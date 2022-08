'Jūras pērles' zvaigznes iedegsies atkal!

Starptautiskā teātra un kino mūzikas festivāla “Jūras pērle” zvaigznes atkal iedegsies mākslas debesīs, un šoreiz tas notiks Rīgas skatītājiem!

"Es reizēm šo vasaru redzu sapņos..."

Mēs visi atceramies šos lieliskos vasaras pasākumus Dzintaru Lielajā zālē, kur pulcējās kino un teātra spilgtākās zvaigznes, kuras mēs mīlam un pazīstam kopš jaunības. Tie bija īsti svētki, kurus mums nodrošināja producēšanas uzņēmums "Amber Way" 2017. un 2018. gada vasarā.

Tagad uzņēmums piedāvā rīdziniekiem atkal apmeklēt svētkus – šoreiz gan tie ir veltīti tikai un vienīgi mūzikai. 7. un 8. septembrī VEF Kultūras pilī notiks koncertšovs "Pasaules mūziklu labākās dziesmas", kurā piedalīsies "JP Magic Orchestra" mūziķi diriģenta Guntara Bernāta vadībā un pazīstami teātra aktieri, estrādes mākslinieki un dejotāji. Visas dziesmas skanēs simforoka orķestra "JP Magic Orchestra" dzīvās mūzikas pavadījumā. Interesanti, ka saīsinājums JP atšifrējumā ir "Jūras pērle"!

Pēc divu gadu pārtraukuma "Amber Way" nolēma atjaunot producēšanas darbību, un ar šo projektu plāno doties viesizrādēs uz Eiropas un Tuvo Austrumu valstīm, bet Rīgā skatītāji kļūs par autorprogrammas premjeras dalībniekiem. Uz skatuves skanēs dziesmas no tādiem mūzikliem kā "Mana skaistā lēdija", "Dziedošie lietū", "Mulenrūža", "Kaķi", "Junona un Avoss", "Māsa Kerija", "Mamma Mia", "Parīzes Dievmātes katedrāle", "Operas spoks" un citiem. Uz skatuves uzstāsies gan Latvijas mākslinieki, gan pieaicinātie solisti no Francijas, Itālijas un Ukrainas (kopā ap 20 estrādes, teātra un operas dziedātājiem). Mūsu skatītājiem bija iespēja izbaudīt Lorāna Bana un Kjaras di Bari balsis 2018. gada "Jūras pērles" festivāla piektajā dienā, kad šie mākslinieki pirmo reizi bija Latvijā. Uzņēmums "Amber Way" nevēlas uzreiz atklāt visus noslēpumus un pārsteigumus, kas gaida skatītājus, bet esam pārliecināti, ka divi septembra vakari VEF Kultūras pilī būs neaizmirstami.

Labākās balsis!

Pirmā cēliena repertuārs 7. un 8. septembrī būs vienāds, taču 7. septembrī otrajā cēlienā skatītāji redzēs un dzirdēs dziesmas no mūzikliem, kas tika iestudēti uz Latvijas un Krievijas skatuvēm, bet 8. septembrī skanēs dziesmas no franču mūzikliem Lorāna Bana un Kjaras di Bari izpildījumā. Abi koncerti sāksies plkst. 19:30.

Uz VEF Kultūras pils skatuves skatītāji dzirdēs un redzēs Veroniku Plotņikovu, Dināru Rudāni, Kristīni Zaharovu, Sandi Ulpi, Maksimu Buselu, Antru Stafecku, Latvijas nacionālās operas un baleta solistes Danu Bramani un Ilonu Bageli, Juri Ādamsonu, daudzu Krievijas un ārvalstu mūziklu solisti Irinu Medvedevu, ukraiņu duetu Annu-Mariju un citus. Skatītājus patīkami pārsteigs iluzionistu uzstāšanās. Šovu vadīs pazīstams satīras un humora mākslinieks Jurijs Askarovs ar kolēģi – viņi pastāstīs par dažiem interesantiem faktiem no pasaules mūziklu radīšanas vēstures.

