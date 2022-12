Kā nodrošināties pret finansiāliem zaudējumiem, atceļot ilgi gaidīta pasākuma apmeklējumu?

Lai gan Latvijā kultūras un dažādu izklaides pasākumu biļešu apdrošināšana ieviesta salīdzinoši nesen, izpratne par pakalpojumu aug - un arvien biežāk kultūras, mākslas un mūzikas cienītāji izvēlas pasākumu biļetes apdrošināt, liecina apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmuma Balcia apkopotie dati.

Nereti šķiet, ka biļešu iegāde uz kultūras vai izklaides pasākumu, kas notiks tuvākajā laikā, ir garantēta, jo tā apmeklējums ir pilnībā izplānots. Tomēr, lai cik laicīga un rūpīga būtu plānošana, nav iespējams paredzēt negaidītas situācijas, kuru dēļ notikuma baudīšana var iet secen. Balcia sadarbībā ar biļešu tirdzniecības uzņēmumu Biļešu Paradīze ir izstrādājusi produktu, kas neatkarīgi no negaidītā pavērsiena dzīvē, palīdzēs samazināt vilšanos par biļetē ieguldītajiem finanšu līdzekļiem – biļešu apdrošināšanu.

Balcia apkopotie dati liecina, ka gandrīz 60% no biļetēm, kuras ir apdrošinātas, ir iegādātas tieši tādiem pasākumiem, kuru norise plānota tuvākā mēneša laikā. Turklāt vidēji 15% biļešu apdrošināšanas pirkumi tiek veikti pat pasākuma dienā, kas liecina par to, ka potenciālie apmeklētāji apzinās, ka negaidīti apstākļi var atgadīties arī mirkli pirms koncerta vai teātra izrādes, kā arī novērtē iespēju pasargāt savus finanšu ieguldījumus.

Interesanti, ka optimistiskāk noskaņoti pasākumu apmeklētāji ir par plāniem, kas paredzēti salīdzinoši tālākā nākotnē. Piemēram, šobrīd vidēji 10% no apdrošinātajām biļetēm ir uz pasākumiem, kas plānoti pēc 3 mēnešiem un vairāk no biļešu iegādes brīža. Balcia prognozē, ka tieši šis rādītājs tuvākajā nākotnē ievērojami palielināsies, pieaugot izpratnei par ieguvumiem no biļešu apdrošināšanas.

Nokavēts pasākums nav iemesls biļetes vērtības zaudēšanai

Pēc Balcia novērojumiem, visbiežāk tiek apdrošinātas koncertu, teātra izrāžu un bērnu pasākumu biļetes. Iegādājoties biļetes uz bērnu pasākumiem, apdrošināšana kalpo kā papildu garantija gadījumiem, kad bērni negaidīti saslimst - pasākuma apmeklējumam iepriekš ieguldītās investīcijas šādās situācijās būs viegli un ērti atgūstamas, piesakot apdrošināšanas atlīdzību Balcia mājas lapā.

Jebkuras biļetes iegāde ir investīcija – lai klātienē redzētu savu iemīļoto mākslinieku vai izbaudītu teātra izrādi, tiek investēts gan laiks, gan finanšu līdzekļi biļetes iegādei. Ar Balcia biļešu apdrošināšanas palīdzību ir iespējams atgūt biļetes iegādes izmaksas, vērtību ne tikai pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumā, bet arī tad, ja pasākums tiks nokavēts ar transportlīdzekli saistītu iemeslu dēļ.

Turklāt ar biļetes iegādi saistītie zaudējumi tiks segti, ja pāris dienas pirms pasākuma apdrošinātās personas mājoklim būs radušies bojājumi, kuru novēršanas nepieciešamība ir liegusi iespēju ierasties uz ieplānoto pasākumu. Kā zināms, pēdējo pāris gadu laikā pandēmijas ietekmē ir atcelti vai pārcelti neskaitāmi kultūras un izklaides pasākumi un atsevišķos gadījumos no pasākuma rīkotāja nav iespējams atgūt par biļeti iztērēto naudu. Arī šajā gadījumā talkā nāk biļešu apdrošināšana, jo ar tās palīdzību ir iespējams pasargāt jau tuvākā pasākuma biļetes iegādē ieguldītos līdzekļus tad, ja pasākums tiks pārcelts vai atlikts un nav iespējams to apmeklēt jaunajā pakalpojuma laikā un vietā.

Vienkārša un ērta biļetes apdrošināšana un tās vērtības atgūšana

Biļešu apdrošināšanas līguma noslēgšana ir pavisam vienkārša – to var iegādāties reizē ar kultūras, izklaides vai jebkura cita pasākuma biļetes pirkumu platformā www.bilesuparadize.lv. Pasākuma biļetes cenai tiek pievienota apdrošināšanas prēmija vidēji līdz 10% no biļetes vērtības un apmaksa tiek veikta reizē gan par biļeti, gan apdrošināšanas polisi. Savukārt, ja ir noticis negadījums vai izveidojušies citi apstākļi, kas liedz apmeklēt plānoto pasākumu un ir iestājies apdrošināšanas gadījums, tiklīdz iespējams, jādodas uz apdrošināšanas kompānijas Balcia mājas lapu un jāpiesaka apdrošināšanas atlīdzība. Vairāk informācijas apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai pieejams šeit.

Lai gan ilgi gaidīta un rūpīgi plānota kultūras vai izklaides pasākuma pēkšņa atcelšana vai tādu apstākļu iestāšanās, kas liedz to apmeklēt, vienmēr rada sarūgtinājumu, iepriekš apdrošināta biļete ne tikai mazinās pārdzīvojumu, bet ar atgūtās naudas palīdzību sniegs iespēju iegādāties biļeti uz nākamo teātra izrādi, operu vai koncertu un izbaudīt to sev ērtā laikā.