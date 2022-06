Kā interneta veikalā samazināt klientu pamesto grozu skaitu?

Pircēji vēlas par pirkumiem internetā norēķināties ātrāk un ērtāk, tomēr vairāki pētījumi atklāj acīmredzamu tendenci – vairāk nekā puse vai pat divi no trīs pirkuma groziem tiek pamesti neapmaksāti. Universālā maksājumu pieņemšanas risinājuma "Klix" ekspertu komanda sagatavojusi apskatu par to, kā komersantiem iespējams palielināt pārdošanas apjomus interneta veikalos, panākot, ka lielāka daļa klientu pabeidz iesākto pirkumu.

Kāpēc pircēji nepabeidz pirkumus?

Viens no iemesliem, kāpēc pircējs izvēlas tomēr neiegādāties nolūkoto preci, ir prasība pirms pirkuma veikšanas reģistrēties tirgotāja mājaslapā. Tas var nebūt ērti, ja tur esošās preces nav jāiegādājas bieži. Kā arī klients var negribēt izpaust savus personas datus vai vienkārši nevēlas tam atvelēt savu laiku, kā arī saņemt e-pastus no šī uzņēmuma. "Klix" izpētīja, ka no visiem nepabeigtajiem maksājumiem ap 20–30% gadījumos iemesls ir obligātā prasība reģistrēties.

Otrkārt, brīdī, kad klients ir gatavs samaksāt par pirkumu, interneta veikals nepiedāvā norēķināties ar klientam ērtāko maksājumu metodi. Piemēram, visbiežākā metode, ko piedāvā interneta veikali, ir ievadīt maksājumu kartes numuru, vārdu, uzvārdu, derīguma termiņu un drošības kodu. Ja maksājumu karte tajā brīdī nav blakus, iepirkumu grozs paliek neizpirkts, un pircējs dodas pie cita tirgotāja, kur konkrētā prece ir pieejama un ir iespējams norēķināties ērtākā veidā.

Treškārt, vēl viens būtisks iemesls nepabeigtam maksājumam – pirkuma gala cena ir pārāk augsta jeb par to jāmaksā vairāk, nekā plānots. Tas īpaši attiecas uz situācijām, kad ir vēlme iegādāties vairākas preces. Lielākoties pircēji nerēķina, cik viss kopā varētu izmaksāt. Taču, kad nonāk līdz pirkuma noformēšanai un maksājumam, ieraugot gala cenu, aizdomājas. Tajā brīdī pircēji sāk šaubīties, nereti nonākot pie lēmuma preci nopirkt kaut kad vēlāk vai arī neiegādāties to vispār.

Protams, ir vēl daudz citu iemeslu, kāpēc pircējs nepabeidz maksājumu un preci neiegādājas, taču šie trīs augstāk minētie dominē klientu aptaujās. Tieši tāpēc "Citadele" bankas paspārnē tika radīts unikālais maksājumu pieņemšanas risinājums "Klix", kas palīdz tirgotājiem interneta vidē palielināt pārdošanas apjomus, kā arī klientiem mazināt pirkuma noformēšanas un iegādes šķēršļus. "Klix" risinājumu savos interneta veikalos ieviesuši jau vairāk nekā 500 tirgotāji visā Baltijā. Apmaksa ar "Klix" pieejama tādos uzņēmumos kā "airBaltic", "Pasažieru vilciens", "RD Electronics", "Mobilly", kā arī lielā daudzumā nišas veikalos, piemēram, "Jahonts", "Mēness aptieka" un daudzos citos.

Četras "Klix" funkcijas, kas ļaus noformēt pirkumu dažu sekunžu laikā

"Klix" risina visus trīs iepriekš minētos izaicinājumus, kas attiecas uz maksājuma veikšanu, kā arī palīdz tirgotājam būtiski samazināt nepabeigto darījumu skaitu, piedāvājot četras funkcijas.

"Klix Pay by card" – karšu maksājumi ("Visa", "Mastercard") un pirkuma apstiprināšana, vienkārši ievadot telefona numuru, ja klients jau iepriekš veicis apmaksu ar "Klix". Jauniem "Klix" lietotājiem vienreiz jāveic pirkums, reģistrējot "Klix" savus datus, un nākamreiz tajā pašā veikalā un visos citos, kur integrēts "Klix", jau var norēķināties, ievadot tikai telefona numuru.

"Multilink" – risinājums, kas ļauj ar vienu integrāciju nodrošināt maksājumus ar visu lielāko Baltijas banku internetbankām. Tas ir viens no klientu pieprasītākajiem un iecienītākajiem apmaksas veidiem, jo nepieciešams tikai telefons, kurā apstiprināt pirkumu ar savas bankas verifikācijas rīku – "MobileScan", "Smart ID" u.c.

"Klix Pay Later" – tiešsaistes aizdevuma noformēšanas rīks, kas ir preču un pakalpojumu iegāde pēc principa "pērc tagad, maksā vēlāk". E-komercijas vietnēs, kur integrēts "Klix Pay Later", pircēji var izvēlēties, kādā veidā apmaksāt savu pirkumu grozu – maksāt tūlīt vai sadalīt pirkuma summu, pilnu aizdevuma atmaksu veicot 36 mēnešu laikā, vai veikt pilnu atmaksu viena, trīs vai sešu mēnešu laikā bez pārmaksas. Tirgotājs vai pakalpojumu sniedzējs samaksu par pārdoto saņem uzreiz, jo mirklī, kad klients izvēlas maksāt, izmantojot aizdevumu, "Klix Pay Later" pāris desmitu sekunžu laikā pircējam piedāvā personalizētus vairākus aizdevumu piedāvājumus no dažādiem aizdevējiem ("Citadele" banka, "Vizia", "Lateko"). Klientam atliek ievadīt pamatinformāciju par sevi un beigās izvēlēties sev tīkamāko apmaksas variantu .

"Klix Quick Checkout" – apmaksa, apstiprinot pirkumu "Klix.app" lietotnē, kurā klients jau ir pievienojis savu maksājumu karti. "Klix Quick Checkout" radīts ar mērķi atvieglot klientiem tieši to daļu, kas saistīta ar savas kontaktinformācijas, piegādes un maksāšanas veida norādīšanu. "Klix" lietotne pircējiem ir pieejama gan "Android", gan "iOS" ierīcēm.

"Klix" ieviešana un izmantošana ir komersantiem draudzīga

Ja pircējam "Klix" uzstādīšanai un lietošanai nevajadzētu sagādāt nekādas problēmas, tad ar tirgotājiem ir līdzīgi – ieviešana ir salīdzinoši vienkārša un ātra. Ja tirgotājs lieto kādu no populārākajām e-komercijas platformām, piemēram, "Shopify", "Mozello", "Woocommerce", "Magento", "OpenCart", "PrestaShop", tad risinājuma ieviešana notiek pēc "plug & play" principa, kas nozīmē, ka "Klix" uzreiz var sākt lietot. Ja izmanto kādus savam e-komercijas biznesam pielāgotākus risinājumus, tad integrāciju palīdzēs veikt atsaucīgā "Klix" atbalsta komanda.

"Klix" mājaslapā ir pieejami dažādi ieteikumi, padomi un tehniskais atbalsts, kā šo procesu tirgotājam padarīt pēc iespējas ātrāku un vienkāršāku.

