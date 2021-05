Jūties kā vasarā! Izvēlies sezonas aktualitātes no 'Max Mara', 'Chloé', 'Armani'

Vai jūties tāpat kā mēs? Mēs nevaram sagaidīt, kad laiks kļūs siltāks un varēs vairāk laika pavadīt ārā. Nav nekā labāka par saulainu laiku, nēsājot jaunu vasaras apģērbu. Ir tik vienkārši radīt stilu labam garastāvoklim. Vienīgais jautājums – kas ir nepieciešami šai vasaras sezonai?

Vietnē "BestSecret" mēs izvēlējāmies piecas preces, kurām noteikti jābūt tavā garderobē, lai varētu sākt vasaru vislabākajā stilā. Ja par šo slēgto iepirkšanās platformu esi dzirdējis iepriekš, bet vēl neesi tās biedrs – nepalaid garām iespēju pievienoties jau tagad! Atceries, ka vietne piedāvā tādus zīmolus kā "Comma", "Joop!", "Guess" un "Moschino" ar atlaidi līdz pat 80%.

Atklāj vairāk nekā 3000 pasaules modes zīmolu sievietēm, vīriešiem, bērniem un mājas labiekārtošanai – nevilcinies un pieņem vienu no ierobežotas pieejas ielūgumiem, lai kļūtu par dalībnieku jau tagad!

Apskati piecas vissvarīgākās preces gaidāmajai vasarai un atrodi sev vistīkamāko, kamēr pārlūko vietni "BestSecret". Esam izvēlējušies vislabākās preces tavai iedvesmai.

1. Jebkas rozā krāsā

Šovasar tavā garderobē noteikti jābūt vismaz vienai lietai rozā krāsā. Tā var būt blūze, svārki vai aksesuāri, piemēram, auskari, kas radīs tavu īpašo modes stilu. Tu atradīsi fantastiskus piedāvājumus tādiem zīmoliem kā "M Missoni", "Dior", "Etro", "Dsquared2". Šo spilgto krāsu var apvienot ar visu – gan ikdienā, gan izvēloties ko elegantu apģērbu īpašam gadījumam.

2. Īsi topi

Šo stilīgu apģērba gabalu var valkāt gan ar ikdienas biksēm un gaišas krāsas blūzi, bet tas ļoti labi derēs kopā arī ar žaketi, lai radītu elegantu izskatu. Plašais audumu klāsts ar ziedu apdruku, šaurām vai platām svītrām, lai piešķirtu tavam vasaras tērpam īpašu toni. Vietnē "BestSecret" atradīsi lielisku izvēli, kas būs piemērota tavam personīgajam stilam. Meklēt jaunus apģērba gabalus kļuvis vēl jautrāk, turklāt baudot atlaidi līdz pat 80%.

3. Kleitas ar ziedu rakstu

Beidzot ir pienācis laiks, kad var valkāt iemīļotās kleitas ar ziedu apdruku. Tev būs tik daudz iespēju. No ļoti spilgtām krāsām, atkailinātiem pleciem līdz gariem un īsiem garumiem – viss atkarīgs no tava noskaņojuma. Tas ir ideāls tērps, lai tiktos ar saviem draugiem pie kafijas tases vai doties saulainā pastaigā pa parku. Būs grūti izvēlēties starp tādiem zīmoliem kā "Just Cavalli", "Max Mara", "Laurèl" un "Dolce & Gabbana".

4. Sandales ar neliela augstuma papēdi

Sievietes, kurām nepatīk augsti papēži, būs priecīgas par šo jauno tendenci – neliela augstuma papēži. Šī apavu tendence ir ērta, bet tajā pašā laikā šika. Tas ir ideāls risinājums sievietēm, kuras vēlas valkāt kurpes uz papēža, bet nav radušas staigāt ar tādām kurpēm. Vietnē "BestSecret" atradām patiešām jaukus mini papēžus, kuros var ērti pavadīt darba dienu vai pēcpusdienu kopā ar draugiem.

5. Rokassomas

Dažādiem pasākumiem būs nepieciešamas dažāda tipa rokassomiņas. Ja nēsā līdzi daudzas lietas, vispiemērotākā tev būs iepirkuma stila soma. Ja tavam ikdienas apģērbam ir nepieciešama "rozīnīte", izvēlieties vienu no raibajām rokassomiņām (candy bag), kas sniegs pozitīvu noskaņu. Vari izvēlēties arī mazu somiņu vakaram. Šosezon modē ir rokassomiņas ar mazām vai lielām ķēdēm, kas tavam stilam piešķirs īpašu akcentu. Apskati tādus zīmolos kā "Coccinelle", "Celine", "Saint Laurent" vai "Balenciaga".

Iedvesmojieties ar mūsu ieteiktajām piecām visnepieciešamākajām precēm tavā vasaras garderobē. Vietnē "BestSecret" atradīsi plašu klāstu ar skaistiem apģērbiem un aksesuāriem. Sortiments šajā vietnē ir milzīgs, katrs atradīs kaut ko sev – sievietes, vīrieši, bērni, kā arī preces mājas labiekārtošanai. Izklaidējies, atklājot 3000 pasaules modes zīmolus ar labākajiem piedāvājumiem visai ģimenei. Ja vēl neesi dalībnieks, iegūsti savu ekskluzīvo piekļuvi jau šodien!