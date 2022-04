Kā 2022. gadā izvēlēties trauku mazgājamo mašīnu?

Jau sen nav šaubu – trauku mazgājamai mašīnai ir jāatrodas jebkurā mūsdienīgā mājoklī. Tas ir ne tikai ģimenes budžetam un laika resursiem draudzīgākais trauku mazgāšanas veids, bet arī videi un dabai saudzīgs tehnoloģiskais risinājums. Tomēr, kā ikviena mūsdienu tehnoloģija, arī trauku mašīnas attīstās – kā, plānojot atvieglot savu ikdienu, izvēlēties 2022. gadam atbilstošu trauku mazgājamo mašīnu? Savu skatījumu uz galvenajiem tehnoloģiskajiem jauninājumiem piedāvā viens no pasaulē pazīstamākajiem un Eiropā lielākajiem sadzīves tehnikas ražotājiem "Beko".

Klasiski kritēriji, jaunas tehnoloģijas

Izvēloties trauku mašīnu, jāņem vērā virkne kritēriju – mašīnas ietilpība, tās ūdens patēriņš, elektroenerģijas klase un mazgāšanas programmu daudzveidība. Būtiska nozīme ir arī mājokļa platībai, estētiskajām prasībām un ģimenes ikdienas paradumiem. Trauku mašīnu tehnoloģiskā attīstība balstās tieši uz šiem trīs kritērijiem. Pielāgojoties lietotāju mainīgajām vajadzībām, mūsdienu iekārtas ir kļuvušas multifunkcionālākas, ērtākas lietošanā un vēl taupīgākas attiecībā uz tādiem resursiem kā elektroenerģija, ūdens, laiks un, jā, arī mazgāšanas līdzeklis.

Uzmanību! Jauns energoefektivitātes marķējums

Lai gan jaunais Eiropas Savienības noteiktais elektronisko ierīču energoefektivitātes marķējums ir spēkā jau kopš 2021. gada sākuma, ja jums nav bijusi nepieciešamība iegādāties jaunu sadzīves tehniku, tā sākotnēji var mulsināt. Jaunais marķējums ir gluži vienkāršs: tas energoefektivitāti nosaka skalā "A – G". Tā mērķis ir novērtēt iekārtas atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajai attīstībai. Jaunajā marķējumā izmantoti augstāki energoefektivitātes klases standarti, kas atbilstu arī tuvākās nākotnes inovācijām, un ražotāji ir rosināti izstrādāt un attīstīt ierīces, kuras patērētu vēl mazāk elektrības. Tādēļ, ja iekārtai līdz šim tikusi piešķirta augstākā, "A+++", klase, jaunajā skalā tā varētu atbilst, piemēram, arī "B" – "D" klasei, atkarībā no tehnikas veida. "A" klase pagaidām tiek piemērota tikai dažām elektroprecēm, norādot uz īpaši energoefektīvām ierīcēm.

Pirmais solis – iebūvēt vai ievietot?

Gardas maltītes ir veselības un labsajūtas garants, tādēļ virtuve ir īstā mājokļa dvēsele. Tai ir jābūt ērtai, patīkamai un funkcionālai. Viens no pirmajiem jautājumiem, uz kuru, izvēloties trauku mašīnu, vajadzētu atbildēt, ir: vai izvēlēties iebūvējamo vai brīvi stāvošo tehnoloģiju? Iebūvējamās trauku mašīnas priekšrocība ir tās nebeidzamās iespējas "paslēpties" virtuves interjerā. "Beko" trauku mašīnām ir vienkārši pārmontējamas frontālās virsmas, speciālās slīdes eņģes ļauj trauku mašīnu savietot ar jebkurām virtuves mēbelēm, bet šaurākie 45 cm platie iekārtu modeļi ļauj to uzstādīt pat šaurā virtuves skapīša vietā. Savukārt brīvi stāvošās trauku mašīnas būs piemērotas tiem, kam patīk regulāras interjera pārmaiņas, vai tiem, kas mājokli īrē un neplāno tajā ieguldīt papildu līdzekļus.



Izmērs vairs nav šķērslis

Viens no kritērijiem, kas, plānojot trauku mašīnas iegādi, noteikti būtu jāpārdomā, ir tās ietilpība. Parasti to izsaka komplektu skaita mērvienībā. Vienā komplektā ietilpst viens seklais un viens dziļais šķīvis, tējas tase ar apakštasi, viena glāze un četri galda piederumi (piemēram, nazis, dakšiņa, viena ēdamkarote un viena tējkarote). Četru cilvēku ģimenes vajadzībām parasti pietiek ar 12 komplektu trauku mašīnu. Tomēr arī šajā jomā var būt sava dinamika. Biežas maltītes ārpus mājas ļauj izvērtēt kompaktākas trauku mašīnas iegādi. Bet, ja mājās bieži notiek lielākas viesības, vai piemēram, kāds no ģimenes aizraujas ar kulinārijas meistarklasēm un mēdz pieaugt arī izmantoto trauku daudzveidība, var rasties nepieciešamība pēc "elastīgākas" mazgāšanas iekārtas ietilpības. Ņemot to vērā, "Beko" savās mašīnās piedāvā "AcrobatSystem". Šī funkcija ļauj regulēt iekārtas augšējo grozu pat tad, kad tas ir pilns. Tādējādi ir iespējams trauku mašīnā pieejamo telpu izmantot maksimāli un pēc mirkļa vajadzības. Atsevišķi trauku mašīnu modeļi ir aprīkoti arī ar daudzfunkcionālu trešo grozu, kurā var ērti ievietot mazgāšanai paredzētos galda piederumus, mazās espresso tasītes vai citus mazāka izmēra priekšmetus. Savukārt tie, kas mīl uzņemt viesus, īpaši novērtēs "GlassShield" tehnoloģiju – nepieciešama vien vienreizēja ūdens cietības pakāpes iestatīšana, lai mājās vienmēr būtu izcili tīras glāzes. Šis saudzīgais stikla trauku mazgāšanas režīms paildzina trauku mūžu pat par 20 reizēm.

Arvien vienkāršāka mašīnas lietošana ikdienā

Mūsdienu tehnoloģiskajā daudzveidībā radies mīts, ka to izmantošana kļūst arvien sarežģītāka un prasa teju vai īpašu apmācību. Tiesa, sākot izmantot jebkuru jaunu iekārtu, kādu laiku ir nepieciešams pa rokai turēt tās pamācību – taču tieši pretēja iemesla dēļ. Tehnoloģiju attīstība balstās arvien vienkāršākā to izmantošanā. Mūsdienu iekārtas piedāvā daudz nervu, laika, naudas un citus resursus saudzējošus risinājumus – kā īpašas programmas, tā tehnoloģiskus jauninājumus. Piemēram, "Beko" radījuši un attīstījuši "AutoDose" sistēmu, kas ļauj trauku mašīnas mazgāšanas līdzekli mašīnā iepildīt tikai reizi mēnesī. Atkarībā no izvēlētās mazgāšanas programmas, iekārta pati nosaka nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Turklāt, tuvojoties pēdējiem nepieciešamībai trauku līdzekli uzpildīt, mašīna pati par to signalizē. Paļaujieties uz mašīnu un ietaupiet!

Arvien vairāk laika mīļajiem

Būtisks akcents "Beko" trauku mazgāšanas mašīnu attīstīšanā likts uz laika resursa ietaupīšanu – ikvienai "Beko" trauku mašīnai ir pieejama programma "Quick&Shine". Šī pilnā programma traukus nomazgā un izžāvē tikai 58 minūtēs, tāpēc ir ideāli piemērota ikdienas lietošanai. Viegli netīrus traukus un stikla piederumus iespējams mazgāt "Mini 30" programmā, kas pusstundas laikā un 35°C temperatūrā. Būtisku laika ietaupījumu iespējams gūt, pēc iespējas samazinot trauku žūšanas laiku. Tādējādi pēc mazgāšanas cikla traukus iespējams uzreiz atkārtoti likt lietā vai novietot plauktos nākošajai maltītei. "Beko" trauku mašīnu sērijā "Beyond dishwashers" iestrādāta "MaxiDry" tehnoloģija, kura ar papildu gaisa plūsmas un trauku mašīnas ventilatora palīdzību vienmērīgi izkliedē karsto gaisu, panākot pat trīs reizes ātrāku trauku žūšanas procesu. Tādējādi uz traukiem arī nepaliek švīkas un ūdens piles, un šo funkciju var kombinēt ar lielāko daļu trauku mazgāšanas programmām. Tāpat "Beyond dishwashers" sērijas mašīnās pieejama īpaši ātra mazgāšanas programma: "BeQuick" ir visātrākā pilnā programma "A" enerģijas žāvēšanas sistēmu klasē un ilgst tikai 45 minūtes!

Ekstrēma tīrība

Mūsdienās vairs nepietiek tikai ar tīriem traukiem – tiem ir jābūt ideāli tīriem! Viens no svaigākajiem tehnoloģiskajiem jauninājumiem saistāms ar visas trauku mašīnas telpas izmantošanas efektivizēšanu. "Beko" konstruktori ir ieviesuši jauninājumu: "CornerIntense" risinājums panāk pilnīgi visas trauku mašīnas telpas vienmērīgu piesmidzināšanu ar ūdens strūklu. Īpaši vizuāli iespaidīgais izsmidzināšanas ventilators darbojas ar hidraulisko sistēmu, tāpēc nepatērē it nevienu lieku kilovatstundu, bet tā forma ļauj sasniegt ūdenim un mazgāšanas līdzeklim traukus arī pašos mašīnas stūros.

Īpaši svarīgas trauku mazgāšanas prasības ir ģimenēm, kurās aug mazuļi, jo viņiem nepieciešami higiēniski tīri un no mikrobiem brīvi trauki. Šādai nepieciešamībai ''Beko'' piedāvā īpašu "HygieneIntense". Tajā intensīva mazgāšana tiek apvienota ar karstu skalošanu. Pierādīts, ka trauku mazgāšana 60°C temperatūrā un pēc tam sekojošais 70°C tvaiks likvidē pat 99,999% baktēriju – un to pārbaudījuši un apstiprina Reinas-Vālas Lietišķo zinātņu universitātes zinātnieki. Taču tas vēl nav viss! "Beyond dishwashers" sērijas mašīnās pieejama "DeepWash" tehnoloģija: īpaša novietnes zona traukiem līdz pat 30 cm dziļumam. Ar tās palīdzību iespējams izmazgāt traukus ar šaurām atverēm – pudeles un burkas. Tāpat šī funkcija nāk talkā, kad nepieciešams mazgāt īpaši netīrus un taukainus gatavošanas traukus, kurus ir grūti nomazgāt ar rokām.

Jā, tīrība ir viens no primārajiem trauku mazgājamās mašīnas ieguvumiem. Taču, kā redzams, mūsdienīgo tehnoloģiju iespējas piedāvā vēl tik daudz kā cita! Trauku mašīna, bez šaubām, ir lieliska investīcija, kas jau ieņēmusi stabilu vietu ikvienas modernas mājsaimniecības virtuvē, ērti atvieglojot ikdienas soli atbilstoši tieši jūsu dzīvesstilam.