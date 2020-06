Jaunatvērtais tirdzniecības centrs 'Origo' aicina ceļot laikā, telpā un piedāvājumā senās pasta ēkas piemiņas zīmē

Šā gada pavasarī, noslēdzoties TC "Origo" paplašināšanas projekta pirmajai kārtai, jaunatvērtā ēka atklāja tirdzniecības centru citādā gaismā, rimtākā noskaņā, aicinot to iepazīt pilnīgi no jauna – gluži kā ceļojumā.

Ceļojums ir arī vadmotīvs tirdzniecības centra vizuālajam veidolam, ar unikālu arhitektūras un interjera dizaina risinājumu palīdzību simboliski atainojot trīs dimensijas: laiku, telpu un piedāvājumu. "Origo" vēstījums ietērpts arī tā nosaukumā – latīņu cilmes vārds "origin" nozīmē "sākumpunkts".

Ceļojums laikā – piemiņas zīmē par seno pasta ēku

"Origo" jaunajā koncepcijā ir ņemta vērā vietas simboliskā nozīme dažādos laika posmos. Šeit atradās Rīgas centrālā pasta ēka, kas kalpoja kā sākuma punkts, no kura mērīja attālumus līdz citām pilsētām un pasta ēkām. Arī mūsdienās šis ir pilsētas aktīvais centrs, Centrālās dzelzceļa stacijas apkaime, kuras nozīme starptautiskā mērogā dzelzceļa satiksmes attīstības dēļ arvien pieaugs. Stāsts par pastu un vēsturiskās vērtības interjerā iedzīvinātas netiešā veidā – alegoriski, ar asociatīvām norādēm. Jaunais TC "Origo" radīts kā vieta atelpai no kūsājošās pilsētas dzīves un tādējādi - vieta, kur gūt iepirkšanās pieredzi jaunā kvalitātē. Mierīgā gaisotne apmeklētājus aicina iepazīt vēsturi, izbaudīt iepirkšanās prieku un līdzcilvēku sabiedrību.

Ceļojums telpā

"Linstow Center Management" tirdzniecības centru komercdirektore Evija Majevska atklāj: "Veidojot interjeru, ļoti būtiski ir radīt tēlu, jo tas palīdz izcelt uzņēmuma korporatīvo stilu un intuitīvi orientēties telpā. Sadarbojoties ar Latvijas Dizaineru savienības Gada balvas laureāta, arhitektūras un interjera dizaina kompānijas SIA "xcelsior" projekta autoriem Artūru Martinsonu un Zani Straumi, interjerā ieskicētas progresīvākās mūsdienu interjera dizaina tendences pasaulē. Atbilstoši "Origo" Sajūtu kartei interjera pamattoņu izvēle balstīta uz mierīgu, siltu toņu paleti – no piena putu baltuma līdz dedzinātu kafijas pupiņu melnumam. Esam noteikuši ēkas publiski pieejamo telpu, nosacīti iedalot to trīs sektoros – A, B un C – ar atsevišķām ieejām katrā. Visi trīs sektori savā starpā savienojas, vizuāli un tematiski mijiedarbojoties un iedzīvinot vīziju par distanci, laiku un pieturas punktu, kas ir nolasāmi reprezentējošā veidā interjera elementos. Katram no trim sektoriem piešķirta sava navigācijas krāsa un atbilstoši pielāgotas vertikālās komunikācijas – eskalatori, kāpnes, lifti."

Patlaban atvērta projekta pirmā kārta, jaunā ēka atbilst A sektoram un atspoguļo laika dimensiju - pulksteņa veidā, pagātnes un nākotnes apvienojumā attēlos, vēsturiskos faktos, video un piemiņas zīmē par seno pasta ēku.

Ceļojums piedāvājumā

Jaunatvērtā TC "Origo" ēka atklāj vēl plašāku piedāvājuma klāstu skaistumam, labsajūtai un pozitīvām pārmaiņām ikdienā. Līdztekus jau tādiem iemīļotajiem zīmoliem kā "Douglas", "Sportland", "Monton", "House", "Cropp", "NS King" un citiem tagad pieejami arī vairāki līdz šim tirdzniecības centrā vēl nebijuši zīmoli – "Costa Coffee", "Sinsay" ar Latvijā pagaidām vienīgo mājas preču kolekciju, "Lindex", "Skechers", "Reserved", kā arī galvaspilsētā plašākais "Rimi Hyper". Ceļojums piedavājumā tiks vēl kuplināts rudenī, noslēdzot vērienīgo TC "Origo" paplašināšanas projektu.

Regīna Ikala, "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja: "Tirdzniecības centrā "Origo" pieejams lielākais no visiem "Rimi" veikalu formātiem – "Rimi Hyper" lielveikals, kas veidots saskaņā ar "Rimi" jauno dizaina konceptu, lai padarītu ikdienas iepirkšanos ērtāku, patīkamāku un ātrāku. Veikala nodaļās ir izvietotas viegli pamanāmas norādes, paplašināta veikala ieejas zona, pieejami ērtāki un vieglāk vadāmi iepirkumu rati, kā arī uzstādītas 10 modernākas pašapkalpošanās kases. Plašais lielveikala preču sortiments nodrošina visu nepieciešamo gan ikdienai, gan svētkiem."

"Douglas" mārketinga nodaļas vadītāja Ieva Kucika stāsta: "Pēc ilgāka laika TC "Origo" durvis vēris veikals "Douglas", kas piedāvā plašas telpas, bagātīgu sortimentu ikdienas skaistumkopšanai. Patlaban tas ir visjaunākā koncepta veikals, kurā esam īpaši domājuši par mūsu klientu ērtībām. Tajā izveidotas speciālas make-up zonas, lai klients varētu ērti piemeklēt atbilstošu produktu, kā arī ar laiku plānojam atjaunot šeit make-up skolas darbību. Šajā veikalā patlaban ir visplašākā zona make-up apmācībām."

Kamēr pārmaiņas līdz rudenim turpinās, mierīgā gaisotne apmeklētājus aicina iepazīt vēsturi, izbaudīt iepirkšanās prieku un līdzcilvēku sabiedrību TC "Origo"! Vairāk: www.origo.lv

"Origo" paplašināšanas projektu realizē norvēģu nekustamo īpašumu attīstīšanas un apsaimniekošanas kompānija "Linstow Center Management".