nesniedz gaidīto komfortu.

Svaigums saldam miegam

Elpojošais un gaisa caurlaidīgais virsmatrača audums ir radīts, lai pasargātu jūs no svīšanas miega laikā, tādejādi nodrošinot to, ka virsmatracis ilgstoši saglabāsies tīrs un svaigs. "Dormeo Roll Up Green Tea" modelis ir īpašs ar to, ka pārvalkā iestrādātas zaļās tējas mikrokapulas, kas gaisu piepilda ar maigu aromātu, kamēr jūs guļat, sniedzot aromaterapijas efektu. Savukārt CleanEffect® apstrāde pasargās jūs no putekļu ērcītēm un baktērijām, kas laika gaitā mēdz uzkrāties gultās un matračos. Izbaudiet svaigu un patīkamu guļvietu dienu no dienas!

Izrullē un gatavs

Kad dīvāns tiek salocīts un izmantots sēdēšanai, "Dormeo Roll Up Green Tea" var ērti sarullēt, nostiprināt ar gumijām un novietot skapī, istabas stūrī, gultas galā vai citviet. Bet vakarā tas atkal ir gatavs lietošanai. Atliek tikai to izrullēt! Virsmatracis lieliski noderēs arī ciemiņu izguldīšanai, rotaļās ar bērniem vai izbraukumos pie dabas.

