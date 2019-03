Kā es braucu iepazīties ar veiksmīgāko Lietuvas restorānu tīklu pirms tā ienākšanas Latvijā

Kas ir labs ēdiens? Un cik par to esam gatavi maksāt? Tie ir jautājumi, kuri nodarbina ne vien sabiedriskās ēdināšanas jomas profesionāļus, bet arī mūs visus, kuri mīl ieturēties ārpus mājām. Mana nodarbošanās ir ēdiens un viss ar to saistītais, bet mana sirds pieder restorānu jomai - sekoju līdzi jaunumiem, rakstu par tiem gan savā blogā un žurnālos.

Uzzinājusi par Lietuvas veiksmes stāsta "Grill London" restorānu ķēdes plāniem ienākt mūsu tirgū, atverot pirmo restoranu jaunajā tirdzniecības centrā "Akropole", manī radās ziņkāre uzzināt, kas ir "Grill London" un vai tiešām ažiotāža, kas pavada ikviena jauna šīs ķēdes restorāna atvēršanu kaimiņvalstī, ir pamatota. Vienā vējainā februāra dienā devos ciemos pie lietuviešiem. Izzināt un saprast to, kas ir veiksmīga biznesa atslēga šajā tik sarežģītajā sektorā un galvenais - vai ēdiens būs tik labs, kā par to runā?

Ar ko sākas veiksmīgs restorāns?

Nedaudz par vēsturi - "Grill London" ir restorānu ķēde, kurā darbojas nu jau 13 restorāni. Kad pirms pieciem gadiem vairāki uzņēmīgi Lietuvas jaunieši nolēma izveidot pirmo restorānu, kurā goda vietā celta augsta ēdiena kvalitāte par saprātīgu cenu, viņiem pat pārdrošākajos sapņos nerādījās, ka jau neilgi pēc atklāšanas pie restorāna gaidīs cilvēku rinda un vien pēc dažiem gadiem dēļ augstā pieprasījuma šis kļūs par vienu no lielākajiem Lietuvas veiksmes stāstiem.

Kā radās oriģinālais koncepts un nosaukums? Restorānu īpašnieki vēlējās aizpildīt tirgus brīvo nišu: piedāvāt cilvēkiem ēdienu par cenām, kas ļautu šeit ieturēt maltīti ik dienas. Turklāt ar elastīgu ēdienkarti, dodot iespēju izvēlēties un kombinēt ikvienu ēdiena sastāvdaļu - piedāvājumā ir 23 dažādas gaļas un zivis, 11 dažādas siltās un 8 aukstās piedevas, kā arī 9 veidu mērces. Izvēloties vienu no 23 pamatsastāvdaļām, klients maksā tikai par to, jo divas piedevas (siltā plus salāti) un mērce ir iekļautas cenā. Kā liecina restorāna nosaukums, pilnīgi visi pamatēdieni tiek gatavoti uz dzīvas uguns, jo garšu un aromātu, ko dod grilēšanas process, nevar aizstāt ne ar ko.

Tāpat ēdienkartē var atrast sulīgus burgerus, uz grila gatavotas uzkodas, zupas un salātus. Un, protams, arī kārdinošus desertus. Grilētajiem ēdieniem ir divi izmēri - vidējais un lielais, līdz ar to katrs klients var pasūtīt savai apetītei atbilstošāko. Populārākie ēdieni Lietuvā ir vistas gaļas ēdieni, piemēram, vistas gaļas iesmiņi ar dzērvenēm (M izmērs 4.90 EUR, L izmērs 6.50 EUR), kā arī tradicionālais cūkgaļas šašliks (M izmērs 4.90 EUR, L izmērs 6.90 EUR) un bārbekjū cūkgaļas ribiņas (M izmērs 7.20 EUR, L izmērs 9.90 EUR). Piedevās - sešos dažādos veidos pagatavoti kartupeļi, makaroni, rīsi un griķi. Komplektā ietilpst arī salāti pēc izvēles dažādām gaumēm. Daudzi apmeklētāji izvēlas burgerus, un ir no kā izvēlēties - ēdienkartē iekļauti 10 dažādi burgeru veidi, sākot no veģetārajiem (3.90 EUR-6.90 EUR), beidzot ar tītara krūtiņas un plucinātas cūkgaļas burgeriem.

