Kā kļūt sekmīgam, virzot pārmaiņas ilgtspējas jomā

Apzinoties sekas, ko zemeslodei var nozīmēt klimata pārmaiņas, pastāvīgi pieaug valstu, uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju un iedzīvotāju iesaiste dažādās ilgtspējas aktivitātēs. Mērķis visiem ir vienots – mazināt neatgriezeniskas pārmaiņas, mudinot ikvienu saudzīgāk attiekties pret vidi, kurā dzīvojam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vides mērķu kontekstā pieaugošu lomu iegūst ne vien valstis, bet arī starptautiski uzņēmumi, jo īpaši tie, kuru ražoto produkciju izmanto dažādos ražošanas, rūpniecības un būvniecības procesos. Visi šie darbības veidi var būtiski ietekmēt apkārtējo vidi. Tāpēc ilgtspējas principu ievērošana kādā no posmiem ietekmē gan visus procesa dalībniekus, gan arī kopējo galarezultātu.

Šajā ziņā "Schneider Electric" varam raksturot kā ilgtspējas ietekmes līderi, kas gan vietējā, gan globālā līmenī cenšas sekmēt ilgtspējīgu rīcību. Uzņēmums visos līmeņos strādā, lai vide, kurā dzīvojam, kļūtu tīrāka, draudzīgāka un taisnīgāka. Protams, lai sasniegtu visus uzņēmuma izvirzītos mērķus, būs nepieciešami vēl vairāki gadi, bet mērķis ir tā vērts – padarīt pasauli labāku dzīvošanai. Šobrīd uzņēmums aktīvi strādā daudzdimensionālā līmenī – gan ar paša uzņēmuma darbiniekiem, gan biznesa sadarbības partneriem, gan klientiem, gan arī sociālajiem partneriem un NVO.

Pavisam noteikti varam apgalvot, ka "Schneider Electric" ir viens no nozīmīgākajiem enerģijas pārvaldības risinājumu ražotājiem pasaulē un tāpēc var palīdzēt arī citiem uzņēmumiem samazināt CO2 emisijas, tādejādi mazinot kopējo ietekmi uz vidi. Veids, kā to nodrošināt, ir pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem rūpniecībā, ēku un dažādu infrastruktūras objektu būvniecībā, izvēloties ilgtspējīgus materiālus un domājot par aprites ekonomikas modeli. Ar automatizāciju un digitalizāciju ir iespējams gan uzlabot produktivitāti, gan arī taupīt resursus, mazinot un novēršot lieko patēriņu. Šobrīd "Schneider Electric" ir izvirzījis mērķi kļūt par klimatneitrālu uzņēmumu jau līdz 2025. gadam. Uzņēmums plāno atteikties no nepārstrādājamas plastmasas primārajam un sekundārajam iepakojumam. Tā vietā ražošanā iecerēts par 50% palielināt videi draudzīgāku materiālu izmantošanu.

"Schneider Electric" aktīvi turpina strādāt pie dažādiem jauniem un inovatīviem energopārvaldības risinājumiem, kas citiem uzņēmumiem ļautu ievērojami samazināt rūpniecisko piesārņojumu. Tostarp viens no panākumiem šajā jomā ir jaunu tehnoloģiju ieviešana, kas ļauj pakāpeniski atteikties no videi kaitīgo fluorēto gāzu izmantošanas iekārtas darbības nodrošināšanā. Tas ir svarīgs sasniegums no ilgtspējas viedokļa, jo SF6 ir siltumnīcefekta gāze, kas savā destruktīvajā iedarbībā ir 23 500 reižu spēcīgāka par CO2. Tā, piemēram, uzņēmumā jau ir izstrādāta pavisam jauna slēgiekārtu tehnoloģija, kas vairs nesatur SF6 gāzi.

Arī Latvijā "Schneider Electric" ir viens no līderiem ilgtspējas un videi draudzīgu risinājumu jomā. Jūnijā uzņēmums tika atzinīgi novērtēts Latvijas Ilgtspējas indeksā 2022, saņemot apliecinājumu par atbilstību sudraba kategorijas prasībām.

"Schneider Electric" ir arī pirmais uzņēmums Latvijā, kas 2021. gadā ieguva Pasaules Dabas Fonda "Zaļā biroja" sertifikāciju par vides pārvaldības programmas ieviešanu savā uzņēmumā, šogad sertifikātu iegūstot atkārtoti. "Zaļā biroja" sertifikāts norāda, ka birojā ieviestā vides pārvaldības sistēma atbilst augstiem vides kritērijiem un uzņēmums ir apņēmies pastāvīgi uzlabot savu sniegumu.

Augstais "Schneider Electric" novērtējums ilgtspējas un vides pārvaldības jomā parāda uzņēmuma stratēģisko pieeju gan globāli, gan lokāli. Starptautiski "Schneider Electric" jau ilgstoši atrodas līderpozīcijās dažādu jaunu tehnoloģisku risinājumu radīšanā, kas ražošanas, rūpniecības un ēku būvniecības uzņēmumiem palīdz kļūt videi draudzīgākiem.

Tāpēc "Schneider Electric" ļoti atbildīgi pieiet ilgtspējas stratēģijas un videi draudzīgas vides veidošanas pamatprincipu ieviešanai visās valstīs, kurās uzņēmums darbojas. Kompānija pirmos ilgtspējas pasākumus sāka apsvērt jau 2006. gadā, kad citas kompānijas par to vēl pat nebija sākušas domāt. Līdz ar to pasaules Ilgtspējas indeksā starp Top 100 uzņēmumiem "Schneider Electric" ir jau vairāk nekā desmit gadus pēc kārtas, 2021. gadā ierindojoties pat pirmajā vietā.