Kā cīnīties ar nepārvaramo vēlmi pēc grādīgajiem?

Viena no senākajām atkarībām ir alkoholisms, turklāt oficiāli atzīts, ka tā ir slimība, kas attīstās pie bieža un liela daudzuma alkohola lietošanas. Regulāri lietojot ne tikai stipros, bet arī vājos alkoholiskos dzērienus, cilvēkam rodas sociālais instinkts, pieradums – iedzert, kas agrāk vai vēlāk var iegrūst alkoholismā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nav noslēpums, ka pilnīgi visu grādīgo dzērienu sastāvā (alū, degvīnā, sidros, vīnā utt.) ietilpst alkohols – etilspirts. Tāpat nav noslēpums, ka viena no graujošākajām narkotikām pasaulē ir alkohols, kā rezultātā, no pārmērīgas un nekontrolētas alkohola patērēšanas mirstība ir kritiski augsta. Regulāra alkohola lietošana nemanot ievelk cilvēku atkarības postā, sabojājot gan savu, gan tuvinieku dzīves.

Ir ļoti svarīgi zināt un laikus atzīt, ka alkoholisms IR slimība un tā nav jānoliedz. Tieši otrādi! Tās atzīšana ir pirmais solis uz atveseļošanos!

Kāpēc cilvēks kļūst atkarīgs no alkohola?

Alkoholismā cilvēki visbiežāk grimst divu iemeslu dēļ – dzīvē ir problēmas, kuras tie mēģina noslīcināt pudelē, vai arī ap cilvēku ir tāda sociāla vide vai draugi, kurus vieno kopīgs mērķis – iedzert. Lai izrautu cilvēku no alkoholisma, ļoti svarīgi ir šo sociālo vidi mainīt. Ir grūti atbrīvoties no atkarības, ja draugi velk atpakaļ.

Taču pamatā cilvēks dzer tāpēc, ka kaut kādu iemeslu dēļ viņš jūtas slikti. Jebkuram cilvēkam ir dabiska vēlme justies labi, un tad nu viņš ķeras pie pudeles, zinot, ka alkohols uz zināmu laiku spēj radīt iluzoru labsajūtu.

Alkohola atkarībā cilvēks nonāk tāpēc, ka, regulāri lietojot alkoholu, tiek sagrauti dabīgie vielu maiņas regulācijas procesi, kas gādā par to, lai smadzenēs noteiktā daudzumā izstrādātos tā dēvētie laimes hormoni. Šīs vielas ir nepieciešamas, lai cilvēks spētu pilnvērtīgi dzīvot - izjust gandarījumu par labi paveiktu darbu, justies laimīgs ģimenes lokā. Savukārt, alkohols šo laimes hormonu pieejamību smadzenēs dzeršanas laikā mākslīgi pārstimulē, radot sava veida eiforiju, kam seko organisma atbildes reakcija – šo vielu iedarbības efekta nomākšana. Tādējādi, lai panāktu to pašu eiforijas efektu, cilvēks ar katru reizi spiests iedzert lielāku daudzumu alkohola. Un tas jau ir ceļš uz atkarību no alkohola!

Kā no šīs bedres tikt laukā?

Tiklīdz cilvēks emocionāli, garīgi un fiziski sāk justies labāk, viņam samazinās vēlme apreibināties.

Narkologi uzskata, ka regulāra iedzeršana brīvdienās, kas bieži ieilgst līdz pat rītam un beidzas ar atmiņas zudumu par vakardienu un smagām paģirām, noteikti ir 1. stadijas alkoholisms un indivīdam noteikti ir jāsāk domāt par risinājumu samazināt izdzertā alkohola daudzumu un biežumu. Lai kā sabiedrība to noliegtu, medicīniski ir atzīts, ka alkoholisms ir smaga un grūti ārstējama slimība, līdz ar to slimniekam samazināt vai pārtraukt alkohola lietošanu nav tik vienkārši. Būt skaidrā prātā, jeb "skaidrība", alkoholiķim nozīmē lielākas vai mazākas garīgas un fiziskas ciešanas, kas atkal un atkal noved pie glāzītes, kam seko nākamā un nākamā, līdz cilvēks ir piedzēries līdz bezsamaņai.

