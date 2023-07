Jumts manai mājai

Jumts ir viens no svarīgākajiem mājas elementiem ne tikai estētiskajā aspektā, bet arī funkcionālajā. Piemērota jumta izvēle ir viens no aizraujošākajiem procesiem. Jumts būs viens no tiem elementiem, ko apkārtējie ieraudzīs pirmo, tāpēc domājot par mājas koptēlu, ir vērts apdomāt šādas lietas.

Vai un kad ir laiks mainīt jumtu?

Ja jumts ir zaudējis savu funkcionalitāti, piemēram, lietus ūdens vai kondensāts, kas veidojas pie jumta, sāk bojāt griestus un citas vietas mājā, rekomendējama ir jumta nomaiņa.

Ja jumts ir zaudējis estētisko izskatu, tad jumta nomaiņa vēl nav steidzama, tomēr jumts ir viena no pirmajām lietām, ko redz skatoties uz māju.

Domājot par pakāpenisku pāreju uz zaļo enerģiju, piemēram, par saules paneļiem, un ņemot vērā to kalpošanas mūžu, kas ir ap 20 gadu, ir rekomendējams apdomāt arī jumta nomaiņu, ja tas ir uzstādīts senākā laika periodā un tā lietošanas termiņš tuvojas noslēgumam. Šādi tiek samazināts risks, ka saules paneļu kalpošanas laikā ir problēmas ar jumtu, kura labošanai ir nepieciešama saules paneļu demontāža un atkārtota montāža.

Kāpēc izvēlēties tērauda jumtu?

Tērauda jumtu priekšrocība, pirmkārt, ir tā svars ~4-5kg uz 1m2, līdz ar to sanāk ekonomija uz kokmateriāliem, kas vajadzīgi latojumam. Otrkārt, krāsu izvēlēs iespēja – plaša un daudzveidīga. Treškārt, dažādi materiāla pārklājuma veidi – izvēloties maciņam piemērotāko. Ceturtkārt, kad jumts ir nokalpojis savu mūžu, to ir iespēja nodot pārstrādei, par to saņemot samaksu.

Kas jāņem vērā, izvēloties piemērotāko tērauda jumtu?

Izvēloties piemērotāko tērauda jumtu, ieteikums ir:

1) Pievērst uzmanību kādā slīpumā ir plānotas mājas plaknes uz kurām tiks uzstādīts jumts. Piemēram, Dakstiņprofiliem un Classic minimālais slīpums ir 15°, trapecveida profiliem TP 20, TP 15 un TP 45 ir 10°, savukārt, Valcētajam jumtam 8°.

2) Latvijas klimatam piemērots materiāla cinka pārklājums tērauda jumtiem ir no 275g/1m2 līdz 350g/1m2. Jo mazāks cinka pārklājums, jo īsāks mūžs būs jumtam un mazāka noturība pret koroziju.

3) Pievērst uzmanību materiāla biezumam. Ja materiāls būs par plānu, tad kalpošanas mūžs būs īsāks un tā uzstādīšana būs daudz sarežģītāka. Rekomendējamais biezums ir no 0,45mm līdz 0,60mm. Ja materiāls ir sliktas kvalitātes, tad tā pārklājums var tikt bojāts locījumu vietās.

Jumts vai jumta komplekts?

Nosūtot mājas projektu, TOODE piedāvā aprēķināt personalizētu jumta komplektu katram klientam. Jo mājas jumts nesastāv tikai no jumta.

Jumta komplektā ietilpst:

jumta profils,

jumta plēve/membrāna,

dažādi locījumi no tērauda (kores, vējmalas, karnīzes, ārējās palodzes, sateknes, skursteņa "cepure" u.c.),

jumta lūka,

jumta tilts,

jumta kāpnes,

sniega barjeras,

lietusūdens noteksistēma,

skrūves, kniedes, blīves, silikons,

u.c.

Papildus: SIA TOODE piedāvā saviem klientiem saules paneļu komplektus. Uzņēmums ražo saules paneļu stiprinājumus visiem saviem piedāvātajiem tērauda jumta profiliem (ir pieejami arī alternatīvi stiprinājumi, citiem jumtu segumiem).

Zaļais kurss – saules enerģija

Ņemot vērā notikumus pasaulē, arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc alternatīvas enerģijas ieguves. Līdz ar to, kas var būt labāks kā saražot vajadzīgo enerģiju pašiem? Piedevām līdz 2024.gada beigām ikvienai privātpersonai uzstādot saules paneļus ir pieejams valsts atbalsts, kas atkarīgs no saules paneļu sistēmas jaudas.

Kur iegādāties kvalitatīvu tērauda jumtu?

SIA TOODE ir uzticams uzņēmums, kas Latvijas tirgū darbojas jau vairāk nekā 20 gadus, un par savu galveno vērtību allaž uzskatījis labu reputāciju, kvalificētus darbiniekus, ilgtermiņa sadarbību ar klientiem un biznesa partneriem. Uzņēmuma veikals, noliktava un ražošanas telpas atrodas "Gailenes", Krustkalni, Ķekavas nov., uz Bauskas šosejas, 700m no Rīga zīmes.

Klienti ir gaidīti arī TOODE filiālēs Liepājā, Tukumā, Jelgavā, Siguldā, Limbažos, Smiltenē un Gulbenē.

Ja gadījumā Jūsu pilsētā nav TOODE tirdzniecības pārstāvju, esat laipni aicināti uz tuvāko filiāli, kur Jūs sagaidīs zinoši tirdzniecības pārstāvji vai sūtiet savu pieprasījumu uz e-pastu info@toode.lv.