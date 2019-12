Kā ēdīsi Jaunajā gadā?

Tuvojas 2020. gada 1. janvāris. Lai arī cik ierasti tas būtu, tas ir laiks, kad liela daļa cilvēku sāk kaut ko jaunu. Tā kā viena no klasiskajām problēmam saistās ar ēšanu, tad apņemšanās un diētas ap šo laika periodu ir ļoti populāras. Patiesībā, ja šis datums nostrādā kā grūdiens - es neredzu nekādu problēmu! Motivācija ir motivācija, lai arī kas to izraisa. Tikai kā šo motivāciju nenoslāpēt pēc pirmajām dienām un kā iesākt pārmaiņas, kas turpināsies visu atlikušo dzīvi? Viens ir skaidrs - jāēd būs un pārskatāmā nākotnē (cerams) neizdomās veidu kā cilvēku atbrīvot no šī baudpilnā pasākuma. Ēdiens ir arī bauda un par to nav jākaunās!

Kā ēst 2020. gadā?

Skriet, steigties un multitāskot vairs nav modē. Un slikti, ka bija, jo tas ir atstājis pamatīgas sekas veselībā. Tāpēc ir svarīgi apstāties un apdomāties - kas ir bijuši Tavi lielākie traucēkļi līdz šim? Pirms ķeries pie kārtējās diētas, padomā kā šo traucēkli atrisināt. Ja traucē aizņemtība, sākumā izbrīvē laiku jaunajiem ieradumiem. Ja traucē mazkustīgums, tad jāsāk būtu ar to. Ja traucē emocijas, risini tās. Uzturs ir svarīgs, bet, ja mēģināsi uzlabot uzturu, kamēr ir degošākas problēmas, velti tērēsi spēkus, nekas nesanāks un tas graus pašapziņu.

Bet uzturā ir laiks padomāt par to, kas ir vajadzīgs tieši Tev. Nevis kura diēta vai plāns ir piemērotākais, bet kā ēst tā, lai tas būtu iespējams visu atlikušo mūžu, nevis īstermiņā. Jā, diētas un plāni izklausās tik labi un sola brīnumus, bet cik ilgi Tu tiem sekosi?

Lai saprastu, ko vajag Tev, ir jāsāk ieklausīties sevī - individuālajās sāta un izsalkuma sajūtās. Cik bieži gribas ēst, cik lielas porcijas, kuros laikos, jo katrs ir individuāls. Sievietēm cikla ietvaros ēstgriba mainās pamatīgi un tas ir jāņem vērā, uz vecumu vajag mazāk ēdiena un tas ir jāņem vērā, īpaši sievietēm pēc menopauzes. Kura diēta, plāns vai kalkulators to noteiks? Tikai pats - vērojot, kad iestājas sāts, un gaidot, kad iestājas pietiekami liels izsalkums, kad jau ir jāēd, bet nebadojoties.

Cilvēks ir ēdis miljoniem gadu un mācējis to darīt, bet tikai tagad, kad svarīgas tiek padarītas kalorijas, ēdiena svēršana un citu noteikumu ievērošana, ir speciāli "liesie" un bezkaloriju ēdieni, ir īpašie ēšanas laiki un ēdienreizes, parādās problēmas. Sanāk, ka attīstoties "veselīgās" ēšanas nozarei tikai palielinās cilvēku problēmas ar šo "veselīgo" ēšanu.

Kā svarīgs solis būtu uzlikt nevis svara mērķi, bet uzvedības mērķi, piemēram, katru dienu apēst vismaz 2 pilnvērtīgas maltītes vai došos vismaz stundu garā pastaigā. Un savu progresu mēri pēc tā, cik labi vari to ievērot, nevis pēc kilogramiem. Jo ir svarīgi, lai ir progress, nevis tā ātrums un kas lēni nāk, tas paliek kā stabila vērtība!

Ko atstāt 2019. gadā?

Atstāt noteikti vajadzētu savu vajadzību ignorēšanu, aklu sekošanu ieteikumiem no malas, medijiem vai slavenībām. Tāpat vajadzētu atstāt pagātnē mūžīgo meklēšanu un dzīšanos pēc "ideālā" un perfektā risinājuma. Tāda nav! Ja būtu, par tādu neklusētu un cilvēki nemocītu sevi sporta zālē un nepavadītu laiku gatavojot, vai ne?

Tā ir sevis mānīšana! Zemapziņā jau saproti, ka nav tādu ātru un lētu risinājumu, bet vieglāk ir tādiem ticēt nekā būt godīgam un sev atzīties, ka vajadzēs tomēr nedaudz papūlēties.

Pagātnē būtu jāatstāj nedomāšana par sevi, jo biežāk liekā svara un sliktas pašsajūtas iemesls ir ignorance. Sava miega, savu vajadzību, atpūtas, arī ne tik akūtu veselības problēmu ignorēšana, jo - šodien taču ir kaut kas tik svarīgs jāizdara, viss pārējais pagaidīs.

Jāatzīst, ka nevajag automātiski visu novelt uz ēdienu, bieži problēmas meklējamas emocionālajā plāksnē un, iespējams, palīdzēs pavisam citas nozares speciālists, pie reizes atrisinot ne tikai uztura problēmas.

Vieta pagātnē ir arī visa norakstīšanai uz gēniem vai lēnu vielmaiņu, tagad jau mēs zinām, ka tās ir tikai atrunas. Atrunu izdomāšanā mēs esam čempioni, ir laiks katru atrunu aizstāt ar noteiktu darbību.

Svarīgi visu sākt soli pa solim. Ja 1. janvārī sāksi sportot, meditēt, neēst saldumus, plānot ēdienreizes, domāt tikai labas domas, tad jau 4. janvārī būsi noguris no šī visa, jo tas prasīs laiku, ar kuru nebūsi rēķinājies. Tāpēc sāc ar vienu un, kad dari to jau pietiekami labi, liec klāt nākamo!

Tev izdosies! Pieej šim visam gudrāk, plānveidā un moderni. Moderni ir neskriet, bet apstāties un padomāt, sākt atkal ieklausīties sevī, klausoties citos, esi nonācis kur esi.

Es esmu Mārtiņš Bidiņš, uztura treneris, koučs. Jā, uzturu var arī trenēt, soli pa solim, ieviešot ikdienā vērtīgas pārmaiņas, iemācoties nebaidīties no ēdiena, iemācoties baudīt ēdienu, iemācoties to, ko vajag tieši Tev.

Tev būs jāēd visu atlikušo dzīvi, labāk vienreiz iemācīties to darīt pareizi!