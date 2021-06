Kā ātri un efektīvi atjaunot spēkus pavasarī?

Vispārzināms ir fakts, ka pavasarī līdz ar vitamīnu un minerālvielu izsīkumu krītas organisma aizsargspējas, pavājinās imunitāte un daudzus piemeklē spēku izsīkums. Lai arī daba mums apkārt plaukst un zeļ, tieši pavasara mēneši nāk roku rokā ar pastiprinātu nogurumu, miegainību, dažādu saslimšanu saasināšanos, vīrusa infekcijām un daudzām citām nebūšanām.

Ar zaļumiem vien nepietiek

Šķietamais risinājums šai problēmai varētu būt pastiprināta dārzeņu un dažādu zaļumu lietošana uzturā, jo cilvēka organisms gandrīz visus nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas uzņem caur to. Tiesa, kā skaidro farmaceits un "InternetAptieka.lv" pārstāvis Lauris Bernāns, tad izrādās, ka tas nemaz nav tik vienkārši, jo "diemžēl mūsu platuma grādos augušie un rudens sezonā ievāktie dārzeņi zaudējuši vitamīnu koncentrāciju, tāpēc ar tiem visas vajadzīgās vielas organisms pavasarī vairs nespēj kompensēt."

Rezultāts ir tāds, ka uz palodzes audzētie lociņi, kaut arī skaisti gozējas saulītē, ir visai mānīgs līdzeklis, lai ātri un efektīvi atjaunotu veselību un spēkus pavasarī. "Teikšu vēl vairāk – lai ar pārtiku uzņemtu pieauguša cilvēka organismam pietiekamo vitamīnu devu, būtu ik dienu jāapēd pusotrs līdz divi kilogrami dārzeņu, ogu, augļu un citu zaļumu. Un cik daudzi no mums to izdara," retoriski vaicā interneta aptiekas vadītājs.

Vitamīnos ir mazāk "ķīmijas"





Speciālists neslēpj, ka veselīgo un vitamīniem bagāto produktu klāsts arī ne katram ir pa kabatai, un vecāki bieži vien to labāko atvēl bērniem, paši izlīdzoties ar to, kas paliek pāri. "Mēs varam izlikties, ka tas tā nav, taču es nepazīstu nevienu vecāku, kas rīkotos savādāk. Tajā pašā laikā farmācijas industrija pasaulē un tepat Latvijā ir radījusi daudzus labus un salīdzinoši lētus risinājumus, kas viegli var kompensēt visus trūkstošos vitamīnus un minerālvielas gan pieaugušajiem, gan arī bērniem," stāsta Lauris Bernāns.

"Diemžēl sabiedrībā eksistē plaši izplatīts mīts, ka lietot dažādus uztura bagātinātājus nozīmē "barot sevi ar ķīmiju". Lai gan patiesībā šādi uzskatīt ir diezgan liela tumsonība, jo mūsdienu pārtikas rūpniecība, dzenoties pēc peļņas, bieži vien nodara cilvēka organismam daudz vairāk kaitējuma nekā vairums farmācijas preparātu ar visām savām blaknēm. Uztura bagātinātāji ir speciāli radīti tam, lai kompensētu organismā trūkstošās vielas un padarītu mūs vitālākus, kā arī noturīgākus pret dažādām kaitēm un vīrusiem. Tādēļ to lietošana pavasarī būtu īpaši ieteicama," iesaka farmaceits.

"InternetAptieka.lv" pārstāvis gan piebilst, ka uztura bagātinātāju lietošana neatceļ fiziskās aktivitātes un citas procedūras kopējās ķermeņa labsajūtas uzlabošanai: "Pavasarī mostas ne tikai daba, bet arī cilvēka organisms. Vairāk kustību, vairāk laika svaigā gaisā un brīvā dabā, kā arī nedaudz sporta vēl nevienam nav kaitējis!"

Kurš vitamīns visvairāk vajadzīgs?





Farmaceits Lauris Bernāns uzskata, ka par galveno pavasara vitamīnu var droši saukt D vitamīnu, jo tas visdrīzāk pietrūks ikvienam. Tas nodrošina vairākas svarīgas organisma funkcijas, piemēram, palīdz uzturēt normālu kalcija līmeni asinīs, tādā veidā stiprinot kaulu veselību.

Tāpat D vitamīnam ir būtiska ietekme uz imūnsistēmu. Īpaši būtu jāuzsver, ka šis vitamīns ir ļoti vajadzīgs ne tikai pavasara mēnešos.

