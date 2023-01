Kā attīstīt peļņu nesošu e-komercijas biznesu, ja trūkst apgrozāmo līdzekļu?

Ikviena uzņēmuma vadītājs labprātāk runās par uzņēmuma veiksmēm, nevis par apgrozāmajiem līdzekļiem un ar to trūkumu saistītajām problēmām. Taču realitātē arī spilgtāko veiksmes stāstu pārstāvji savā praksē ir sastapušies ar apgrozāmo līdzekļu trūkumu. Statistika liecina, ka papildus finansējumu ik gadu meklē arvien vairāk uzņēmumu – gan mazu un jaunu, gan arī lielu, kas sevi jau ir pierādījuši tirgū.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Mainās skatījums uz aizdevuma ņemšanu

Kā rāda finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmuma "SME Finance" un KOG institūta aptaujas dati – pusei (49%) no aptaujātajiem uzņēmumiem ir nācies ņemt aizdevumus, bet 18% plāno aizņemties nākotnē.

"Ir vērojama tendence, ka uzņēmumu apetīte pēc aizdevumiem pieaug. Ilgu laiku izplatītais mīts, ka mazajiem uzņēmumiem finansējuma dēļ nav pat vērts vērsties finanšu iestādēs, pamazām iznīkst. Daļēji pozitīvas pārmaiņas tirgū veicina alternatīvo finansētāju piedāvātie finansēšanas produkti ar daudz elastīgākiem nosacījumiem nekā tradicionālajās bankās," stāsta "SME Finance" pārstāvis Latvijā Agris Indričevs, piebilstot, ka vajadzība pēc alternatīvajiem finansētājiem turpinās pieaugt, jo lielo banku riska novērtējumi kļūst aizvien stingrāki.

Pēc eksperta teiktā, uzņēmumiem mainās viedoklis par aizdevumiem, kā arī kopējā finanšu pratība valstī pieaug, līdz ar ko uzņēmēji aizņems drošāk, lielākas aizdevuma summas, kā arī izmanto dažādus citus finansējuma produktus. Novērojams, ka lielākā daļa uzņēmumu aizdevumu vēlas saņemt uzņēmuma attīstības veicināšanai, investīcijām tehnoloģiskajos risinājumos, kā arī, lai segtu apgrozāmo līdzekļu deficītu.

"Ja iepriekš galvenais finansējuma avots bija tradicionālās bankas, bet vienīgā aizdevuma forma – aizdevums uzņēmumiem, tad mūsdienās iespējas aizņemties arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem paplašinās. Uzņēmējiem ir vairāk finansējuma alternatīvu, bet finanšu produktu klāsts ievērojami paplašinās. Piemēram, šobrīd MVU var vērsties, lai saņemtu aizdevumu arī bez ķīlas. Turklāt alternatīvajiem finansētājiem ir iespēja aizdot līdzekļus mazajai uzņēmējdarbībai ātri un ar izdevīgiem nosacījumiem," piebilst Indričevs.

Pēc eksperta teiktā, alternatīvie finansētāji daudz vairāk uzmanības pievērš e-komercijas uzņēmumiem un to vajadzībām. Bieži klientiem pārsteigums ir informācija, ka finansējumu var saņemt, neieķīlājot īpašumu un neiesniedzot kaudzēm dokumentu.

"E-komercija ir viens no tiem sektoriem, kur viss mainās ļoti ātri. Ir ātri jāreaģē un jāpielāgojas ne tikai ekonomiskajai situācijai, bet arī patērētāju gaidām. Respektīvi, attīstīt uzņēmējdarbību nav viegli, bieži šādai uzņēmējdarbībai ir nepieciešami apgrozāmie līdzekļi, bet saņemt finansējumu ir sarežģīti. Kad pamanījām šo nišu, sākām tirgotājiem sniegt finansējumu, kura izsniegšanas pamats ir ieņēmumi – lai saņemtu finansējumu, ir jāiesniedz 3 mēnešu dati par apgrozījumu. Taču Latvijā uz ieņēmumu pamata piešķirama finansējuma risinājumu vēl nav daudz. Tiesa, tirdzniecības platformas "220.lv" pārdevēji jau var izmantot šo pakalpojumu," vērš uzmanību "SME Finance" pārstāvis.

E-komercijas iespējas un izaicinājumi

E-komercijas bizness uzplaukst un attīstās visā pasaulē. Domājams, ka 2025. gadā elektroniskās tirdzniecības vērtība pieaugs līdz 11 triljoniem ASV dolāru. Nav noslēpums, ka strauju e-komercijas attīstību veicināja Covid-19 pandēmijas radītie izaicinājumi, kad lielākā daļa uzņēmumu bija spiesti pārcelties uz elektronisko telpu un tajā rast veidus, kā nonākt pie klientiem. Taču, atkal atverot fiziskos veikalus, e-tirdzniecības attīstība nepalēninās. Tiek plānots, ka 2024. gadā e-tirdzniecības pārdošanas apjomi sasniegs 6 triljonus ASV dolāru.