Lai cīnītos pret alkoholismu, Latvijas zinātnieki, sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, radīja unikālu, 100% dabīgu preparātu FACCEX, lai veicinātu alkohola nomākto garīgo un fizisko darbaspēju atjaunošanos, saglabātu veselīgu miegu, pozitīvu noskaņojumu, stiprinātu organisma dabisko imunitāti un labvēlīgi iedarbotos uz centrālo nervu sistēmu.

Preparāts FACCEX radīts ar mērķi iedrošināt tā lietotāju turpmākai cīņai ar kaitīgo ieradumu – tas ir veidots pēc principa atjaunot organismu, veicināt labu pašsajūtu, enerģiju un darba spējas, lai sekmētu iedzeršanas tieksmes samazināšanos, kas veicinātu motivāciju veselīgākai dzīvei skaidrā un bez pārmērīgas alkohola lietošanas.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta profesors un zinātnieks Ivars Kalviņš, kura vadībā tika izstrādāta receptūra preparātam , FACCEX izskaidro tā iedarbību:

"Tā ir pavisam jauna pieeja, kā palīdzēt cilvēkam izkļūt no alkohola atkarības. Līdzeklis dod cilvēkam nepieciešamo atbalstu ļoti grūtajā posmā, kad viņš ir apņēmies izkļūt no alkohola atkarības – veicinot veselību, labu pašsajūtu, enerģiju un, kas ir ļoti svarīgi, spēju justies labi arī bez alkohola. Tiklīdz cilvēks emocionāli, garīgi un fiziski sāk justies labāk, viņam samazinās vēlme apreibināties. Un tieši tāpēc izeja no alkohola atkarības kļūst daudz vieglāka."

Palīglīdzeklis cīņai ar alkoholismu

"Mērķis bija radīt līdzekli, kas tik tiešām efektīvi palīdzētu cilvēkam izkļūt no alkoholisma. Esmu pārliecinājies, ka labam produktam skaļa reklāma nav nepieciešama. Savulaik, kad Mildronāts tikai sāka savu ceļu pie pacientiem, cilvēki viens otram pastāstīja, kā šis preparāts ir līdzējis uzlabot viņu veselību, un arvien vairāk cilvēku sāka interesēties - kas tas ir par preparātu un kam to lieto? Tā rezultātā informācija par šo zāļu efektivitāti izplatījās bez jebkādas reklāmas. Ar zinātnieku izstrādāto līdzekli FACCEX alkohola atkarības novēršanai pašlaik notiek tieši tas pats. Cilvēki, kuri to lieto, dalās pieredzē ar citiem, un informācija par produkta efektivitāti izplatās visai ātri."- Tā savulaik intervijā skaidroja profesors I.Kalviņš

FACCEX ir sertificēts saskaņā ar ES likumdošanu un reģistrēts LR Pārtikas un Veterinārajā dienestā (PVD) (Nr.10258.)

FACCEX:

Zinātniski izstrādāts

Narkologu atzīts

Radīts un ražots Latvijā

100% dabīgs

Nerada pieradumu un atkarību

Nav medikaments un nav nepieciešama recepte tā iegādei

FACCEX - Un prāts smaida!

Kas ir alkoholisms, vairāk lasi: www.faccex.lv

- Aptieku saraksts, kur nopērkams FACCEX skatāms šeit

- Preparātu var iegādāties arī veicot pasūtījumu www.faccex.lv

BEZMAKSAS PIEGĀDE VISĀ LATVIJĀ.

ANONIMITĀTE GARANTĒTA.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.