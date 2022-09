Jaunais iPhone 14 ierodas Latvijā: iespaidīgas kameras, drošība un akumulators

Ilgi gaidītie viedtālruņi "iPhone 14" un "iPhone 14 Pro" ieradušies Latvijā, tirdzniecībai oficiāli sākoties 23. septembrī. Jaunie "iPhone 14 Plus" sērijas viedtālruņi pārdošanā nonāks oktobrī. Katru gadu "Apple" iepriecina savus klientus ar vairākiem meistarīgiem uzlabojumiem iekārtu kamerās, un šogad galvenā uzmanība pievērsta drošības funkcijām un akumulatora darbības ilgumam.

Ar viedtelefonu "iPhone 14" un "iPhone 14 Pro" funkcijām un inovācijām iepazīstina sertificēts sistēmu inženieris Andrejs Mihailovs.

Līdz šim modernākais "Pro" sērijas telefonu klāsts

Pro sērija, kas ir pircēju populārākie modeļi, ir ievērojami uzlabota ar jaunajiem viedtālruņiem "iPhone 14 Pro" un "iPhone 14 Pro Max", pateicoties ātrākam, jaudīgākam un energoefektīvākam "A16 Bionic" procesoram. Tas nodrošina ilgāku akumulatora darbības laiku, jo "iPhone 14 Pro" modeļu īpašnieki spēj skatīties video līdz pat 23 stundām un klausīties mūziku 75 stundas, bet "iPhone 14 Pro Max" modeļi darbojas attiecīgi līdz 29 stundām un 95 stundām ilgi.

Viens no galvenajiem "Pro" sērijas uzlabojumiem ir īpaši spilgtais displejs. Jaunākie "Pro" sērijas tālruņi ir aprīkoti ar "Super Retina XDR" displeju ar 2000 nitiem, tāpēc to būs ērti lietot ārpus telpām pat spilgtā saulē.

Visiem "iPhone 14" un "iPhone 14 Pro" sērijas tālruņiem ir novatoriska drošības funkcija "Crash Detection", kas nosaka automašīnas vai motocikla avāriju. Tehnoloģiju darbina vairāki dažādi sensori, kas darbojas sinhroni: barometrs, kas nosaka spiediena izmaiņas automašīnas salonā, GPS savienojums, kas sniedz papildu informāciju par ātruma izmaiņām, un mikrofons, kas uztver skaļus trokšņus. Negadījuma brīdī telefons automātiski aicina kopīgot savu atrašanās vietu un ziņot par negadījumu avārijas dienestiem un galvenajām kontaktpersonām. Šī novatoriskā tehnoloģija palīdz saņemt neatliekamo palīdzību, kad tā ir nepieciešama.

"iPhone 14 Pro" sērijas ierīču ekrāna augšdaļā ir "Dynamic Island" – jauna, novatoriska funkcija, kas ļauj vēl vieglāk pamanīt paziņojumus un citu regulāri atjauninātu informāciju reāllaikā, nepārtraucot jūsu iepriekšējās darbības. "Dynamic Island" nedarbojas tikai kā paziņojumu logs: interaktīvajā logā jūs pat varat kontrolēt vairākas lietotnes vienlaikus, piemēram, pārslēgt mūziku, sekot līdzi palaistajam taimerim pat tad, kamēr atrodaties citās lietotnēs, vai ieslēgt audio ierakstīšanu.

Jaunākajiem "iPhone 14 Pro" sērijas tālruņiem pirmo reizi ir viedā "Always-On Display" funkcija. Pēc šī iestatījuma aktivizēšanas, displejs tikai aptumšojas. Šis atjauninājums ļaus jums vienmēr piekļūt laikapstākļiem, atgādinājumiem vai citai svarīgai informācijai. "Always-On" funkcija pilnībā izslēdz displeju vairākās situācijās: apgriežot "iPhone" tālruni otrādi, ieliekot to kabatā, pārslēdzot miega vai mazjaudas režīmā vai atkāpjoties no tālruņa, ja nēsājat savienotu "Apple Watch" pulksteni.

