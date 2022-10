Kā gūt prieku no ēst gatavošanas?

Kad pēc garas darba dienas atgriežaties mājās, nereti gribas neko nedarīt, tikai iegrimt dīvānā un palikt tur līdz gulētiešanai. Šādās dienās ēst gatavošana šķiet apnicīgs darbs, no kura gribas tikt vaļā un labāk doties uz kādu ātrās ēdināšanas vietu. Gatavošanas prieku palīdz atgriezt pareizi darbarīki, kas gan sāļa ēdiena, gan garda saldā rauša gatavošanu padara aizraujošu, ātru un ērtu.

Daudzi pazīst KitchenAid sarkano galda mikseri. Mums tas pārsvarā asociējas ar cepšanu, maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanu lielos daudzumos un profesionālā līmenī. Tomēr patiesībā KitchenAid ir zīmols, kas radīts tieši tādēļ, lai atvieglotu dzīvi mājās, un palīdz darīt daudz vairāk, nekā tikai jaukt mīklu.

Atrodi savām vajadzībām atbilstošo tehniku

Jebkuru darbu var paveikt ātrāk un ar mazāku piepūli, ja ir pareizie darbarīki. Tāpat ir ar ēdiena gatavošanu. Pat ja tev vispār patīk gatavot un pavadīt laiku virtuvē, noteikti ir sagatavošanās darbi, kas tomēr īsti neiet pie sirds. Neatkarīgi no tā, vai tā ir smalcināšana, rīvēšana, drupināšana vai jaukšana, KitchenAid var palīdzēt ar to visu tikt galā.

KitchenAid sortimentā ir daudz dažādu mikseru, blenderu un virtuves kombainu, pateicoties kuriem katrs noteikti atradīs sev piemērotāko. Pirms izvēlēties, vajadzētu izdomāt, kādas ir tavas iespējas un vajadzības. Mazākai virtuvei, kur ēdiens parasti tiek gatavots vienam vai diviem cilvēkiem, iespējams, vislabāk būtu piemērots rokas mikseris un blenderis, kā arī mazais galda mikseris ar 3,3 l bļodu. Taču, ja tu bieži gatavo ģimenei, ir vērts padomāt par ikonisko galda mikseri un papildus piederumiem. Savukārt virtuves kombains ir labākā izvēle sāļo ēdienu cienītājiem.

Izvēloties mikseri, ir vērts pievērst uzmanību miksera izmēram. Vidējam mājas pavāram optimālākās ir klasiskie ar 4,3 un 4,8 l bļodiņām. Bet, ja tev patīk gatavot lielus daudzumus mīklas, izmantojot vairāk nekā 1 kg miltu, tad ieteicams ir Heavy Duty vai 6,9 l Artisan mikseris.

Svarīgi, ka Artisan mikseriem ir 5 gadu garantīja!

Blenderis ir lielisks palīgs virtuvē, un tas var darīt daudz vairāk, nekā tikai pagatavot smūtijus. Piemēram, ar KitchenAid Artisan K400 blenderi varēsi sev mājās pagatavots savām velmēm atbilstošu riekstu sviestu, vai pagatavot perfektas konsistences pastēti, un, protams, gardās krēmzupas. Savukārt vasaras laikā būs neatņemas palīgs pagatavojot aukstos ledus dzērienus. Papildus ir iespējams iegādāties mazos trauciņus, kur varēsi pagatavot svaigu pesto tieši pirms pasniegšanas.

Ja neesi liels gatavotājs, tad brokastu laiks ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa ik vienam!

KitchenAid ir padomājis arī par to, ar Brokastu komplektiem. Sākot ar lieliskajiem Artisan tosteriem, kas parūpēsies, lai tavi grauzdiņi ir perfekti! Ieliekot maizites, tosteris to sapratīs, un pats nolaidīs tostēties, un kad būs gatavas, tad lēnām pacels tās. Ja uzreiz neizņemsi maizītes, tās nolaidīsies atpakaļ, lai uzturētu temperatūru. Un. Tā ir tikai viena no funkcijām, ko spēj šis tosteris! Un, lai virtuvē būtu harmonīja, ir pieejami tādās pašas krāsas Artisan Tējkannas ar temperatūras regulēšanu no 50-100 grādiem un citām lieliskam funkcijām.

Jaunais KitchenAid 2.1 l virtuves kombains cita starpā var sarīvēt neticami plānas žuljēna strēmeles no jebkuriem dārzeņiem, kas palīdz ietaupīt daudz laika. Virtuves kombainu vislabāk izvēlēties pēc tilpuma. Tiem, kas daudz konservē, noderēs flagmanis Artisan 4L virtuves kombains, kur jau būs daudz dažādi piederumi, lai apmierinātu visas velmes, sākot ar vienkāršu smalcināšanu līdz perfektiem kubiņiem dāžādām receptēm un konservējumiem, bet mērcēm un pesto pietiks ar mazāku.

Izmēģini dažādos papildaprīkojumus

Tieši papildaprīkojums padara KitchenAid par neaizstājamu palīgu virtuvē. Ja iegādājaties galda mikseri, varat iegūt dažādus papildu piederumus, kas ievērojami atvieglos ēdiena gatavošanu. Piemēram, ar papildus piederumu palīdzību mikseris var kļūt par izcilu virtuves kombainu, griezēju, rīvi, makaronu pagatavošanas mašīnu vai arī par bērnu iemīļotu saldējuma mašīnu.

Arī blenderi var uzlabot ar papildaprīkojumu. Piemēram, ar citrusaugļu presi var izgatavot līdz pat litram sulas. Mazās glāzītes ar asmeņiem ir ideālas pesto un riekstu krēmu pagatavošanai.