Mūzikla žanrs Rietumeiropas un Amerikas valstīs ir viens no pieprasītākajiem un skatītākajiem. Daudzi mūzikli ir iekļuvuši Ginesa rekordu grāmatā kā apmeklētākie vai ar lielākiem ieņēmumiem no biļešu tirdzniecības. Daudz ir dzirdējuši par tādiem mūzikliem kā "Parīzes Dievmātes katedrāle", "Operas spoks", "Kaķi", "Romeo un Džuljeta", "Junona un Avoss" un daudziem citiem. Augstā līmeņa mūzikla iestudēšanas budžets sasniedz septiņu ciparu, bet citreiz arī astoņu ciparu skaitļus. Diemžēl lielu rekvizīta izdevumu, tērpu un mākslinieku honorāru dēļ neviens pasaules līmeņa mūzikls nav bijis Latvijā ar viesizrādi.

Viens no veiksmīgākajiem mūziklu mūzikas autoriem ir angļu komponists sers Endrjū Loids Vēbers. Diemžēl ne visos mūziklos ir dziesmas, kas pateicoties savam melodiskumam un saturam "aizgāja tautā", bet "JP Magic Orchestra" koncertšovā "The Best Songs of World Musicals" skatītāji varēs dzirdēt un redzēt mūziklu spilgtākās dziesmas pirmizrādes oriģinālajā valodā.

ABBA ir ar mums!

Visā pasaulē skanošā mūzikla "Mamma Mia!" librets uzrakstīts, par pamatu ņemot 22 grupas ABBA dziesmas. Pasaules pirmizrāde notika 1999. gadā Londonā. Deviņi iestudējumi bijuši Hamburgā, Lasvegasā, Londonā, Madridē, Ņujorkā, Osakā, Stokholmā, Štutgartē, Budapeštā... Koncertā izskanēs ABBA pasaules hīti, kas ir iekļauti mūziklā: "Dancing Queen", "Mamma Mia" un "The Winner Take It All".

Leģenda no Maestro

Lūk, "Māsa Kerija" – pirmais mūzikls, kuru 1978. gadā ir sarakstījis Maestro Raimonds Pauls. Kā rakstīja viens no tā pirmajiem izpildītājiem: jaudīgs mūzikls, sarežģīta "firmas" mūzika, orķestrējums, aranžējumi viennozīmīgi amerikāņu džezroka iespaidā, fjūžns. Un tajā pat laikā melodiskums ir vienkārši izcils – tas taču ir Pauls, ko te var piebilst.

"Man gribējās uzrakstīt mūziku, kurā būtu atainots un iemirdzētos visās šķautnēs vakardienas lauku meitenes, mazās Kerijas, liktenis, kuru savā virpulī ierāva lielas amerikāņu pilsētas lauztie ritmi. Gribējās, lai mūzikas skaņas radītu noskaņojumu pārdomāt, ka talants savā ceļā neizbēgami celsies un kritīs, kad nauda aizēnos zvaigžņu spilgto gaismu un apklusinās cilvēka sirdi. Jo Kerija arī ir tā tālā un spilgtā zvaigznīte, kas, iespējams, mirdz debesīs vēl tagad, mirdz sava izmisuma dziļumā vai kuras atspulgs ir redzams peļķē, kas palika uz asfalta pēc lietus..." atklāj Maestro Raimonds Pauls.

Bet mēs klausīsimies "Song of the sister Carrie" – "Māsas Kerijas dziesmiņu".

Mūzikas zvaigznes Rīgā

Par paša sarakstīto "Prima" albumu Lorāns Bans saka: "Es patiešām lepojos ar to. Es rakstīju šīs dziesmas, runājot dažas ļoti dziļas manas dzīves epizodes... Un vienmēr es atveru durvis emocijām, klausītāja garam... Es nesniedzu sīkāku informāciju, bet drīzāk es radu konkrētu noskaņu, atmosfēru, kurā mūzika, melodija un teksti ir pilnībā un cieši saistīti. Un daudzi cilvēki domā, ka šīs dziesmas ir par viņiem pašiem.

Manos plānos – jauns albums, jaunas dziesmas. Es sāku no jauna zīmē un nokārto noklausīšanos. Arī es dublēšu balsi Rikijs Mārtins franču valodā nākamajai filmai "Netflix" kā... Dons Huans! Tas tiešām ir smieklīgi. Es gribēju būt astronauts, lai es varētu sasniegt savu māti starp zvaigznēm. Tā ir manas dziesmas "Terre-mere" nozīme. Bet ja kādu dienu man ir jāpārtrauc, es gribu būt neliels omāru ķērājs kādā mazā salā. Man vajag ūdeni un dabu..."

7. septembra koncerta biļetes var iegādāties "Biļešu servisa" interneta vietnē šeit, bet 8. septembra biļetes – šeit, kā arī pilsētas kasēs.