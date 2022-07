Jūras krastā, sporta zālē vai pilnā vilcienā: 'Huawei Freebuds Pro 2' pirmklasīgā skaņas pieredze

Ne tuvu nevaru sevi dēvēt par kaismīgu gadžetu entuziastu, taču līdztekus viedtālrunim, viedpulkstenim un fotoaparātam man ikdienā gan darbam, gan brīvajam laikam ir nepieciešamas arī teicamas un estētiskas bezvadu austiņas, kuru iegāde manā ikmēneša budžetā neatstātu pārāk lielu robu. Tieši tādas ir "Huawei Freebuds Pro 2", ar kurām šovasar izdevās iepazīties un kopīgi lieliski pavadīt laiku.

Pēdējos gados "Huawei" vārds arvien skaļāk izskan, ja runājam par jaudīgiem klēpjdatoriem vai multifunkcionāliem mobilajiem aksesuāriem, un viena no sfērām, kur kompānija aktīvi kaldina panākumus, ir bezvadu austiņas. Jaunākais veikums "Huawei Freebuds Pro 2", kas tapis sadarbībā ar franču akustiskās inženierijas uzņēmumu "Devialet", neliks vilties ne audiofiliem, ne estētiem, ne aktīvā dzīvesveida cienītājiem. Turklāt par patīkamu cenu – 199 eiro. Bet par visu pēc kārtas.

Pirmklasīga skaņa

Audio kvalitāte ir pirmais un galvenais kritērijs, kas nosaka austiņu izvēli, un "Huawei Freebuds Pro 2" šajā ziņā uz līdzenas vietas trāpa desmitniekā. Par to gādā austiņās iebūvētie skaļruņi ar augstas izšķirtspējas duālo skaņas sistēmu un plašu frekvenču diapazonu – no 14 Hz līdz pat 48 kHz. Tas nozīmē, ka pat sīkākā skaņas vienība nepaliks nepamanīta, ikkatru klausīšanās pieredzi padarot līdzīgu ieniršanai skaņu jūrā (jā, jā, skan banāli, es zinu, bet tā nudien tas ir!).

Par to arī pārliecinos es pati, un nākas atzīt, ka efekts ir iespaidīgs – pilnīgi jaunu skanējumu pēkšņi iegūst gan Šopēna klaviersonātes un gospeļkora dziedājumi, gan Adeles krāšņais vokāls un "Westbam" bīti, par krievu repu nemaz nerunājot. Protams, būtu krietni pārspīlēts, ja es teiktu, ka sajūta ir teju kā dzīvajā koncertā, bet jebkurā gadījumā, lai raksturotu audiālo pieredzi ar "Huawei Freebuds Pro 2", nepieciešamas diezgan krāšņas metaforas, piemēram, "ievelkoši", "spēcīgi" un "pirmklasīgi".

Atsevišķi vēlos uzteikt basus – par to izteiksmīgumu gādā 11 mm dinamiskais draiveris + plaknes diafragmas draiveris, nodrošinot "līdz kaulam" sajūtas bez nevienas pašas čerkstoņas. Zināt to vietu Fila Kolinsa dziesmā "In the Air Tonight", kur sākas bungu partija? Skudriņas skrien pār skaustu! Vai arī Džonija Keša "God`s Gonna Cut You Down" hipnotiskais ritms, kas, šķiet, sinhronizējas ar manas sirds ritmu. Vārdu sakot – pieredze visam ķermenim.

Vieda trokšņu slāpēšana

"Huawei Freebuds Pro 2" aprīkotas ar īpašu trokšņu slāpēšanas tehnoloģiju, ko nodrošina inovatīva ANC ("Active Noise Cancellation") sistēma ar trīs īpaši jutīgiem mikrofoniem. Ko tas nozīmē? To, ka austiņas spēj slāpēt līdz pat 47 dB skaļus trokšņus, nodrošinot gan skaidras sarunas, gan netraucētu mūzikas un video satura baudīšanu. Austiņām ir trīs dažādi trokšņu slapēšanas režīmi – "On", "Off" un "Awareness", un pēdējais automātiski analizē apkārtnes trokšņus un pielāgo to slāpēšanas intensitāti.

Šī funkcija manos darbos un nedarbos nudien ir svarīga, un jāatzīst, ka "Huawei Freebuds Pro 2" pilda to godam. "The Angry Therapist" podkāsta epizode "Take Your Pleasure Seriously" (diezgan zīmīgi šī austiņu testa kontekstā) pilnā vilcienā "Rīga–Liepāja" piektdienas vakarā – "check"! Ķermeņa augšdaļas treniņš publiskajā sporta zālē, kur fonā skaļi skan "Prodigy" grāvējs "Smack My Bitch Up", – "check"! Skrējiens gar jūras krastu pilsētā, kurā piedzimst vējš, – "check"!

Teikšu godīgi – es ne līdz galam saprotu, kā tas darbojas, bet tas nudien darbojas! Es nedzirdu ne vilciena blakussēdētāja čipsu pakas čaukstēšanu vai bērnu skraidīšanu pa vagonu, ne uzstājīgo "Smack My Bitch Up", ne arī Liepājas bēdīgi slavenās vēja brāzmas spēj nomākt manu skriešanas "pleilisti" ar Billiju Eilišu un "Gogol Bordello" priekšgalā. Baterijas darbības ilgums bez ANC – sešarpus stundas, ANC režīmā – četras stundas.

Glītas, ērtas un vieglas

Noteikti jāizceļ "Huawei Freebuds Pro 2" vieglā lietošana (arī svars ir mazs – vien ~6 grami). Viss, kas jādara, lai sapārotu tās ar savu viedtālruni, – dažas sekundes jāpatur piespiesta podziņa uz austiņu futlāra, un tās ieslēgsies sapārošanas režīmā. Kad viedtālrunī aktivizēta atļauja savienoties, visas nākamās reizes tas notiks automātiski brīdī, kad tiks atvērts futrālis un izņemtas austiņas.

Abu austiņu "kājiņās" ir iebūvēti sensori, kas ļauj ērti jebkurā brīdī kontrolēt mūzikas atskaņošanu, skaļumu un aktivizēt trokšņu slāpēšanu. Dziesmu pārslēgšana un apturēšana un trokšņu slāpēšanas režīma aktivizēšana notiek, saspiežot "kājiņu" (viena reize – "Play/Stop", divas reizes – nākamā dziesma, trīs – iepriekšējā dziesma, bet, ilgāk turot saspiestu, – ieslēgt trokšņu slāpēšanu). Savukārt skaļuma regulēšana notiek, ar pirksta galu velkot uz augšu un leju pa "kājiņu".

Savukārt estēti pilnīgi noteikti novērtēs "Huawei Freebuds Pro 2" eleganto dizainu un ergonomisko formu. Austiņu daļa, ko ievieto auss gliemežnīcā, ir apaļas formas ar trim dažāda izmēra nomaināmiem uzgaļiem, savukārt taisnstūrveida "kājiņas" ir tieši tik garas, cik tām jābūt, – ne par garu, ne īsu. Un arī eliptiskās formas futrālis, kas atgādina gludu oli, ir pieminēšanas vērts. Turklāt austiņas pieejamas trīs elegantās krāsās – sudraba zilā, sudrabaini dzidrā un keramikas baltā.

P.S. Nepārliecināju? Pamēģiniet ar "Huawei Freebuds Pro 2" noklausīties Raimonda Tigula "Lec, saulīte", ejot pa Brīvības ielu!