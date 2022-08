Kā 'Klix' risinājums atvieglo iepirkšanos Baltijas lielākajos interneta veikalos?

Iepērkoties internetā, tipiski saskaramies ar trim posmiem – vēlamās lietas vai pakalpojuma meklēšana, apmaksas process un piegāde. Grūtības vai neērtības jebkurā no šiem soļiem liek padomāt divreiz, vai nākamajam pirkumam izvēlēties to pašu interneta veikalu. Tāpēc liela daļa e-komercijas tirgotāju aktīvi iegulda digitālajos risinājumos un inovācijās, lai atvieglotu pircēju ceļu. Viens no jaunumiem, ko arvien biežāk var pamanīt interneta veikalos, tajā skaitā "RD Electronics", "1A.lv", "Ksenukai.lv", "airBaltic" un citās ir pirkuma apmaksa ar "Klix".

Kas ir "Klix"?

Tas ir bankas "Citadele" paspārnē izstrādāts e-komercijas risinājums, kas šobrīd jau vairāk nekā 600 interneta veikaliem Baltijā nodrošina maksājumu pieņemšanas funkcijas – gan tradicionālos karšu maksājumus un maksājumus ar internetbankas saiti, gan unikālus risinājumus, piemēram, lietotni pircējiem, kas ļauj apmaksāt pirkumu grozu, ievadot tikai telefona numuru.

Kur interneta veikalā varam redzēt Klix risinājumu?

Mirklī, kad pirkuma grozā ir jāizvēlas apmaksas metode, atkarībā no konkrētā veikala izvēlētajiem "Klix" risinājumiem, parādās vairākas "Klix" apmaksas metodes: 1) "Klix Pay by card" (apmaksa ar karti); 2) apmaksa ar populārāko banku interneta bankām (nodrošina "Klix"); 3) apmaksa ar "Klix Pay later", kas nodrošina iespēju sadalīt pirkuma summu vairākos maksājumos.

Lai iepirkšanās pieredzi padarītu vēl ērtāku, ikvienam pircējam ieteicams lejupielādēt "Klix App" lietotni un piereģistrēt savas maksājumu kartes. Kad plānots veikt apmaksu jebkurā no "Klix" partneru veikaliem, pirkuma brīdī būs iespēja izvēlēties kādu no "Klix App" reģistrētajām kartēm un apstiprināt apmaksu ar vienu klikšķi lietotnē. Lietotne atrodama "Apple App Store" un "Google PlayStore".

Ko iegūst pircēji?

Nekas nav vērtīgāks par laiku, un tieši to iegūst interneta pircēji, kuri ikdienā pirkumus apmaksā ar "Klix". Maksājumu kartes dati būs jāievada tikai pirmo reizi un turpmāk visos veikalos, kur integrēts "Klix", varēsiet vienkārši apstiprināt pirkumu, ievadot savu unikālo PIN kodu, ko "Klix" atsūtīs īsziņā. Ja izvēlaties instalēt "Klix App" lietotni, tad pirkuma apstiprināšanas brīdī būs vienkārši jāapstiprina pirkums ar vienu klikšķi.

Tāpat bieži par lielākām precēm klientiem gribētos maksāt pa daļām, līdz ar to populārs kļūst iepirkšanās veids, kur pircējs iegādājas preci ar "pērc tagad, maksā vēlāk" risinājumu. Šo funkciju pircējiem piedāvā "Klix Pay later". Apmaksas brīdī pircējam ir iespēja izvēlēties dalīto maksājumu, savukārt tirgotājs saņem pilno summu un sāk pasūtījuma izpildi.

Kuros veikalos var izmantot "Klix"?

"Klix" partneru lokā ir ne vien tādi e-komercijas milži kā "airBaltic", "K-Senukai", "1A.lv", Pasažieru vilciens, "RD Electronics", bet arī dažādi nišas veikali, piemēram, "Jahonts", "Mēness aptieka", "Sky & More", "BTA Baltic Insurance Company", "Spirits & Wine" un daudzi citi. Visu "Klix" partneru sarakstu var apskatīt šeit: https://klix.app/klix-partneri/

"Klix" ieviešana un izmantošana ir uzņēmējiem draudzīga

Ja pircējam "Klix" uzstādīšanai un lietošanai nevajadzētu sagādāt nekādas problēmas, tad ar tirgotājiem ir līdzīgi – ieviešana ir salīdzinoši vienkārša un ātra. Ja tirgotājs lieto kādu no populārākajām e-komercijas platformām, piemēram, "Shopify", "Mozello", "Woocommerce", "Magento", "OpenCart", "PrestaShop", tad risinājuma ieviešana notiek pēc "plug & play" principa, kas nozīmē, ka "Klix" var sākt lietot uzreiz. Ja tiek izmantots kāds biznesam pielāgotākus e-komercijas risinājumus, tad integrāciju operatīvi palīdzēs veikt atsaucīgā "Klix" atbalsta komanda.