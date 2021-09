Kā izvēlēties piemērotu lūpu balzamu

Bez lūpu balzama ir diezgan grūti iztēloties mūsu ikdienu. Katrai meitenei un sievietei ir vismaz viens lūpu balzams, arī vīrieši arvien vairāk sāk lietot šo produktu. Tā kā ar katru gadu lūpu balzamu piedāvājums kļūst aizvien lielāks, tad var būt grūti izvēlēties, kurš tad ir tas piemērotākais. Ir sievietes, kuras ir atradušas savu ideālo lūpu balzamu, un visu laiku pērk vienu un to pašu. Bet, ja nu šo balzamu pārstāj ražot? Tas ir pilnīgi reāli, jo kosmētikas kompānijas grib pārdot produktus, kurus pērk, kā arī visu laiku notiek pētniecība, kas ļauj uzlabot produktu sastāvu, tāpēc "vecais" lūpu balzams kļūst neaktuāls, jo ir radīta jauna formula. Tāpēc var nākties meklēt jaunu iecienīto lūpu balzamu.

Kāpēc lūpu balzams ir tik svarīgs?

Lūpu balzamus lieto pat tās sievietes, kuras nekādu kosmētiku nelieto nemaz. Lūpu balzams ir bezkrāsains, taču ļoti draudzīgs lūpām. Mēdz būt arī lūpu balzami, kas viegli ietonē lūpas gaišos un dabīgos toņos – ja gribas arī nedaudz krāsu.

Galvenais, ko ikviena vēlas sagaidīt no sava lūpu balzama – lai lūpas tiek mitrinātas un pabarotas, kā arī aizsargātas no apkārtējās vides. Tāpēc lūpu balzams noteikti būs viena no tām lietām, ko atradīsi jebkuras sievietes somiņā vai mēteļa kabatā. Biežie vien sievietēm ir pat vairāki balzami – ja nu gadījumā viens pazūd vai aizmirstas citā somiņā. Kā arī ziemā bieži vien prasās nedaudz treknāks balzams, jo ir daudz aukstāks nekā vasarā. Noteikti katra sieviete ir bijusi situācijā, kad lūpu balzams ir aizmirsts mājās, bet to ļoti vajadzētu, jo lūpas ir sasprēgājušas. Tādā situācijā ne reti sievietes dodas iegādāties lūpu balzamu tuvākajā vietā, kur tas ir iespējams. Tas var sadusmot, bet šo problēmu var ātri atrisināt. Labi ir tas, ka lūpu balzams ir tā prece, ko var atrast praktiski jebkurā veikalā, kioskā vai degvielas uzpildes stacijā. Sliktā ziņa ir tā, ka ne vienmēr tuvākajā veikalā būs plaša izvēle, tāpēc var gadīties "iegrābties" kādā sliktā balzamā, kuru vēlāk nāksies izmest.

Kam jāpievērš uzmanība?

Ja lūpu balzama iegāde nav steidzams un spontāns pirkums, tad tam var kārtīgi sagatavoties. Vispirms jāsāk ar internetveikaliem, piemēram, TopBeauty.lv, lai vieglāk varētu salīdzināt dažādu lūpu balzamu sastāvu. Pie katra produkta vienmēr var atrast sastāvdaļu sarakstu, tāpēc to vari daudz rūpīgāk izpētīt, nekā klātienē veikalā. Jo internetā nezināmās sastāvdaļas vari ātri sameklēt, lai uzzinātu par tām vairāk – vai konkrētā sastāvdaļa ir laba, vai nē. Ja tam pievērsīsi pastiprinātu uzmanību, tad ar laiku noteikti atcerēsies svarīgākās sastāvdaļas – tās, no kurām labāk izvairīties, un tās, kuru klātbūtne ir vēlama.

Lūpu balzama sastāvdaļas ir pats svarīgākais aspekts, kas jānovērtē. Ja iegādājies kādu balzamu, kurš tavām lūpām galīgi nederēja, tad izpēti tā sastāvu – iespējams, tavām lūpām nepatika kāda konkrēta sastāvdaļa, tāpēc piefiksē iespējamo vaininieku, lai no tā nākamreiz izvairītos. Dabīgās sastāvdaļas, protams, ir vislabākās tavai ādai, taču tas nenozīmē, ka obligāti jāizvēlas tikai ekoloģiski produkti. Labāk gan izvēlēties produktus, kuriem nav pievienotas mākslīgās smaržvielas, jo tās var pastiprināti kairināt lūpas.

Vai iepakojumam ir nozīme?

Iepakojumam ne vienmēr ir izšķiroša nozīme, jo sastāvs ir galvenais. Taču nevajag par zemu novērtēt arī pašu iepakojumu, jo mūsdienās parādās arvien dažādāki iepakojumi – daži ērti un praktiski, bet citi vairāk izceļas ar savu dizainu, piemirstot par praktisko pusi. Principā galvenais, lai iepakojums ir kvalitatīvs, jo lūpu balzamu lietojam ikdienā – parasti vairākas reizes dienā. Tas nozīmē, ka iepakojums nedrīkst salūzt vai kā citādi deformēties tikai tāpēc, ka tas tiek bieži atvērts un aizvērts. Ar to gan parasti problēmu nav – ja nu vienīgi tiešām nepaveicas, vai arī runa ir par kādu pavisam lētu produktu, kura ražošanā visvairāk ietaupīts tieši iepakojuma materiāliem. Bet to, vai iepakojums kaut kādā brīdī pievils, to nevar iepriekš paredzēt.

Noteikti pievērs uzmanību iepakojuma izmēram, kā arī veidam, kā lūpu balzams jālieto. Mūsdienās var atrast dažādus stilizētus iepakojumus, kur pats iepakojums aizņem vairāk vietas nekā produkts. Pievērs tam uzmanību, jo ir svarīgi vai lūpu balzamu varēsi ērti ielikt savā somiņā vai apģērba kabatā. Kā arī ir svarīgi, vai lūpu balzams būs jāsmērē ar pirkstu vai tas ir standarta lūpukrāsas formātā. Ja tas jāsmērē ar pirkstu, tad lūpu balzams būs jāuzklāj uzmanīgi – ar tīrām rokām, kā arī to izdarīt var būt grūti sievietēm ar ļoti gariem nagiem. Un pēc šī procesa pirksts paliek nedaudz taukains – jo uz tā vēl nedaudz palicis balzams, tāpēc pa rokai jābūt kādai salvetei, kurā pirkstu noslaucīt. Nevarētu apgalvot, ka tas ir pats ērtākais lūpu balzama uzklāšanas veids.