Ēdienkartē ko interesantu varēs atrast arī cilvēki, ar īpašākām vēlmēm, izvēloties, piemēram, tītara aknu iesmiņu (M izmērs 4.90 EUR vai L izmērs 6.90 EUR), sama fileju (M izmērs 6.50 EUR, L izmērs 7.90 EUR) vai ceptas tīģergarneles (9.90 EUR).

Mani iespaidi pēc degustācijas

Pagaršojusi ēdienu, esmu patīkami pārsteigta - perfekti izcepta un sulīga gaļa, svaiga un mutē kūstoša burgera brioša maizīte, krāsaini un pareizi pagatavoti dārzeņi, kā arī mērce - izteiksmīga un lieliski saderoša ar grilēto gaļu. Uzreiz, protams, jautāju - kā iespējams nodrošināt un uzturēt šādu nemainīgu augstu līmeni restorānu ķēdē ar simtiem darbinieku un tūkstošiem apmeklētāju? Atbilde ir reizē vienkārša un sarežģīta: par prioritāti izvirzot garšu un kvalitāti, nepārtraukti veicot ieguldījumus gatavošanas un kontroles procesos. Kā stāsta "Grill London" mārketinga vadītājs Andrius Bakanas, arī šobrīd pēc veiksmīgas biznesa paplašināšanās, ēdienam ikvienā restorānā ir jāgaršo tā, it kā tas būtu vienīgais restorāns, bez kompromisiem un augstākajā kvalitātē katru dienu. Tieši ar šādu ambīciju līmeni un augstām prasībām pret sevi un savu komandu "Grill London" ienāk Latvijā - piedāvāt arī mūsu cilvēkiem nevainojami pagatavotu ēdienu par pieņemamu cenu. Turklāt, ņemot vērā elastīgo ēdienkarti, šeit iespējams ieturēties ik dienu, variējot savu izvēli atkarībā no vēlmēm un noskaņojuma.

Arī veselīga dzīvesveida piekritēji atradīs ko savai gaumei piemērotu - grilētu tītara krūtiņu un zivs fileju, t.s. 'naked' burgerus (burgerus bez maizes), salātus un krēmzupas. Tāpat padomāts arī par bērniem, viņiem ir sava ēdienkarte ar īpašām porcijām. Mazie gardēži var izvēlēties mini burgerus ar vistas vai liellopa gaļu un frī kartupeļiem (3.50 EUR - 3.90 EUR), fusilli makaronus ar cieto sieru (2.50 EUR) vai vafeles ar ķiršu ievārījumu un putukrējumu (3.50 EUR). Arī veģetāriešiem ir savs piedāvājums ar ēdieniem, kas gatavoti uz grila: dažādi ēdieni ar kazas sieru, Cēzara salāti un burgeri ar grilētiem dārzeņiem, arī veģetārie pelmeņi.

Par to, ka ēdienam nav nepieciešama papildus reklāma, liecina fakts, ka Lietuvā uzņēmums neizvieto reklāmu plašsaziņas līdzekļos - pietiek ar vārda spēku un klientu pozitīvo pieredzi, lai viņi atgrieztos vēl un vēl. Arī Latvijā "Grill London" stratēģija ir līdzīga - sākumā pastāstīt par sevi un tad ļaut cilvēkiem pašiem nogaršot un izdarīt secinājumus.

Katrs elements ir svarīgs

Mūsdienās gardēži ir pieredzējuši un zina, ko vēlas - lai labi pavadītu laiku, nepietiek ar labu ēdienu vien. "Grill London" restorāni ir iekārtoti pārdomāti: interjers dabiskos toņos un materiālos ar krāsainiem akcentiem - katrā restorānā par "firmas zīmi" kļuvušais sarkanais bārs ienākot uzreiz piesaista uzmanību. Andrius atceras, ka Londonas tematiku piespēlējis liktenis: pirmajā restorāna adresē pagalmā stāvējuši sarkanie divstāvu Londonas autobusi un pie sienas dižoties vecs iespaidīga izmēra laikrādis. Šobrīd restorānos atrodamas atsauces uz Londonas tematiku, ikvienā no tiem - improvizēts vilcienu kustības grafiks. Katrs interjera elements ir pakārtots tam, lai klients šeit justos ērti un atbrīvoti, kā gaidīts viesis.

