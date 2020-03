Jāizvēlas izglītība vai karjera? Ienāc Latvijas kvalifikāciju datubāzē

Latvijā var iegūt vairāk nekā 2000 kvalifikācijas dažādos izglītības līmeņos, sākot no pamatizglītības līdz doktora grādam. Informācija par katru no tām latviešu un angļu valodā ir atrodama Latvijas kvalifikāciju datubāzē (LKD, www.latvijaskvalifikacijas.lv). Kvalifikācijām LKD ir pieejami mācīšanās rezultāti jeb apraksts par to, ko, iegūstot kvalifikāciju, zināsi, pratīsi un spēsi darīt. Piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā tiek publicēti apmēram 5000 aktuāli darba piedāvājumi. Lai izdarītu vispiemērotāko izglītības izvēli un gūtu izaugsmi karjerā, aizvien lielāka nozīme ir nevis izglītības dokumentā ierakstītajam nosaukumam, bet gan iegūtās kvalifikācijas saturam.

Kā pieņemt lēmumu – vai kvalifikācija būs noderīga, meklējot darbu, un tajā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences noderēs konkrētā darba veikšanai? Viens no soļiem lēmuma pieņemšanā būtu uzzināt par attiecīgo kvalifikāciju pēc iespējas vairāk. Vispārīgu ieskatu mācību vai studiju saturā iespējams atrast skolās un augstskolās, bet informāciju par kvalifikācijas prasībām darba tirgū iespējams uzzināt, jautājot darba devējiem un pētot profesiju standartus un dažādus normatīvos aktus. Tomēr ērtāk un ātrāk būtu izmantot Latvijas kvalifikāciju datubāzi (www.lkd.lv), kurā ir jau apkopota informācija no dažādiem avotiem: Valsts izglītības informācijas sistēmas (visu Latvijā reģistrēto un akreditēto izglītības iestāžu reģistrs), normatīvajiem aktiem, augstskolām, valsts izglītības standartiem un profesiju standartiem.

LKD uzzināsi kvalifikāciju ieguves nosacījumus un to saturu, kurām skolām un augstskolām ir tiesības šīs kvalifikācijas izsniegt, laika posmus, kad tās varēja izsniegt. Tāpat varēsi atrast īsu Latvijas izglītības sistēmu aprakstu un noskaidrot, kurā līmenī atrodas tava kvalifikācija. Jāuzsver, ka LKD iekļautā informācija ir salīdzināma ar citām kvalifikāciju datubāzēm Eiropā. LKD ir pieejamas saites uz citām datubāzēm, kā arī dati no LKD ir iekļauti Eiropas Komisijas Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju portālā (ESCO, https://ec.europa.eu/esco/portal/home), kas šobrīd apkopo informāciju par kvalifikācijām no Beļģijas, Grieķijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Portugāles, Slovēnijas un Ungārijas. ESCO portālā plānots publicēt informāciju par visu Eiropas valstu kvalifikācijām.

Viens no jaunumiem LKD ir statistika par kvalifikācijām Latvijā, kas ir skatāma dažādās dimensijās. Piemēram, 652 kvalifikācijas atrodas Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 7. līmenī (maģistrantūra), 528 kvalifikācijas – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmenī (bakalaurs), 480 kvalifikācijas – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 4. līmenī (vidējā izglītība), savukārt Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 1. līmenī (speciālā pamatizglītība) ir divas kvalifikācijas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 2. līmenī (pamatskola) – 30 kvalifikācijas. Tagad LKD var ne tikai iegūt informāciju par katru kvalifikāciju atsevišķi, var arī salīdzināt divu kvalifikāciju saturu. LKD arī atspoguļo dažādu profesionālo kvalifikāciju savstarpējo saikni un piederību noteiktai nozarei. Tādējādi LKD ir noderīgs palīgs izglītības vai karjeras izvēlē.

Teksts publicēts Eiropas Komisijas projekta Databases and registers for qualifications (EQF-NCPs) (līguma Nr. VS/2018/0185) ietvaros.