Kā izvēlēties labāko dāvanu vīrietim?

Šššš... vai jūs arī to dzirdat? Jā, tas ir dāvanu laiks, kas nāk klāt ar krāšņiem iesaiņojumiem, lentītēm un zvaigznītēm. Un, kā bieži gadās – kas vienam dod prieku, otram sagādā galvassāpes, jo dāvanas izvēle ir liela māksla. Ja vēl neesat izvēlējušies, ko dāvināt svētkos saviem mīļotiem, iesakām pievērst uzmanību modīgām ierīcēm.

Kuru gan šodien var pārsteigt ar visādiem gadžetiem un to spējām? Tomēr, tehnoloģijām attīstoties, attīstās arī ierīču ergonomiskie un estētiskie parametri, kuri ietekmē lietošanas ērtumu un patīkamību. Šajā ziņā HUAWEI ierīces ir ieņēmušas vadošas pozīcijas tirgū, un, izskatās, uz palikšanu. Mūsu īsajā dāvanu izvēles gidā pastāstīsim par 3 izcilām iespējām sagādāt prieku, pārsteigumu un arī nepārspējamu vērtību.

Dāvana, kas glabā siltas atmiņas

2019. gadā HUAWEI P30 Pro ir viens no visu laiku iecienītākajiem Huawei flagmaņiem. Tas ir vienīgais aparāts pasaulē ar 10x hibrīdo tālummaiņu. Pateicoties šai tehnoloģijai, jūsu bildes ļaus pietuvināt objektu, fiziski tam neejot klāt. Ja cilvēks, kuram vēlaties uzdāvināt šo viedtālruni, aizraujas ar fotogrāfiju, tad zīmols "Leica" viņam noteikti nav tukšs vārds. HUAWEI P30 Pro četrkāršā "Leica" kameru sistēma būs īsta bauda kvalitātes cienītājam, kuram patīk uzņemt kvalitatīvas bildes arī nakts laikā! Kameras saskarne ir ar bagātīgām funkcijām: mākslīgā intelekta atbalsts, manuālais režīms ar iespēju saglabāt attēlus RAW formātā, portreta režīms ar aizmiglotu fonu, monohroms... Daudz iespēju, lai ar vienu klikšķi iemūžinātu svarīgus un siltus momentus.

Par vizuālām baudām runājot, ir jāpiemin arī HUAWEI P30 Pro korpuss dūmakaini zilajā krāsā (Mystic Blue). Tas ir HUAWEI tālruņu modeļu liels pluss – tie ir "dzīvi". Ja tavs vīrietis ir estēts, viņam noteikti iepatiksies šī vienlaikus atturīgā un elegantā korpusa krāsa.



Viedtālrunim ir SuperCharge lādētājs, kuram ir tiešām jaudīgs 40W lādēšanas bloks. Tātad, vēl viena ideja dāvanai – ja kāds jau lieto lādētāju SuperCharge un vēlētos, lai viņam ir divi lādētāju komplekti, kurus izmantot mājās un darbā, uzdāviniet oriģinālo produktu no ražotāja.

Dāvana, kas veicina veselīgus ieradumus

Elegantāku dāvanu par pulksteņiem ir tiešām grūti iedomāties. Bet kā lai izvēlas no piedāvājuma bagātības un atrod īsto? Noteikti jāpievērš uzmanība HUAWEI Watch GT 2 – viedpulkstenis, kas vienlaikus var būt gan klasisks un gaumīgs, gan arī sportisks un izaicinošs. Un šīs īpašības nebūt nav pretrunā viena ar otru, bet dziļā harmonijā.

Neskatoties uz diezgan lielo izmēru, pulkstenis ir ļoti viegls, uz rokas gandrīz nejūtams. Protams, sportojot to uz rokas jūt pamatīgāk, tomēr HUAWEI Watch GT 2 ir piemērots īpaši, lai to varētu valkāt nenoņemot. Trakajā mūsdienu ritmā ir ļoti svarīgi atcerēties par labsajūtu, un pulkstenis var kļūt par sabiedroto ceļā uz veselīgiem ieradumiem. Ierīce maigi informēs, ka šodien par maz kustējāties vai par to, ka jūsu pulss ir pārāk augsts un, iespējams, esat stresā. Lai mazinātu stresa iedarbību, pulkstenis piedāvās jums paņemt pauzi un izpildīt pāris elpošanas vingrinājumus. Tas stabilizēs sirds darbību, nomierinās prātu un uzlādēs jauniem panākumiem.

Ja jums nav svešs biohakings, droši vien esat aizdomājušies arī par sava miega kvalitāti. Šī viedierīce var diagnosticēt izplatītākos miega traucējumus un sniegt ieteikumus, kā uzlabot nakts miegu un atpūtas ieradumus kopumā. Viss, kas jums būs jādara, ir jāguļ, nenoņemot pulksteni. Īpaši maiga un mīksta siksniņa nodrošinās nešanas ērtumu pat gulēšanas laikā, kamēr pulkstenis uzrauga jūsu sirdsdarbību, analizē elpošanu un novērtē vispārējo miega kvalitāti.

Pulkstenim ir augstas kvalitātes stikls, kas veidots, izmantojot dārgakmeņu apstrādes tehnoloģiju, tāpēc ierīce ir izturīga pret ūdeni un putekļiem. Jūs varat izvēlēties vienu no 15 ekrāna dizainiem vai arī mainīt to katru dienu pēc noskaņojuma. Pulkstenis ir savietojams ar HUAWEI FreeBuds 3 bezvadu austiņām, un, ja ir tāda vēlme, pulkstenī var saglabāt līdz pat 500 dziesmām un baudīt mūziku skriešanas laikā, neņemot līdzi tālruni.

Dāvana, kas palīdz atslābināties vai uzlādēties





Īsta dāvana melomānam ir HUAWEI FreeBuds 3, neatkarīgi no tā, vai dāvanas saņēmējs dod priekšroku mūzikas klausīšanai klusumā vai ar skaņām piesātinātā vidē. Tīra skaņa ir garantēta, pateicoties aktīvajai trokšņu slāpēšanai un audio procesoram, kas reāllaikā optimizē un novērš fona troksni.

Lietot austiņas kopā ar Huawei P30 Pro būs īsta bauda. Viedtālrunis atbalsta tādas tehnoloģijas, kā aptX, aptX HD, LDAC, HWA un Dolby Atmos, tāpēc skaņa austiņas būs kristāldzidra.

Bezvadu austiņas ir ideāli piemērotas gan pastaigām, gan koncentrētam darbam birojā, gan aktīvai sportošanai. Daudzi šaubās, vai vieglas bezvadu austiņas būs labs risinājums sportam un vai neizkritīs no ausīm, vingrojot uz skriešanas celiņa. Tieši šim nolūkam austiņām ir "delfīnu" bioniskais dizains, pateicoties kuram austiņas perfekti iegulst ausīs.

Mēs zinām, viņš būs sajūsmā.