No "InternetAptieka.lv" klāstā pieejamajiem uztura bagātinātājiem "D" vitamīns ir atrodams šādos preparātos:

"Nateo 4000SV", "Nateo 1000SV", "Nateo 400SV" pilienos un kapsulās.

"D-pearls 3000", "D-pearls MEGA" un "D-pearls" kapsulas.

"LYL" un "D3 2000SV" un "4000SV" aerosols.

"Lysi Immunity Forte" zivju eļļa no Islandes ar D3 + E vitamīniem.

"Mollers" ražotāja zivju eļļas, kas tagad pieejamas arī "Mollers D vitamin extra" un "Omega-3" kapsulās.

"Vitiron D3 Olive SUN 4000SV", "Vitiron D3 Olive SUN 2000SV" un "Vitiron D3 Olive SUN 1000SV".

Populārākais vitamīns C





Par otro pavasara vitamīnu var uzskatīt askorbīnskābi jeb sabiedrībā, šķiet, vispopulārāko vitamīnu C, kas ir lielisks imunitātes stiprinātājs un enerģijas avots. Dabā C vitamīns ir atrodams svaigos dārzeņus un ogās. Daudz C vitamīna ir arī dzērvenēs, upenēs, mežrozīšu augļos, kivi, spinātos un Briseles kāpostos. Pavasarī arī saldētajās ogās. Savukārt no "InternetAptieka.lv" klāstā pieejamās produkcijas tos var atrast šādos preparātos:

B grupas vitamīni

Par trešo svarīgāko būtu jāuzskata B grupas vitamīnus. Piemēram, tiamīns jeb B1 grupas vitamīns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu, kā arī veicina: nervu sistēmas darbību, normālas psiholoģiskās funkcijas un normālu sirds darbību. Par B1 vitamīna trūkumu organismā var liecināt tādi simptomi kā viegla nogurdināmība, muskulatūras vājums un kognitīvi traucējumi.

No "InternetAptieka.lv" klāstā pieejamajiem uztura bagātinātājiem B grupas vitamīni ir atrodami:

"Multi B Strong N30", "Multi B Strong N50" un "Multi B Strong N100" uztura bagātinātājos.

"Doppelherz Aktiv" magnijs "400" + folskābe + B grupas vitamīni "N80"

"Orthomol Vital" - "F", "M" un "N30" grupas preparātos.

"Floradix" B vitamīnu komplekss, 250 ml

Pieaug ultravioletais starojums





Jāteic, ka pavasara mēnešos strauji pieaug arī ultravioletā starojuma intensitāte, bet ādas aizsargspējas pret šo starojumu ziemas tumšajos mēnešos ir krietni mazinājušās. Tādēļ noteikti būtu ieteicams uzņemt E vitamīnu, kas veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.

Dabā E vitamīns ir sastopams riekstos, veselos graudos un treknajās zivīs. Savukārt "InternetAptieka.lv" tas pieejams tādos preparātos kā:

Vitamīns E kapsulās (30 kapsulas).

Vitamīns E kapsulās (20 kapsulas).

"Actavit A+E" kapsulās.

"Lysi Immunity Forte" kapsulās.

Atsevišķi var izdalīt vēl divus uztura bagātinātājus, kurus farmaceits iesaka mundrumam un kopējai organisma nostiprināšanai:

"Vitamax Q" – satur vitamīnus un minerālus, kā arī žeņšeņ un Q10, enerģijai un imunitātei.

"Dias Forte" - veicina normālu kalogēna veidošanos, kas nepieciešams pilnvērtīgai ādas, skrimšļu un kaulu funkcionēšanai. Šis preparāts veicina arī šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.

"Visbeidzot – svarīgi ir atcerēties, lai uzņemtu visas organismam vajadzīgās vielas arī no uztura bagātinātājiem un dažādiem preparātiem vien nevar pārtikt. Tādēļ ne vien pavasara mēnešos, bet visu pārējo gadu ir jāēd daudzveidīga un sabalansēta pārtika. Tad vitamīnu deficīts organismā nebūs tik liels un pavasarī tie būs mazāk jākompensē," uzsver "InternetAptieka.lv" pārstāvis un farmaceits Lauris Bernāns, vēlreiz atgādinot par veselīgu dzīvesveidu, kas pavasarī ir tikpat svarīgs, kā visi nosauktie vitamīni.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.