Šogad kameru sistēma arī ieguvusi līdz šim izteiktākos uzlabojumus. Viedtāluņu "iPhone 14 Pro" un "iPhone 14 Pro Max" modeļiem ir 48 megapikseļu (MP) galvenā kamera ar uzlabotu četru pikseļu sensoru, kas ir četras reizes jutīgāks pret gaismu un nodrošina ne tikai satriecošus, bet arī praktiskus 12 MP fotoattēlus. Tie, kas vēlas uzņemt 48 MP fotoattēlus, to varēs izdarīt, izmantojot "ProRAW" formātu. "iPhone 14 Pro" un "iPhone 14 Pro Max" viedtālruņiem ir jauna 12 MP īpaši plata leņķa kamera un uzlabota telefoto veiktspēja tumsā. Jaunās tehnoloģijas ļaus lietotājiem arī izbaudīt labāku optisko tālummaiņu un makro fotografēšanu.

"Photonic Engine" ir pavēris vēl plašākas iespējas digitālajām fotogrāfijām, uzlabojot fotogrāfijas, kas uzņemtas mērenā un vājā apgaismojumā. Mūsdienu ierīcēs fotografēšanas kvalitāte ir atkarīga ne tikai no sensoriem, bet arī no algoritmiem un mākslīgā intelekta (AI). Jaunie "Pro" sērijas sensori un algoritmi ļaus lietotājiem uzņemt augstas kvalitātes fotoattēlus, kuros būs redzamas vēl sīkākas detaļas.

Jaunā "TrueDepth" priekšējā kamera nodrošina vēl labāku fotoattēlu un video kvalitāti vāja apgaismojuma apstākļos. Vēl viens jauninājums ir autofokuss, kas vēl vairāk paātrina fokusēšanu un grupu fotoattēlu uzņemšanu no lielāka attāluma.

Atjauninātas arī video ierakstīšanas iespējas. "Cinematic Mode" ir uzlabots, lai atbalstītu 4K HDR izšķirtspēju. Gan "iPhone 14", gan "Pro" sērijas tālruņos ir ieviests jauns režīms "Action Mode", kas jūsu videoklipiem piešķir vēl nebijušu stabilitāti, tāpēc pat tad, kad filmējat atrodoties kustībā, attēls saglabājas stabils. Tehnoloģija pielāgojas pamatīgai drebēšanai un vibrācijām un automātiski stabilizē attēlu.

Papildu filmēšanas un fotografēšanas funkcijas kā "Night Mode", "Smart HDR 4", "Portrait Mode" ar "Portrait Lighting", "Night Portrait Photos" un "Apple ProRAW", ļauj jums justies kā profesionālim un palīdz uzņemt īpaši augstas kvalitātes kadrus.

Visiem "iPhone 14" un "iPhone 14 Pro" modeļiem ir pilnībā atjaunināta adaptīvā "True Tone" zibspuldze ar 9 LED bloku, kas maina gaismas intensitāti atkarībā no attāluma līdz objektam.

Jaunajiem "Pro" sērijas modeļiem ir raksturīgs īpaši izturīgs un stilīgs dizains, jo nerūsējošā tērauda korpuss lieliski saskan ar matēta stikla aizmuguri. Displeju aizsargā novatoriskais "Ceramic Shield", kas ir izturīgākais viedtālruņu tirgū. Aizsardzību pret ūdeni un putekļiem garantē IP68 sertifikāts.

6,1 collu "iPhone 14 Pro" un 6,7 collu "iPhone 14 Pro Max" ir pieejami četrās krāsās: "Deep Purple", "Space Black", "Silver" un "Gold". Šo modeļu iekšējās atmiņas ietilpība ir no 128 GB līdz 1 TB.

"iPhone 14" un "iPhone 14 Plus"

Šogad tika prezentēti divi "iPhone 14" izmēri: 6,1 collu "iPhone 14" un 6,7 collu "iPhone 14 Plus", kas būs pieejams oktobrī. Jaunais "Plus" sērijas viedtālrunis nodrošina lietotājiem lielāku displeju.

