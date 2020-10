Kā izvēlēties uzņēmuma autoparka apdrošinātāju?

Tāpat kā jebkurā jomā, arī apdrošināšanā ilgstoša un savstarpējā uzticībā balstīta sadarbība ir visvērtīgākā: tā ļauj iepazīt klientu, sekot līdzi viņa izaugsmei un piedāvāt labākos risinājumus klienta risku segumam. Cik klientu, tik vēlmju un vajadzību. Tas izteikti novērojams KASKO apdrošināšanā uzņēmumu autoparkiem, kuri atšķiras pēc lieluma, funkcijām, izmantošanas teritorijas, automašīnu veida un noslodzes un kam nav pielāgojams universāls piedāvājums, tāpēc apdrošinātājs jāizvēlas sevišķi rūpīgi. AAS BALTA (PZU grupa) ir lielākais spēlētājs sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas tirgū, kura pieredze un gadu gaitā uzkrātie novērojumi rezultējušies piecos jautājumos, uz kuriem ir vērts atbildēt, izvēloties sava uzņēmuma autoparka apdrošinātāju.

Cik piemērots tavam autoparkam ir apdrošināšanas segums?

Piedāvātais apdrošināšanas segums ir pats būtiskākais aspekts, izvēloties apdrošinātāju. Jāņem vērā dažādi faktori, kas ir būtiski tavam autoparkam un biznesa specifikai, un apdrošināšanas segums jāizvēlas atbilstoši. No tā būs tieši atkarīgas gan KASKO izmaksas, gan arī atlīdzības summa, ko saņemsi, iestājoties apdrošināšanas riskam, tāpēc šis lēmums ļoti rūpīgi jāizvērtē. KASKO ir produkts, uz ko nevajag taupīt.

Mūsdienīgu KASKO apdrošināšanu raksturo sabalansēta cena, izvēloties katras apdrošinātās automašīnas pašriska apmēru, papildu segumus, polises darbības teritoriju vai citus parametrus. BALTA apdrošināšanas jomā strādā jau vairāk nekā 28 gadus, un jebkurš BALTA apdrošināšanas konsultants varēs izstrādāt un ieteikt individuālu un tieši tavam biznesam atbilstošu segumu.

Vai apdrošinātājs piedāvā gana plašu autoservisu tīklu un remonta garantiju?

Pārliecinies, vai izvēlētais apdrošinātājs piedāvā plašu autoservisu pārklājumu un kāds no šiem servisiem atrodas tava autoparka tuvumā. Ja notiks negadījums, tev nebūs lieki jātērē laiks auto nogādāšanai uz attālāku servisu. Pirms slēdz līgumu ar apdrošinātāju, pārliecinies, vai pēc apdrošināšanas gadījuma veiktam remontam tiek dota garantija. Lai gan šādas situācijas notiek reti, tomēr tas ļaus izvairīties no papildu izmaksām, ja gadījumā remonts veikts nekvalitatīvi.

BALTA nodrošina visplašāko sadarbības autoservisu klāstu, un klientam ir iespēja izvēlēties sev ērtāko un tīkamāko. Tāpat BALTA piedāvā divu gadu transportlīdzekļa remonta kvalitātes garantiju, novēršot radušos bojājumus pēc apdrošināšanas gadījuma, ja auto tiek remontēts BALTA sadarbības servisā.

Kā apdrošinātājs palīdzēs samazināt autoparka izmaksas?

Izvēlies apdrošinātāju, kas piedāvā autoparka riska izvērtējumu! Līdzās atbilstošākā KASKO seguma izvēlei tas būs nenovērtējams palīgs autoparka izmaksu samazināšanai. Ieviešot ieteikumus riska samazināšanai, samazināsies arī izdevumi, kas saistīti ar dīkstāvi un citiem izdevumiem, kas radušies negadījuma rezultātā. Savlaicīgs risku izvērtējums palīdz ātri atrisināt problēmas, lai neciestu uzņēmuma negadījumu statistika un līdz ar to nepieaugtu autoparka uzturēšanas izdevumi – gan tiešie (apdrošināšanas cena, remonta izdevumi), gan netiešie (laikus neapkalpots klients, dīkstāve un uzņēmuma reputācija).

BALTA sniedz profesionālas konsultācijas uzņēmuma autoparka riska pārvaldības uzlabošanai gan ilggadējiem, gan jauniem klientiem, balstoties klientu apkalpošanas, autoparku izvērtēšanas, ceļu satiksmes negadījumu cēloņu analīzes un konkursa "Drošākais uzņēmuma autoparks" organizēšanas ilggadējā pieredzē.

