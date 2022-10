Kā iepirksimies internetā nākotnē?

Vēl pavisam nesen kā liela un mazliet biedējoša inovācija šķita bezkontakta maksājumu kartes. Bija daudz neskaidro jautājumu. Vai tiešām pietiek tikai nopīkstināt? Ja nu kāds ar īpašu ierīci noiet gar manu somu un noņem naudu no bankas kartes? Līdzīgi kā jebkurai jaunai tehnoloģijai, jāpaiet kādam laika posmam, lai pierastu pie jaunā risinājuma. Līdzīgi pieredzējām straujas izmaiņas interneta iepirkšanās procesā. Divu gadu laikā uzradās iepriekš pat neizsapņoti pakalpojumi – pārtikas pasūtīšana uz mājām stundas laikā, bezmaksas preču piegāde ar bezmaksas atgriešanu un daudzi citi pakalpojumi, kuri iepirkšanos internetā padara par aizvien patīkamāku alternatīvu klātienes veikalu apmeklēšanai. Tomēr ir skaidrs, ka attīstības ceļš nav apstājies un tuvākajos gados varam sagaidīt vēl daudzas inovācijas interneta iepirkšanās pasaulē. Par to, kādas tās varētu būt un, kuras sagaida pircēji stāsta daudzfunkcionālā maksājumu pieņemšanas risinājuma Klix ekspertu komanda.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Meklēšanas rīku attīstība

Lai izprastu, kādi jauni risinājumi ir sagaidāmi nākotnē un, kuri no tiem paliks tikai sapņu līmenī, jāsaprot kādā virzienā ir veikti iepriekšējie e-komercijas uzlabojumi. Tos var iedalīt vairākos pirkuma apstrādes posmos. Pirmais no tiem ir vajadzīgās preces vai pakalpojuma meklēšana. Līdz šim esam redzējuši, ka interneta tirgotāji iegulda līdzekļus, lai klientu atvestu līdz savai tirdzniecības platformai, tomēr aizmirst par veikala iekšējā meklēšanas rīka attīstīšanu. Nākotnē varam sagaidīt, ka arvien biežāk klienti vēlēsies, lai meklēšanas rīki būtu augsti attīstīti, ērti lietojami, līdz ar to nākamais solis būs ar balsi vadāmu meklēšanas rīku attīstība un pilnveidošana.

Tāpat Klix veiktajā aptaujā tika noskaidrots, ka pircēju iepirkšanās pieredzi uzlabotu personalizēti piedāvājumi un atlaides. Iespējams nākotnē varēsim iepirkties, pasakot savas vēlmes savam viedtālrunim un tas atradīs atbilstošo produktu, ņemot vērā mūsu vajadzības, tāpat atlasot e-veikalus, kuri piemēro personalizētas atlaides un piedāvājumus tieši mūsu vajadzīgajai precei.

Pirkuma apmaksas pilnveidošana

Kā nākamais pirkuma apstrādes posms, kurā varam sagaidīt futūristiskas inovācijas, ir pirkumu apmaksa. Jau šobrīd varam pieredzēt risinājumu ieviešanu, kurus iepriekš būtu gaidījuši vēl aptuveni pēc četriem gadiem vai vēlāk, piemēram, dažādo maksājumu veidu parādīšanās teju jebkurā e-veikalā, kā arī "pērc tagad, maksā vēlāk" koncepta straujo ienākšanu e-komercijā. Arī Klix risinājums tika radīts, lai atrisinātu galveno klupšanas akmeni pirkuma veikšanas procesā – apmaksu. Vēl pirms nepilniem diviem gadiem, lai ieviestu savā e-veikalā maksājumu pieņemšanu ar dažādu banku internetbankām, bija jāslēdz līgums ar katru no tām, tāpat atsevišķs līgums bija paredzēts, lai ieviestu apmaksas iespējas ar visām maksājumu kartēm. Šobrīd ar Klix visi šie maksājumu pieņemšanas veidi iespējami ar vienu integrāciju e-veikalā. Ja tirgotājs lieto kādu no populārākajām e-komercijas platformām, piemēram, Shopify, Mozello, Woocommerce, Magento, OpenCart, PrestaShop, tad risinājuma ieviešana notiek pēc "plug & play" principa, kas nozīmē – Klix var sākt lietot uzreiz.

E-veikalā Klix varam pamanīt mirklī, kad pirkuma grozā ir jāizvēlas apmaksas metode, atkarībā no konkrētā veikala izvēlētajiem Klix risinājumiem, parādās vairākas Klix apmaksas metodes: pirmkārt, Klix Pay by card jeb apmaksa ar karti, otrkārt, apmaksa ar populārāko banku interneta bankām, ko nodrošina Klix, un, treškārt, apmaksa ar Klix Pay later, kas nodrošina iespēju sadalīt pirkuma summu vairākos maksājumos.

Lai iepirkšanās pieredzi padarītu vēl ērtāku, ikvienam pircējam ieteicams lejupielādēt Klix App lietotni un piereģistrēt savas maksājumu kartes. Kad plānots veikt apmaksu jebkurā no Klix partneru veikaliem, pirkuma brīdī būs iespēja izvēlēties kādu no Klix App reģistrētajām kartēm un apstiprināt apmaksu ar vienu klikšķi lietotnē. Lietotne atrodama Apple App Store un Google PlayStore.

Tāpat strauji attīstās dalītā maksājuma princips, kas būtībā ir līzings, tikai process ir automatizēts un neietver fizisku dokumentu apstrādi. Turklāt automatizācija palīdzējusi pakalpojuma apstrādes laiku samazināt līdz pāris minūtēm. Klix dalītā maksājuma pakalpojums Klix Pay Later pieejams gan e-komercijas tirgotājiem, gan klātienes veikaliem un turklāt tas neprasa papildus administratīvo slogu no veikala darbiniekiem.

Pasūtījuma automātiskā apstrāde

Neskatoties uz to, ka daudziem pircējiem patīk personīgā pieeja paciņu saiņošanā, iekļaujot jaukas paldies zīmītes un citus mazus pārsteigumus, lielākā daļa tomēr visvairāk novērtē ātru pasūtījuma apstādi . Līdz ar to automatizācijai būs liela loma nākotnes e-komercijas pasaulē. Tādi milži kā Amazone jau iet šajā virzienā un paciņu pakošanu veic roboti, turklāt piegāde arī jau daļēji tiek nodota piegādes droniem. Latvijā piegādes droni visdrīzāk nebūs sagaidāmi tuvākajā nākotnē, tomēr automatizāciju varam pieredzēt jau arī vairākos vietējos veikalos.

Citadeles paspārnē radītais risinājums Klix šobrīd pieejams jau vairāk nekā 700 interneta veikalos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Apmaksu ar Klix piedāvā daudzi iecienīti e-komercijas spēlētāji – sākot ar tādiem labi zināmajiem kā airBaltic, RD Electronics, Pasažieru vilciens, Mobilly, K-Senukai, 1a.lv, līdz tādiem nišas veikaliem kā Jahonts, Mēness aptieka un daudzi citi.