Kā izvēlēties viedtālruni? Četri kritēriji vieglākai iegādei

Viedtālruņa iegādes process nereti var izvērsties par garu un mulsinošu procesu, jo tehnoloģiju ražotāju piedāvātais klāsts ir plašs, katrai ierīcei piedāvājot ne tikai pārliecinošas funkcijas, bet arī dažādus dizainus un tālruņa veiktspējas parametrus. Potenciālajam jaunās ierīces īpašniekam ir jāizvērtē, kas viņam rūp visvairāk – kamera, ekrāns, ierīces darbības laiks vai veiktspēja, un tikai tad jāizvēlas iegādājamais viedtālrunis. Lai atvieglotu iegādes procesu, tehnoloģiju uzņēmuma "Huawei" eksperts dalās ar četriem kritērijiem, kurus apsvērt pirms jauna viedtālruņa iegādes.

Kamera, kas nepieviļ

Jaunākie viedtālruņu modeļi pārspēj cits citu ar plašām kameras iespējām un objektīvu skaitu. Viens objektīvs viedtālruņa kamerai jau ir sena pagātne, ko šobrīd aizstāj pat visaptverošas kameru sistēmas, kas nodrošina dažādus objektīvus, lai sniegtu jaunās ierīces īpašniekam plašu spektru fotografēšanas iespēju. Izvēloties jaunu viedtālruni, noteikti jāpatur prātā kameras spējas, kā viens no galvenajiem kritērijiem, jo šobrīd ar viedtālruni var uzņemt pat tikpat augstas kvalitātes attēlus, kā ar profesionālu fotokameru.

"Šobrīd īpaši pieprasīti ir viedtālruņi, kas papildu klasiskajam objektīvam ir aprīkoti arī ar platleņķa un tālummaiņas objektīvu. Piemēram, viens no tirgus jaunumiem – "Huawei P50 Pro" ir aprīkots ar četriem objektīviem: 50 MP "True-Chroma" RGB objektīvu, kas rūpējas par to, lai atspoguļotu krāsas pēc iespējas tuvāk dzīvē redzamajam, 40 MP monohromatisko objektīvu, 13 MP ultra platleņķa objektīvu un 64 MP periskopisko tālummaiņas objektīvu, kas nodrošina tālummaiņu no 0,5 līdz 100 reizēm. Šādas daudzpusīgas kameras sistēmas iespējas ļauj viedtālruņu lietotājiem uzņemt patiesi kvalitatīvus foto," stāsta Mikus Tillers, "Huawei" produktu apmācību vadītājs Latvijā.

Ekrāns jebkuram uzdevumam

Līdz ar skārienjutīgo tālruņu ēras sākumu, ekrānu izmērs ir mainījies no neparocīgi maziem līdz pat ļoti lieliem ekrāniem, taču tehnoloģiju ražotāji katru gadu meklē iespējas, kā pārsteigt lietotājus ar augstākas izšķirtspējas un bagātāku krāsu ekrāniem.

"Tā kā viedtālrunis vairs netiek izmantots tikai saziņai, bet tajā veicam arī dažādas ikdienas funkcijas, kā, piemēram, e-pastu un paziņojumu pārlūkošanu, izklaidējamies, skatoties video vai filmas, un pat radām dažādu saturu. Šim nolūkam ir nepieciešams ekrāns, kas spēj skatīšanās pieredzi uzlabot ar augstu izšķirtspēju, ātru ekrāna atsvaidzināšanās biežumu un bagātīgu krāsu paleti. Piemēram, "Huawei P50 Pro" un "P50 Pocket" viedtālruņu ekrāni ir aprīkoti ar P3 krāsu gammu, kas nodrošina 1,07 miljardus dažādu krāsu toņu, lai, neatkarīgi no ierīces izmantošanas nolūka, krāsas vienmēr būtu izteiksmīgas un atbilstošas realitātei," skaidro Tillers.

Darbības laiks vai ātrā uzlāde?

Akumulatora darbības laiks arī ir būtisks faktors, ko apsvērt pirms ierīces iegādes, taču šobrīd populārāka ir tieši ātrā ierīces uzlāde. Daudzi jaunākie modeļi piedāvā ātro uzlādi gan ar vadu, gan bezvada, lai padarītu ierīces uzlādes procesu pēc iespējas ērtāku. Pirms iegādes ir derīgi pārbaudīt, vai jaunais viedtālrunis nāk komplektā arī ar ātrās uzlādes pārveidotāju, jo tie pārveidotāji, kas palikuši lietošanā no vecākiem viedtālruņu modeļiem, kas neatbalstīja ātro uzlādi, nebūs atbilstoši un var radīt tehniskus bojājumus jaunajai ierīcei.

Nenogurdināma veiktspēja

Visbeidzot, pirms jauna viedtālruņa iegādes, svarīgi izvērtēt ierīces veiktspēju, pārdomājot, kādiem uzdevumiem tas tiks izmantots. Ierīces uzkaršana iemīļoto "YouTube" video skatīšanās laikā vai lielizmēra fotoattēlu rediģēšanas laikā nav patīkama un liek bažīties par viedtālruņa darbību vēlāk.

"Tādēļ "Huawei P50 Pro" ir aprīkots ar 5 nm augstākās kvalitātes mikroshēmu, kas nodrošina ātru datu apstrādi un vairāku uzdevumu veikšanu vienlaicīgi, lai arī tiem lietotājiem, kam nereti ir nepieciešams izmantot vairākas funkcijas vienlaicīgi, viedtālruņa veiktspēja nebūtu šķērslis. Mikroshēmas plūstošu darbību atbalsta arī 3D grafēna šķidruma dzesēšanas sistēma, lai apjomīgāku uzdevumu veikšanas laikā ierīce spētu turpināt nepārtrauktu darbību," stāsta Tillers.