"iPhone 14" un "iPhone 14 Plus" darbina uzlabots "A15 Bionic" procesors, kas nodrošina vairāk RAM (6 GB, nevis 4 GB) un ātrāku GPU (4 kodolu vietā 5). "iPhone 14 Plus" var lepoties ar ilgāko akumulatora darbības laiku starp visiem "iPhone".

"iPhone 14" kameru sistēmai ir minimālas izmaiņas tās izskatā, taču būtiskas tehniskās modifikācijas ir paplašinājušas tās filmēšanas un fotografēšanas iespējas. Jaunā 12 MP galvenā kamera ar f/1,5 diafragmas atvērumu un sensoru ar stabilizācijas funkciju nodrošina par 49% labāku attēla kvalitāti vāja apgaismojuma apstākļos ar nakts režīmu, kas uzņem fotoattēlus divreiz ātrāk. Uzlabota arī priekšējā kamera ar 12 MP "TrueDepth" kameru ar autofokusu, tāpat kā "Pro" modeļiem.

"iPhone 14" un "iPhone 14 Plus" ir pieejami piecās dažādās krāsās: "Blue", "Purple", "Midnight", "Starlight" un (PRODUCT) RED. Modeļi ir pieejami ar 128, 256 vai 512 GB iekšējo atmiņu.

Tāpat kā visas "Apple" ierīces, "iPhone 14" un "Pro" sērijas tālruņi ir vērsti uz datu drošību un privātumu. To nodrošina "Secure Enclave", "Face ID", "Privacy Nutrition Labels" un citas ierīcē iebūvētās drošības tehnoloģijas.

"Apple" ir arī apņēmies aizsargāt vidi. Uzņēmums ir izvirzījis mērķi līdz 2030. gadam sasniegt oglekļa neitrālu (CO2) emisiju līmeni un ražot savus produktus, neizmantojot Zemes resursus.

Jūs spēsiet savu "iPhone" izmantot pilnībā, lietojot to ar citām "Apple" ekosistēmas ierīcēm – "Mac" datoriem, "Apple Watch", "AirPods" bezvadu austiņām un "iPad" planšetdatoriem. Tām ir raksturīga ļoti sekmīga mijiedarbība un tās lieliski papildina viena otru. Tādējādi savas "Apple" ierīces spēsiet izmantot pilnīgāk.

Jauna "iOS16" operētājsistēma

No 12. septembra "iPhone" viedtālruņos ("iPhone 8" un jaunākās versijās) tagad pieejama "iOS 16" – jauna operētājsistēma, kas palīdzēs viedtālruni izmantot vēl pilnvērtīgāk.

Piemēram, atjauninātais bloķēšanas ekrāns ir personalizētāks un noderīgāks nekā jebkad agrāk, ļaujot jums sakārtot fotoattēlus un logrīkus pēc jūsu vēlmēm. Jūs arī varēsiet rediģēt vai atcelt nesen nosūtītās ziņas lietotnē "Messages" un atzīmēt sarunas kā nelasītas.

"iCloud Shared Photo Library" ļauj vēl vienkāršāk kopīgot fotoattēlus ar ģimeni. Uzlabotais "Live Text" ir vēl jaudīgāks ar iespēju atpazīt tekstu video, veikt ātras valūtas konvertācijas, nodrošināt reāllaika teksta tulkošanu un daudz ko citu. Jaunā "Visual Look Up" funkcija ļauj ērti kopēt vajadzīgo attēlu, noņemt fonu un ielīmēt to jebkurā lietotnē.

Visi "iPhone 14" sērijas modeļi atbalsta 5G savienojumu īpaši ātrai lejupielādei un augstas kvalitātes video straumēšanai. Tajos ir arī "MagSafe" sistēma ērtai citu ierīču pievienošanai un ātrākai bezvadu uzlādei.