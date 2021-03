Ja uzpūties vēders, tad palīdzēt var 'Antiflat ®'

Gremošanas traucējumi ir viena no biežākajām sūdzībām, ar ko cilvēki vēršas pie ģimenes ārsta vai farmaceita. Gremošanas traucējumi var skart jebkuru cilvēku: no zīdaiņa līdz sirmgalvim. Vienas no biežākajām sūdzībām par gremošanas traktu ir pārmērīga vēdera uzpūšanās jeb meteorisms. Tam raksturīga īslaicīga vai ilgstoša pilnuma sajūta pakrūtē, sāpes, atraugas, vēdera apjoma palielināšanās vai pastiprināta gāzu veidošanās pēc operācijām. Visās vecumgrupās biežākais pastiprinātas gāzu uzkrāšanās cēlonis ir tādu produktu lietošana, kas veicina gāzu veidošanos. Turklāt dažādiem cilvēkiem šie produkti var būt atšķirīgi. Lielākai daļai vēdera uzpūšanos izraisa pākšaugi, dārzeņi (kāposti, sīpoli, burkāni u.c.), augļi (rozīnes, banāni, aprikozes, u.c.), piena produkti, gāzēti un saldie dzērieni. Ja smaguma sajūta un vēdera uzpūšanās notikusi pēc pārēšanās vai gāzes pastiprināti veidojošo produktu lietošanas, var izmantot tautas līdzekļus (ķimenes, fenhelis, un piparmētras). Ja tomēr ar tautas līdzekļiem nevar panākt pašsajūtas uzlabošanos, var ieteikt vieglus spazmu mazinošus un gāzu mazinošus preparātus.

Kā veidojas gāzes vēderā?

Dienā izdzerot 1500 ml šķidruma, vienlaikus kuņģī nonāk apmēram 2600 ml gaisa. Tas nonāk kuņģī arī rijot siekalas un uzņemot ēdienu.

Ļoti liela daļa no šī gaisa ar atraugu palīdzību tiek izvadīts no kuņģa laukā caur muti.

Mazkustīga dzīvesveida dēļ atraugas var būt apgrūtinātas un liela daļa gāzu nonāk zarnās.

Normāli zarnas parasti satur līdz 200 ml gāzes.

Veselam cilvēkam izdalās vidēji 700 ml gāzes dienā.

Dienā ēdot ierasto pārtiku vidēji caur taisno zarnu gāzes izdalās 10 līdz pat 20 reižu dienā.

Gāzu izdalīšanos biežumu neietekmē ne vecums ne dzimums.

Tev var palīdzēt "Antiflat®"

Liekais gāzes daudzums kuņģa-zarnu traktā atrodas neaktīvu, sīku burbulīšu veidā. Tādējādi tiek traucēta vai pat pilnīgi nomākta gāzu dabīgā uzsūkšanās caur zarnu gļotādu. Pēc "Antiflat" tablešu lietošanas zāļu aktīvā viela simetikons izraisa tūlītēju burbulīšu sadalīšanos. Rezultātā atbrīvojušās gāzes spēj no organisma izkļūt parastajā ceļā. Aktīvā viela neuzsūcas organismā un tā tiek izvadīta no organisma neizmainītā veidā. "Antiflat" tablešu lietošanas rezultātā samazinās sūdzības un izzūd saspīlējuma sajūta vēderā. Izzūd arī diafragmas pārvietošanās izraisītā spiediena sajūta sirdī (Rēmhelda sindroms). "Antiflat®" sistēmiski neuzsūcas un tiek izvadīts nemainītā veidā.

"Antiflat®" lieto šādos gadījumos:

pārlieka gāzu veidošanās un uzkrāšanās kuņģa-zarnu traktā (meteorisms)

vēdera pilnuma un saspīlējuma sajūta, gastrokardiālais sindroms

pastiprināta gāzu veidošanās pēc ķirurģiskām operācijām

pirms vēdera dobuma orgānu diagnostiskiem izmeklējumiem, lai atbrīvotos no gāzes burbuļiem, kas aizēno redzes lauku izmeklējumu laikā

Pārliekas gāzu veidošanās un meteorisma terapijai ir ieteicamas 1-2 tabletes trīs reizes dienā ēdienreizes laikā vai pēc tās.

