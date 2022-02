Kā izvēlēties bērnu ratiņus? Padomi un rekomendācijas no 'BabyBest.lv'

Bērna piedzimšana ir ilgi gaidīts notikums visai ģimenei. Nav pārsteidzoši, ka daudzi sāk tam gatavoties jau iepriekš. Māmiņas cenšas ņemt vērā visas nianses, lai sniegtu mazulim maksimālu komfortu jau no pirmajām dzīves dienām, tāpēc svarīga kļūst ratu izvēle. Šajā rakstā esam apkopojuši padomus un ieteikumus kā izvēlēties mazulim labākos ratiņus.

Bērnu rati ir ļoti dažādi. Tie atšķiras ne tikai pēc materiāliem, krāsām, bet arī pēc mērķa. Dažus ratus var lietot tikai līdz noteiktam bērna vecumam, savukārt citus var viegli pārveidot pēc vajadzības. Mūsdienās ražotāji piedāvā milzīgu izvēli: ceļojumu rati, tandēma rati (piemēram, diviem bērniem), rati ar trīs riteņiem, rati ar sēdekli braukšanas virzienā un pret to un daudzi citi.

Vispārīgi ieteikumi ratiņu izvēlei

Neatkarīgi no tā, kādus ratiņus izvēlaties, pievērsiet uzmanību šādiem punktiem:

Modelis. Cik bieži ceļojat, cik bērnu jums ir, kurā gadalaikā rati tiks izmantoti visvairāk? Tas nozīme ka ratu modeļa izvēle būs atkarīga no jūsu dzīvesveida un ģimenes stāvokļa. Ja jums ir bērni ar nelielu vecuma starpību, tad ir jēga izvēlēties tandēmu. Ja bieži ceļojat, tad ratiem jābūt manevrējamiem un viegli salokāmiem.

Izmēri. Ratiņu izmēru nosaka riteņu lielums. Rekomendējam izmērīt lifta un durvju ailes platumu. Padomājiet par to, vai ratiem būs pietiekoši vietas gaitenī. Pat ja ratus var salocīt, to darīt vairākas reizes katru dienu ir nogurdinoši un problemātiski. Padomājiet par to, kur ratiņus glabāsiet. Ja jums ir automašīna, salīdziniet bagāžnieka ietilpību un ratiņu izmēru salocītā stāvoklī.

Riteņi. Ratiņu funkcionalitāte un manevrētspēja ir atkarīga no riteņa izmēra. Ja riteņi ir mazi, tad rati ir viegli, manevrējamie. Tomēr tas nav piemērots ziemas pastaigām, nelīdzeniem ceļiem. Sliktiem laikapstākļiem un nelīdzeniem ceļiem labāk izvēlēties lielus gumijas riteņus. Lieli plastmasas riteņi arī ļoti labi der pastaigām pa sniegu. Ir rati ar "peldošiem" riteņiem – tie griežas par 180 grādiem. Tos ir ļoti viegli pārvaldīt. Lielisks variants pastaigām bezceļa apstākļos būtu "Emmaljunga", "Tutis" vai "CAMARELO" zīmola rati. Pastaigām pa pilsētu, parku, pa labiem ceļiem ir piemēroti mazie un gēla riteņi. Mēs iesakām pievērst uzmanību tādiem ratu zīmoliem kā "Cybex", "Britax-Römer" vai "Junama".

Ratu rāmis. Šī ir ratu daļa pie kuras ir piestiprināti riteņi. Šasijas materiāls nodrošina konstrukcijas stabilitāti un uzticamību jebkurā pozīcijā, vienlaikus tam nevajadzētu ratus padarīt smagākus. Tam jābūt izturīgam un vieglam. Visbiežāk šiem nolūkiem izmanto alumīniju.

Amortizatori. Tieši no viņiem atkarīgs, cik gludi rati ritēs, un līdz ar to, cik ērti tajos būs bērnam. Stabilitāti ietekmē arī amortizatori. Mūsdienu versijās visbiežāk tiek izmantotas plastmasas eņģes vai atsperes.

Bremzēšanas funkcija. Bremze ar pedāļu uz diviem riteņiem var bloķēt abus riteņus uzreiz. Bieži vien māmiņas dod priekšroku tam, jo pedāļu ir viegli nospiest. Vēl viena iespēja ir atsevišķs bremžu pedālis, lai bloķētu katru riteni atsevišķi. Izvēle ir atkarīga tikai no jūsu vēlmēm

Rokturis. Ir erganomiskie rokturi, kas samazina slodzi uz rokām. Svarīgi lai būtu iespēja regulēt roktura augstumu. Tas var būt īpaši aktuāli, ja ģimenes locekļiem ir liela auguma atšķirība.

Ratu aksesuāri. Tas ir lietus plēve, kapuce, moskītu tīkls, kāju balsts, soma, iepirkumu grozs, mufta mammai, rotaļu paplāte un citas detaļas. Tie var pārdoties atsevišķi vai var būt komplektā ar ratiem. Izlemiet, kuri no tiem Jums ir nepieciešami. Tāpat drošības labad vēlams, lai ratiem būtu atstarojoši elementi. Piemēram, "Kinderkraft" rati ir aprīkoti ar visiem nepieciešamajiem piederumiem un atbilst visām jauno vecāku prasībām un kļūs par neaizstājamiem palīgiem jebkurā situācijā.