"No vienas puses, e-komercija aug, no otras – rodas arī izaicinājumi. Piemēram, katru dienu visā pasaulē rodas aizvien jauni e-veikali, bet tas nozīmē pieaugošu konkurenci. Aizvien vairāk zīmolu tiecas piesaistīt klientu uzmanību visdažādākajos veidos: ar reklāmu dažādos kanālos, ar e-veikala ekskluzivitāti un klientam piedāvātajām ērtībām: tiek piedāvāti aizvien ērtāki un inovatīvi norēķināšanās veidi, ātra vai bezmaksas piegāde, īpaša sūtījumu iepakošana u.c. Patiešām ne katrs e-tirdzniecības uzņēmums var konkurēt ar lielākajiem e-komercijas tirgus spēlētājiem, bet ienākt tirgū bez lielām investīcijām – ir liels izaicinājums. Tāpēc aizvien vairāk uzņēmumu uzsāk tirdzniecību platformās – stāsta Kārlis Ozols, Tirdzniecības centra internetā "220.lv" marketplace platformas pārdošanas vadītājs.

Tendence – veikt tirdzniecību platformās – pieaug visā pasaulē. Baltijas valstis nav izņēmums.

"Trīs gadu laikā esam kļuvuši par lielāko tirdzniecības platformu Baltijas valstīs, pie mums savas preces pārdod vairāk nekā 4000 uzņēmēju. Redzam, kā tie attīstās un aug, – no pieticīgiem pārdošanas apjomiem pirmajos mēnešos vienā valstī līdz ievērojamiem tirdzniecības apjomiem Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Šādi rezultāti nenāk paši no sevis, ir daudz jāstrādā gan pārdevējiem, gan mums kā tirdzniecības platformai. Katru dienu meklējam risinājumus, kas palīdzētu pārdevējiem pārdot vairāk. Viena no vajadzībām, kuru ievērojām, – finansējuma trūkums. Teju biežākais iemesls, kāpēc pārdevēji vēršas pēc finansējuma, – ir nepieciešami līdzekļi preču iepirkšanai, jo tās tika pārdotas ievērojami vairāk un ātrāk, nekā bija plānots, otrs – lai attīstītu uzņēmējdarbību eksporta tirgos. Pārdevēju, kuri veic tirdzniecību platformā, situācijas un vajadzības ir dažādas, bet mērķis, uz ko kopā tiecamies, ir viens – panākumi uzņēmējdarbībā," stāsta Ozols.

Panākumus e-komercijā palīdz sasniegt uzticami partneri, piemēram, "SME Finance". "220.lv" un "SME Finance" sadarbība marketplace platformas pārdevējiem ļauj saņemt finansējumu daudz izdevīgāk, nekā, ja tas tiktu darīts ārpus platformas. Svarīgi, ka "SME Finance" "220.lv" platformas pārdevējiem piešķir finansējumu vieglāk, un tirdzniecības platforma sadarbojas tikai ar uzticamiem partneriem, kuri nodrošina labākos risinājumus tieši e-komercijai, tāpēc tirgotāji var aizņemties bez bažām. Savukārt tie, kuri vēl neveic tirdzniecību platformā, jo varbūt trūkst finanšu līdzekļu, var droši iesaistīties e-komercijā, jo tirdzniecības platforma nodrošina dažādus risinājumus un palīdzību.

Ekonomiskā situācija diktē nosacījumus tirgotājiem

Kaut arī konkurence e-komercijā pieaug, ekonomiskā situācija ir gana sarežģīta un rada bažas, tomēr uzņēmumi domā ne tikai kā izdzīvot, bet arī kā attīstīties un augt.

"Arī šādos apstākļos uzņēmējdarbībai paveras dažādas iespējas. Divi vienkāršākie veidi – meklēt papildu finansējumu vai samazināt izdevumus. No vienas puses, lielajiem uzņēmumiem ir konkurētspējīgas priekšrocības, mazajiem savukārt rodas vairāk izaicinājumu, jo nevar izmantot ietaupījumus, kuru nav. No otras puses, šis periods pieprasa diversificēt kanālus, no kuriem tiek gūti ieņēmumi, viens veids no daudziem – attīstība citos tirgos. Protams, attīstīt darbību izmantojot tikai uzņēmuma peļņu, ir drošs variants, taču tas prasīs daudz laika, kurā konkurentiem būs iespēja aizņemt tirgus daļu. Šādā gadījumā papildu finansējums ļaus attīstīt uzņēmējdarbību daudz ātrāk," stāsta Indričevs.

Eksperts iesaka izvērtēt savas finanšu iespējas un atbildēt uz jautājumiem: vai pieaug ieņēmumi, vai trūkst apgrozāmo līdzekļu, kas būtu jādara, lai ieņēmumi pieaugtu ātrāk. Bieži mazo uzņēmumu īpašnieki izlemj par labu finansējumam, jo saprot, ka, izmantojot aizdevumu, rodas iespējas nopelnīt ievērojami vairāk.

Vairāk par to, kā pārvaldīt finanses, kādas jaunas iespējas atnes recesija un kā šīs iespējas izmantot, kā rīkoties uzņēmumiem, kuri vēlas aizņemties, kā pareizi saplānot finanšu plūsmu un ko sagaidīt 2023. gadā, tika runāts 9. decembrī "220.lv" organizētajā "Learning Fridays" seminārā kopā ar "SME Finance" finanšu ekspertiem. Semināra ierakstu meklējiet šeit: