Jauns uztura virziens – fleksitārisms. Zini, ko ēd

Fleksitārisms ir salīdzinoši jauns jēdziens, kas pēc savas būtības apzīmē elastīgu pieeju veģetārismam. Daudzi pasaulē atzīti eksperti šo jau novērtējuši kā lielisku kompromisa risinājumu tiem, kas ikdienā cenšas domāt dabai draudzīgi, tomēr uzturā vēlas lietot arī gaļas produktus, lai efektīvi nodrošinātu organismu ar visām nepieciešamajām barības vielām. Fleksitārieši uzturā lieto daudz augļu un dārzeņu, pākšaugus un graudaugus, taču viņi ēd arī gaļu – tieši tik daudz un tik kvalitatīvu, lai veselībai tā nāktu par labu. Arī "Rēzeknes gaļas kombināts" nu ir kas piedāvājams šī uztura virziena piekritējiem.

Jauna produktu līnija

"Rēzeknes gaļas kombināts" nemitīgi seko līdzi patērētāju ēšanas paradumu izmaiņām un globālajām tendencēm, allaž piedomājot, lai pircējs veikala plauktos var atrast tieši to, ko meklē. Tāpēc šī gada pavasarī uzsākta jaunas produktu līnijas ražošana ar zīmolu "Rāznas". Šie produkti ir izstrādāti, vadoties pēc jaunākās diētu tendences pasaulē – fleksitārisma. "Rāznas" produktu sastāvā pievienotas zirņu olbaltumvielas. To ieguvei izmantoti malti zirņi no bioloģiskajām Latvijas saimniecībām. Tieši zirņu olbaltumvielu pievienošana produkta sastāvam produktus padara par lielisku izvēli ne tikai fleksitāriešiem, bet visiem patērētājiem, kuri ir novatoriski un seko līdzi veselīga dzīvesveida tendencēm.

Kāpēc tas ir veselīgi?

Kā zināms, olbaltumvielas jeb proteīns ir viena no svarīgākajām uzturvielām. Zirņos ir dabīgs, kvalitatīvs augu izcelsmes proteīns ar augstu bioloģisko vērtību (satur visas neaizvietojamās aminoskābes), zemāku kaloriju saturu, jo sastāvā maz tauku. Tie sniedz neitrālu garšu un uzlabo struktūru, tāpēc tieši zirņi ir piemēroti dažādu pārtikas produktu olbaltumvielu satura palielināšanai.

Arī Latvijas Diētas ārstu asociācijas priekšsēdētājs Andis Brēmanis uzsver, ka ir būtiski uzturā lietot iespējami daudzveidīgākus produktus: "Vienmēr esmu uzskatījis, ka viens no būtiskākajiem nosacījumiem veselīgā uzturā ir daudzveidība produktu izvēlē un mērenība to patēriņā. Šobrīd pasaulē valda pozitīva tendence arvien vairāk aizdomāties ne tikai par savu veselību, bet arī apkārtējo vidi, tāpēc veikalu plauktos ir nopērkams arvien plašāks sortiments ar kvalitatīviem un veselīgiem produktiem. Uzskatu, ka Latvijā dzīvojošajiem cilvēkiem ir būtiski savā ēdienkartē iekļaut arī gaļu, jo tajā ir mums tik nepieciešamie B grupas vitamīni, īpaši B 12 , kas sastopams tikai dzīvnieku valsts produktos, un tādas svarīgas minerālvielas kā dzelzs, kas nepieciešams hemoglobīna sintēzei, un cinks. Pozitīvi, ja ir iespēja izvēlēties kvalitatīvākus gaļas produktos, kuru sastāvā nav pārāk daudz sāls un konservantu."

Visam savs laiks

Interesanti ir atskatīties arī vēsturē – "Rēzeknes gaļas kombināta" tehnologi uzņēmuma 20 gadu pastāvēšanas periodā allaž skrējuši laikam pa priekšu. 2007. gadā pircējiem tika piedāvāti pirmie produkti bez E vielām (bez garšas pastiprinātājiem un krāsvielām), taču sabiedrība vēl nebija šādiem produktiem gatava un pieprasījums bija mazs. Tobrīd šie produkti tika izņemti no sortimenta, secinot, ka cilvēkiem patīk krāsu un garšu ziņā klasiski gaļas izstrādājumi. Tikai 2013. gadā, kad veselīgo produktu tēmu aktualizēja Latvijas ārstu biedrība un sabiedrības interese par veselīgākiem produktiem arvien palielinājās, "Rēzeknes gaļas kombinātā" tika izstrādāta bērnu cīsiņu recepte, kas atbilst "Zaļās karotītes" prasībām un ir bez E vielām, samazinātu sāls saturu. Minētais produkts joprojām ir pieprasīts un nu jau ieņēmis stabilu vietu veikalu plauktos.

Vai fleksitārisms ir uz palikšanu?

A.Brēmanis uzskata, ka tendence izvēlēties veselīgāku, vietējas izcelsmes un kvalitatīvu pārtiku ir pozitīva: "Nav lielas nozīmes, kādā vārdā mēs to nosaucam, taču kopumā fakts, ka cilvēki arvien vairāk piedomā pie tā, ko liek uz sava šķīvja, ir tikai apsveicams. Tas jo īpaši svarīgi ir šobrīd, kad daudzi cilvēki ikdienā strādā no mājām, turpat māca arī bērnus, tāpēc nereti tiek aizmirsts par pietiekami ilgām fiziskām aktivitātēm, kas, protams, būtu jāveicina. Šādos apstākļos ir būtiski gādāt par veselīgu ēdienu, kas nodrošina organismu ar vajadzīgākajām barības vielām, neveicinot aptaukošanos. Galu galā arī vasaras sezonas tuvošanās allaž atgādina, cik patīkami ir būt labā formā un justies labi."

Savukārt "Rēzeknes gaļas kombināta" eksperti cer, ka šoreiz nav skrējuši pārāk ātri pa priekšu kopējām tendencēm, izstrādājot "Rāznas" produktu līniju. Šobrīd analoga produkta Latvijas tirgū vēl nav, taču pircēji tiek aicināti nobaudīt jaunas garšas. Produktu sastāvā esošie zirņi no Latvijas saimniecībām ir ar neitrālu, bet interesantu garšu, un palielina produkta uzturvērtību. Veikalu tīklu pārstāvji jau šobrīd ir izrādījuši vēlmi savā sortimentā iekļaut "Rāznas" produktu līniju, tāpēc nu atliek vien gaidīt patērētāju vērtējumu.