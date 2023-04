Kā īstenot dzīvokļa pārvērtības bez lieliem izdevumiem?

Ikviens no mums vairāk vai mazāk regulāri vēlas atsvaidzināt savu mājokli, ielaižot tajā jaunas dizaina vēsmas un akcentus. Nav noslēpums, ka kapitālais mājas vai dzīvokļa remonts mēdz izmaksāt daudzus tūkstošus eiro, taču patīkamas un ievērojamas pārvērtības iespējams sagādāt arī tad, ja budžets ir ļoti ierobežots. Kā – to uzzināsi šī raksta turpinājumā!

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Risinājums #1: sienu pārkrāsošana

Šīs pārvērtības vari veikt ar pavisam nelieliem ieguldījumiem – iegādāties vajadzēs vien krāsu un otas, taču telpas pēc sienu pārkrāsošanas izskatīsies pilnīgi citādi. Lai iegūtu maksimālu efektu, viesistabā un guļamistabā ievies akcenta sienu. Izvēlies sienu, kas atrodas gultas vai dīvāna galvgalī, lai atšķirīgā krāsa vai ornamenti tik drīz neapniktu.

Risinājums #2: mēbeļu pārbīdīšana

Kā iekārtot istabu, neizdodot ne centa? Pareizā atbilde ir dzīvoklī esošo mēbeļu pārbīdīšana, turklāt to iespējams paveikt vienas dienas ietvaros. Ļaujies pārvērtībām ne tikai vienas telpas ietvaros. Kāpēc lai skapis, kas šobrīd atrodas guļamistabā, turpmāk neatrastos viesistabā, un otrādi?

Risinājums #3: foto sienas izveidošana

Itin bieži dzīvokļi cieš no bezpersoniska interjera, kurā pietrūkst privātu un individuālu akcentu. Tos ļoti vienkārši vari radīt, kādu no istabas sienām (vai daļu no tās) atvēlot izdrukātām fotogrāfijām. Mūsdienu modernajā pasaulē tikt pie tām vari daudz un dažādos veidos – gan iegādājoties foto printeri vai momentfoto kameru, gan izdrukātas fotogrāfijas pasūtot profesionālā drukas salonā.

Risinājums #4: apgaismojuma pielāgošana

Foto: Pexels.com/ Anete Lusina

Pat vispievilcīgāko dzīvokli var sabojāt nepiemērots apgaismojums, piemēram, pārāk vēsa vai spilgta gaisma. Mājīgāku atmosfēru vari panākt, izvēloties siltu apgaismojumu, kas nav pārlieku spožs. Tāpēc, izvēloties spuldzes, uzmanību pievērs gan lūmeniem (jo to vairāk, jo spilgtāka gaisma), gan spuldzes krāsas temperatūrai Kelvina grādos (jo mazāk grādu, jo siltāks gaismas tonis). Par dažiem eiro vari iegādāties arī spuldzi, kurai ar pults vai viedierīces palīdzību var mainīt ne tikai spožumu un gaismas temperatūru, bet arī krāsu.

Risinājums #5: glīta paklāja iegāde

Grīdas seguma nomaiņa dzīvoklī mēdz būt visai dārga, savukārt kvalitatīvu un skaistu paklāju iespējams atrast par dažiem simtiem eiro. To izvēloties, jāpatur prātā, ka labs paklājs kalpo daudzus gadus, tāpēc jāpievērš uzmanība tā dizainam un tam, kā tas iederas telpas kopējā interjerā.

Risinājums #6: telpaugu audzēšana

Telpaugi ne vien uzlabo mājokļa dizainu, bet arī palīdz uzlabot mikroklimatu, attīrot un mitrinot gaisu (izvēloties atbilstošus augus). Papildu eleganci mājoklim piešķir arī skaisti telpaugu podi, kurus vari apgleznot pats. Pirms telpaugu izvēles gan noteikti jāpievērš uzmanība, vai tie nav indīgi, it īpaši, ja dzīvoklī uzturas mazi bērni un/vai mājdzīvnieki.

Risinājums #7: atbrīvošanās no visa, kas lieks

Ikviens dzīvoklis izskatīsies pievilcīgāks, ja tas būs atbrīvots no visa, kas tajā nav vajadzīgs – sākot ar bezgaumīgiem interjera priekšmetiem un beidzot ar liekām mēbelēm, kas aizņem daudz vietas. Šis aspekts ir īpaši svarīgs, ja tevi interesē, kā iekārtot virtuvi, jo šajā telpā nevajadzīgu lietu mēdz būt ļoti daudz.

Reizēm pārvērtības dzīvoklī nepieciešams veikt ļoti pēkšņi, pateicoties kādām negaidītām likstām, un šādos brīžos lieti noder uzkrājumi nebaltām dienām. Uzzini par šo tematu vairāk, apmeklējot VIZIA blogu, kur nupat publicēts raksts Drošības spilvens: trīs padomi tā veidošanā.