Lai sagatavotos vēdera dobuma orgānu diagnostiskiem izmeklējumiem, 2-3 tabletes jālieto dienu pirms izmeklējumiem pēc ēdienreizēm, kā arī procedūras dienas rītā.

"Antiflat®" tabletēm pievienotas piparmētru, fenheļa un ķimeņu ēteriskās eļļas un tās ir piemērotas ilgstošai lietošanai.

Kā ēteriskās eļļas var palīdzēt kuņģa zarnu trakta traucējumu gadījumā

Piparmētra medicīnā izceļas ar ļoti plašu pielietojumu. Piparmētras ēteriskās eļļas antibakteriālās īpašības iedarbojas uz visiem kuņģa-zarnu trakta patogēno baktēriju veidiem. Pateicoties spazmolītiskajām īpašībām un spējai paaugstināt gremošanas fermentu veidošanos un žults izdalīšanos, piparmētras ēteriskās eļļas lieto kuņģa zarnu trakta spazmu un vēdera uzpūšanās gadījumā, kā arī patīkamās un atsvaidzinošās garšas dēļ – pret sliktu dūšu un vemšanu.

Fenhelis paaugstina gremošanas fermentu sekrēciju, regulē kuņģa zarnu trakta motoriku, tam piemīt žutsdzenošas un spazmolītiskas īpašības. Fenheļa ēteriskai eļļai ir antiseptisks un antibakteriāls efekts, tā novērš pūšanas un rūgšanas procesus zarnās. Fenheļa ēteriskās eļļas lieto gremošanas uzlabošanai, kuņģa zarnu trakta spazmu novēršanai, kuņģa un aizkuņģa dziedzera sulas sekrēcijas un žults izdalīšanās veicināšanai, gāzu uzkrāšanās gremošanas traktā novēršanai.

Ķimenes galvenās farmakoloģiskās īpašības ir spazmolītiskā darbība un spēja veicināt fermentatīvos procesus un paaugstināt kuņģa sekretoro un motoro funkciju, pastiprināt žults izdalīšanos, samazināt rūgšanas un pūšanas procesus zarnās. Ķimenes ēteriskās eļļas lieto kuņģa zarnu trakta gludās muskulatūras spazmu gadījumā, pie gāzu uzkrāšanās un vēdera uzpūšanās.

"Antiflat ®" suspensija īpaši piemērota zīdaiņiem un bērniem

Zīdaiņiem un maziem bērniem vēdera uzpūšanos izraisa steidzīga zīšana vai dzeršana. Liekais gāzes daudzums kuņģa-zarnu traktā atrodas neaktīvu, sīku burbulīšu veidā. Sakarā ar to tiek traucēta gāzu uzsūkšanās caur zarnu gļotādu. Pēc "Antiflat" suspensijas lietošanas zāļu aktīvā viela simetikons-izraisa tūlītēju burbulīšu sadalīšanos. Rezultātā atbrīvojušās gāzes spēj no organisma izkļūt parastajā ceļā. Antiflat suspensijas lietošanas rezultātā samazinās sūdzības un izzūd saspīlējuma sajūta vēderā. Lietošana: zīdaiņiem un maziem bērniem – katrai ēdiena pudelei pievieno 1ml suspensijas (atbilst 16 pilieniem) vai ar mazu karoti, pipeti vai šļirci dot zīdainim tieši pirms zīdīšanas; bērniem –1 ml suspensijas (atbilst 16 pilieniem), ko lieto ēdienreizes laikā vai pēc tās ar malku ūdens. Pieaugušajiem ēdienreizes laikā vai pēc ēšanas kopā ar malku ūdens lieto 1-2 ml suspensijas (atbilst 16- 32 pilieniem).

Bezrecepšu medikaments. Aicinām konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI