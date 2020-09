Kā apdrošināšana var palīdzēt pasargāt savus tuvākos

Mūsdienās ģimenēs nereti vairs nevar runāt par vienu apgādnieku, kurš rūpējas par ģimenes budžetu. Ir labi nebūt atkarīgiem no viena ģimenes locekļa ienākumiem, taču vienlaikus tas bieži vien arī nozīmē, ka ikviena pienesums ir no svara. Tādēļ ir svarīgi nodrošināties, lai gadījumā, ja kāds no pelnītājiem uz laiku vai pilnībā zaudētu iespēju strādāt, ģimene nenonāktu finansiāli sarežģītā situācijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ietekmi uz ģimenes budžetu var radīt dažādi neplānoti, nepatīkami notikumi, gan tādi, kuru dēļ strādāt nav iespējams vien īsu laiku, gan tādi, kuru sekas ir smagākas. Viens no pirmajiem jautājumiem, ko vērts sev uzdot, domājot par to, vai jūsu ģimene ir gatava šādiem gadījumiem: "Vai Jūsu bērnam būtu pietiekami daudz līdzekļu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ja zaudētu Jūsu finansiālo atbalstu?" Atbildi varētu būt sarežģītāk rast gadījumā, ja ģimenē aug mazi bērni, jo līdz patstāvīgai dzīvei viņiem vēl tāls ceļš ejams. Tādā gadījumā vērts izsvērt vēl kādu jautājumu: ''Cik ilgā laikā dzīvesbiedrs varētu pielāgoties jaunajai situācijai?''

Lai gan ikkatram dzīves apstākļi ir atšķirīgi, SEB eksperti aplēsuši, ka, lai pielāgotos pēkšņai situācijas maiņai, nenonākot būtiskās finansiālās grūtībās, ir nepieciešams aizstāt zudušos ienākumus 1 līdz 3 gadu apmērā. Taču, kā saprast, cik liela summa varētu būt nepieciešama tieši Jūsu ģimenei?

Lai to aplēstu, ieteicams ņemt vērā ne tikai ģimenes lielumu, bet arī kredītsaistības, ieradumus un dzīves stilu. Iespējams, veicot aprēķinus, var rasties sajūta, ka tā ir visnotaļ liela summa, kuras iekrāšana var prasīt ilgu laiku.

No uzkrājumiem neatkarīgs drošības spilvens

Tā kā uzkrājumu veidošana prasa laiku, un ne vienmēr tiem iespējams novirzīt tik daudz, cik vēlētos, ir vērts apsvērt arī citas iespējas, kas var palīdzēt finansiāli pasargāt ģimeni negaidītās situācijās. Piemēram, apdrošinot dzīvību SEB, jums ir iespēja izvēlēties tādu apdrošinājuma summu, kas būtu līdzvērtīga viena vai vairāku gadu ienākumiem.

Iespējams, tik pat nozīmīga kā finansiālās drošības sajūta, ir dzīvības apdrošināšanas spēja radīt sirdsmieru un pārliecību, ka ar ģimenes finansēm viss būs kārtībā arī gadījumā, ja nevarēsiet būt tai blakus.

Ar SEB apdrošināšanas palīdzību iespējams parūpēties arī par finansiālo drošību situācijās, kad nav iespējams gūt ienākumus slimības vai savainojuma dēļ. Piemēram, kritiskās saslimšanas vai smagu traumu apdrošināšana var noderēt rehabilitācijas laikā, ļaujot veltīt spēkus atlabšanai, nevis raizēm par ienākumiem.

Dažreiz izvēlēties sev piemērotāku apdrošināšanu ir visai sarežģīti – kā gan saprast, kāds būtu piemērotākais risinājums pašreizējiem dzīves apstākļiem un vai maz nepieciešama apdrošināšana? Lai šo procesu padarītu vieglāku, SEB eksperti radījuši rīku, kas izvedīs caur 5 dažādām situācijām, palīdzot noteikt, vai un kāda apdrošināšana piemērota tieši Jums un Jūsu ģimenei.