Vai tava KASKO cena rīt būs tāda pati kā šodien?

Jebkuram uzņēmējam vai autoparka vadītājam izmaksas ir vienas no raizēm, ko gribētos mazināt. Tāpēc iesakām izvēlēties KASKO apdrošināšanas piedāvājumu ar garantētu cenas nemainīgumu. Tas palīdzēs plānot autoparka budžetu un izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem, ja KASKO cena pēkšņi ir augusi.

BALTA sniedz piedāvājumu visam autoparkam ar apdrošināšanas cenas nemainīgumu līdz pat gadu ilgam periodam. Tas ļauj klientam precīzi saplānot izmaksas par apdrošināšanu gadu uz priekšu.

Cik ērti varēsi pieteikt atlīdzību un cik ātri tā tiks izskatīta?

Protams, labāk, lai negadījumi nenotiek, taču, piedzīvojot nepatīkamu starpgadījumu uz ceļa, beidzot saproti, kāpēc maksāji par KASKO. Taču atvieglojumu par apdrošināšanas sniegto atbalstu var krietni pabojāt diskusijas ar apdrošinātāju par negadījuma apstākļiem, kā arī piņķerīga un sarežģīta KASKO atlīdzības pieteikšana.

BALTA KASKO klienti atlīdzības var pieteikt ātri un ērti – pa telefonu 67533375, internetā, apmeklējot interneta vietni balta.lv, vai mobilajā lietotnē. Atsevišķi izvēlēts segums nodrošinās vieglo transportlīdzekļu evakuāciju un uzņēmējam nebūs jārisina jautājums par bojātā transportlīdzekļa nogādāšanu uz remonta vietu. Pēc apdrošināšanas gadījuma uzreiz vari pieteikt sava uzņēmuma transportlīdzekļa remontu servisā. BALTA parūpēsies par remonta izdevumu segšanu atbilstoši uzņēmuma apdrošināšanas līgumam, bet atlīdzību izskatīšanas komanda gādās, lai tavs transportlīdzeklis iespējami drīz atkal būtu darba kārtībā. Lēmumu par izmaksu vai remonta apstiprinājumu BALTA 50% gadījumu pieņem četru dienu laikā kopš atlīdzības pieteikšanas, bet 35% gadījumu lēmumu par atlīdzības izmaksu BALTA speciālists var pieņemt jau pieteikuma pa telefonu laikā.

Uzņēmuma pieredzē par KASKO apdrošināšanas izvēli dalās Arnis Jaudzems, SIXT vadītājs Baltijas valstīs:

"Lai nodrošinātu augstas kvalitātes servisu mūsu klientiem, SIXT vienmēr rūpīgi izvērtē pakalpojumu sniedzējus. Apdrošināšanas sabiedrība BALTA nodrošina mūsu pārvaldībā esošā autoparka OCTA un KASKO apdrošināšanu. Piegādātāja izvēli nosaka vairāki kritēriji. Kā būtiskākos redzam uz klientu orientētu servisu, mūsdienīgu risinājumu atlīdzību pieteikšanai un apdrošināšanas vadībai, ātru, efektīvu informācijas apriti apvienojumā ar ekonomiski pamatotām izmaksām. BALTA ir atsaucīgs un pretimnākošs sadarbības partneris ar spēju rast abpusēji izdevīgus risinājumus dažādās situācijās.

Jo īpaši augstu vērtējama apdrošināšanas kompānijas iniciatīva, uzsākot sadarbību, veikt autoparka riska izvērtējumu, kas palīdz apzināt potenciālās problēmas un līdz ar to - samazināt autoparka izmaksas. Tāpat no budžeta veidošanas aspekta raugoties, nozīmīga ir iespēja plānot autoparka budžetu gadu uz priekšu. BALTA piedāvātais KASKO ar garantētu cenas nemainīgumu palīdz plānot uzņēmuma finanses un izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem."

SIXT ir vadošais pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojumu sniedzējs Latvijā, kas apkalpo vairāk nekā 3500 un Baltijā – vairāk nekā 6500 automašīnas. Latvijā starp SIXT klientiem ir lielāki un mazāki uzņēmumi – telekomunikāciju nodrošinātāji, mazumtirgotāji, pārtikas un dzērienu ražotāji, medicīnas preču lieltirgotāji, degvielas tirgotāji, kā arī daudzas citas vietējā kapitāla kompānijas un starptautiskie uzņēmumi.

SIXT pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības klienti var koncentrēties uz saviem darba pienākumiem, kamēr SIXT sadarbībā ar partneriem visā Baltijā parūpējas, lai auto vienmēr būtu darba kārtībā!



