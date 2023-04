Kā izvēlēties piemērotāko transporta veidu savam sūtījumam?

Orientēties loģistikas pasaulē un izvēlēties sava uzņēmuma kravai piemērotāko transporta veidu var būt izaicinājums. Kravas kopējais svars, izmēri, preču vērtība, plānotās kravas sūtīšanas izmaksas un nepieciešamais piegādes laiks ir tikai daži no faktoriem, kas ietekmē sūtījuma gaitu no pasūtījuma līdz izpildei. Taču gadījumos, kad jautājumu ir vairāk nekā atbildes, loģistikas tiešsaistes platforma "MyDello" un pieredzējušie loģistikas speciālisti var palīdzēt un jums būtiski atvieglot kravas pasūtījuma procesu.

"MyDello" loģistikas platformā uzņēmēji pāris sekunžu laikā var uzzināt kravu sūtīšanas izmaksas un aptuveno piegādes laiku nepieciešamajā galamērķī ārvalstīs. Platformā iespējams plānot dažādu kravu sūtījumus ar gaisa, sauszemes, dzelzceļa un jūras transportu.

Jūras transports lielam preču apjomam vai mazvērtīgam precēm

Lai transporta izmaksas neveidotu slogu uz produkta gala cenu, jūras transports ir racionāli labākais risinājums lielam preču apjomam un liela izmēra precēm. Salīdzinot ar citiem transporta veidiem, jūras pārvadājumi ir visrentablākie, jo izmaksas uz vienu preču vienību ir viszemākās. Ar jūras transportu lielākoties pārvadā lētas beramkravas, taču, izvēloties šo pārvadāšanas veidu, tranzīta laiks pagarinās. Pēc "MyDello" novērojumiem, daudzi klienti dod priekšroku jūras transportam zemās cenas dēļ, jo, salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem, uz vienu kilogramu preču tam ir vismazākā ietekme uz vidi.

Gaisa transports steidzamiem un ātriem sūtījumiem

Ir saprotams, ka uzņēmējdarbībā gadās visādi un, piemēram, krava no ASV uz Latviju jāpiegādā pēc iespējas ātrāk. Gaisa transports ir īpaši piemērots augstvērtīgu un neliela apjoma preču pārvadāšanai. Turklāt steidzamiem sūtījumiem, piemēram, medicīnas precēm, gaisa transports ir vienīgā iespēja. Gaisa transporta priekšrocības ir tā ātrums un labi organizēta infrastruktūra, kas nozīmē, ka preču apstrāde notiek ātri. Gaisa kravu var nosūtīt praktiski uz jebkuru vietu pasaulē, taču, atkarībā no gaisa kuģa tipa, pastāv izmēra un svara ierobežojumi. Atšķirībā no jūras pārvadājumiem, viens no gaisa transporta trūkumiem ir lielās CO2 emisijas uz vienu pārvadāto kilogramu.

Autotransports pārvadājumiem Eiropas robežās

Autotransports ir visizplatītākais transporta veids Eiropā un, lai gan tas ir pieejamāks, tai skaitā lauku apvidos, jāņem vērā, ka laikapstākļi, ceļu stāvoklis un satiksme var ietekmēt transporta kustību. Ja paredzēti īsi braucieni, tad šis būs vispiemērotākais un ekonomiskākais transporta veids.

Dzelzceļš kā alternatīva

Lai gan pēdējās desmitgadēs dzelzceļa pārvadājumu īpatsvars pasaules kravu pārvadājumos ir samazinājies, dzelzceļa pārvadājumi uz Āziju tagad ir ieguvuši jaunu elpu. Gan Eiropas Savienība (ES), gan Ķīna ir veikusi lielus ieguldījumus dzelzceļa infrastruktūras attīstībā, kā rezultātā dzelzceļa transports ir kļuvis salīdzinoši ātrs. Piemēram, dzelzceļa pārvadājumi no Ķīnas uz ES ir apmēram divreiz ātrāki nekā jūras pārvadājumi. Dzelzceļa transportu neietekmē laikapstākļi un satiksmes ierobežojumi. Konteineri tiek piepildīti ar vairākām kravām, tāpēc tas palīdz optimizēt pārvadāšanas izmaksas un saudzē vidi, novēršot tikai daļēji piepildītu konteineru izmantošanu.

"Kravu pārvadājumu organizēšanā joprojām klienti vadās pēc kādiem stereotipiem – piemēram, importam no Ķīnas vislētākais risinājums būs jūras pārvadājums, taču līdz noteiktam apjomam, kā arī atkarībā no kravas lokācijas, avio transports var izrādīties ne tikai krietni ātrāks, bet arī lētāks. Lai izvairītos no šādām kļūdām, ir svarīgi, lai būtu iespējams viegli pārskatīt dažādus risinājumus jūsu kravai vienuviet. Tieši tāpēc mēs esam radījuši platformu, lai saziņa būtu ātra, ērta un piedāvājumi klientam labi pārskatāmi," stāsta Artūrs Smirnovs, tiešsaistes loģistikas platformas "MyDello" risinājumu izstrādes vadītājs.

Mūsu novērojumi liecina, ka daļai uzņēmēju ir aktuāli arī bīstamo preču pārvadājumi – par bīstamu preču transportēšanu lasiet mūsu blogā "MyDello" šeit.