Atgriežoties pie ēdiena, noteikti vēlos pastāstīt par īpašo grilēšanas procesu un gaļu, kas tiek izmantota ēdiena gatavošanā. Lai sasniegtu maksimālo garšas potenciālu, ikviens zivs un gaļas gabaliņš pirms cepšanas pāris stundas gatavojas marinādē, pēc tam nonākot uz grila, turklāt tikai tad, kad restorāna virtuvē ienāk konkrētais pasūtījums un ne brīdi agrāk. Grilēšanas darbu paveic visā pasaulē labāko šefpavāru aprindās pazīstamais "Josper" grils, kuru var dēvēt par visu grilu karali - tas nodrošina vienmērīgu kvalitāti un konsekventu cepšanas temperatūru. Un, protams, garšu! Jo tās nianses, ko piešķir ekoloģiskās kokogles, nevar aizstāt nekas cits.

Īpaša pieredze bija vērot, kā darbojas grila meistars steidzīgākajā dienas stundā - pusdienu laikā. Viņš ir teju burvis un cirka mākslinieks, jo vienlaicīgi uz grila atrodas neskaitāmi gaļas, zivs un siera gabali, arī burgeri, un viņam jāspēj gan laikā katru gabaliņu apgriezt, gan īstajā brīdī noņemt no uguns. Tas prasa neaprakstāmu izveicību un spēju just un saprast ēdienu.

Kas ir tipiskais "Grill London" apmeklētājs?

Viesojoties restorānā ievēroju, ka tipiskā klienta nemaz nav - šo vietu ir iecienījuši gan studenti un skolēni, gan biroju darbinieki un biznesa cilvēki, tāpat maltīti ietur ģimenes un viesi cienījamos gados. Vakaros ierodas cilvēki, kuri vēlas atzīmēt kādu īpašu notikumu vai vienkārši labi pavadīt laiku saviesīgā atmosfērā. Andrius vēlas īpaši uzsvērt, ka, neskatoties uz augsto ēdiena kvalitāti, šis noteikti nav smalks restorāns, te vienmēr valda patīkama un brīva gaisotne.

Rīgā virtuve būs ar stikla sienām un apmeklētājiem būs iespēja vērot pavāru rosību un to, kā top viņu ēdiens. No personāla tas prasa īpašu atbildību, kā smejot nosaka Andrius, "mums nav ko slēpt!". Jo stingrā kvalitātes kontroles sistēma un darbinieku kvalifikācija ir viena no biznesa veiksmes atslēgām. Šeit netiek izmantota saldēta gaļa vai zivis, visas mērces un marinādes ir pašu gatavotas, tapāt arī deserti, jo klientu nepiemānīsi un nedrīkst pieļauj nevienu kompromisu.

Īpašs gaļas piedāvājums

Prasīgākie gardēži noteikti novērtēs 30 dienas nogatavinātu ('dry aged') liellopa gaļu, kura vēlāk pārtop liellopa antrekota steikos. Nogatavināšanas procesa laikā notiek gaļas garšas koncentrēšanās procesi, kā arī enzīmu darbības rezulātā tā pēc tekstūras kļūst maigāka. Šādi sagatavots steiks garšos vairākas reizes labāk, to es varu apgalvot no pieredzes un, ja esat sarkanās gaļas cienītājs, iesaku nogaršot šādi nogatavinātu liellopu.

Zinu, ka arī Rīgas "Grill London" atradīsies "Dry Ager" nogatavināšanas kamera, kurā liellopa gaļa atradīsies 60 dienas. Šādi izturēti steiki nav atrodami ikdienas ēdienkartē, bet viesmīļi viesus informēs, ja šāds īpašais piedāvājums ir dienas plānā.

Tirdzniecības centrā "Akropole" drīzumā savas durvis vērs pirmais "Grill London" restorāns ārpus Lietuvas robežām, tomēr saimnieki pirms atklāšanas nav noraizējušies, drīzāk ar nepacietību un entuziasmu gaida šo brīdi. Jo ir ieguldīts liels darbs un laiks, lai nodrošinātu visu, ko sagaida klients - kvalitatīvu maltīti par pieņemamu cenu, profesionālu apkalpošanu un patīkamu atmosfēru. Tas vienmēr ir izaicinājums, bet iegūtā pieredze ļauj ticēt, ka šo konceptu novērtēs arī cilvēki Latvijā.