Kā notievēt veselīgi? Meklējam atbildes kopā ar vadošās uztura programmas autoriem

Pēdējais pusotrs gads mūs ir pieradinājis pie mazkustīga dzīvesveida ar paaugstinātu stresa līmeni, kas nav nācis par labu mūsu pašsajūtai un ārējam izskatam. Ierobežojumiem lēnām atkāpjoties, nonākam pie secinājuma, ka jāmaina dzīves veids un ēšanas paradumi, jo liekais svars ir vienīgais, kas šajā karstajā vasarā nekūst pats no sevis.

Gandrīz puse no pasaules iedzīvotājiem ir mēģinājuši vai tieši šobrīd mēģina notievēt, līdz ar ko tiek meklēti efektīvākie veidi, kā to izdarīt viegli un ātri. Diemžēl bieži vien, cilvēki izmēģina ļoti neveiksmīgas vai pat veselībai bīstamas tievēšana metodes, kas ietver badošanos, medikamentus un milzīgas slodzes sporta zālē. Izvēloties nepiemērotu tievēšanas veidu, iespēja sev nodarīt pāri ir lielāka nekā iegūt ilgstošus rezultātus un labu pašsajūtu.

Ja vien cilvēki apzinātos, ka sev vēlamos rezultātus iespējams sasniegt ar vienu vienīgu izvēli- sakārtojot savus ēšanas paradumus...- zina stāstīt StockholmDiet.com aplikācijas veidotāji. Daļai no mums tas izdodas pašu spēkiem, bet lielākajai daļai no mums ir vajadzīga profesionāļu palīdzība. Šis ir iemesls, kāpēc tika izveidota visā pasaulē šobrīd populārā uztura programma StockholmDiet.com. Profesionāla, droša un saprotama tiešsaistes tievēšanas programma, lai ikviens, neatkarīgi no atrašanās vietas un laika, varētu veselīgi nomest liekos kilogramus vai vienkārši uzlabot veselību. Programmas veidotāji ir Eiropas Savienībā reģistrēta medicīnas iestāde kurā darbojas sertificēti uztura speciālisti, garantējot, ka individuālā uztura programa tiek sastādīta ar vislabākajiem nodomiem pret Jūsu veselību. Notievēšanas programmas izstrādē piedalījušies uztura speciālisti, treneri, kardiologs, gastroenterologs, fizioterapeits un to aizsargā patenta pieteikums.

Meklējot atsauksmes par Stokholmas diētu, tiek atrasti milzum daudz pozitīvi pieredzes stāsti ar iespaidīgiem rezultātiem un nomestiem kilogramiem, ne velti programmai ir vairāk nekā seši miljoni lietotāju visā pasaulē, to skaitā arī neskaitāmas slavenības, no lielas daļas Eiropas valstu.

Ar ko tad šī unikālā metode atšķiras no citām diētām?

StockholmDiet.com ir indiviuāla pieeja katram klientam, ņemot vērā alerģijas, veselības stāvokli, slimību vēsturi un citus faktorus. Sertificēti StockholmDiet.com uztura speciālisti pielāgos notievēšanas plānu atbilstoši Jūsu ķermeņa uzbūvei, uzstādītajam mērķim un palīdzēs to sasniegt. Šie ir iemesli, kapēc šī notievēšanas metode ir droša un strādā ar lieliskiem rezultātiem.

Lai pārliecinātos par notievēšanas programas efektivitāti, parunājām ar dažiem StockholmDiet.com lietotājiem.

Ko tad īsti saka reāli programmas lietotāji?

Viktoru ilgstoši mocija veselības problēmas, kas mudināja sākt lietot šo personalizēto notievēšanas plānu. Īsā laika posmā viņš zaudēja 16 kilogramus, kaut arī pirms tam "diētām" neticēja. Sarunā ar mums atzina, ka tagad jūtas daudz dzīvespriecīgāks un veselība ir krietni uzlabojusies.

Deju grupas "Dzirnas" horeogrāfs Agris Daņiļevičs nolēma dzīvi mainīt, kad ieraudzīja svaros parādamies 106 kg! Sekojot līdzi izveidotajam tievēšanas plānam viņš zaudēja 13kg. Tā pat kā daudzi citi lietotāji, arī Agris uzsver, cik garšīgas ir bijušas uztura plāna receptes, nekad nav nācies badoties un vislabākā motivācija esot nepārprotamie rezultāti un ātrie nomestie kilogrami.

Ieraugot pašmāju Kintijas sasniegtos rezultātus, vispār nav šaubu, kāpēc StockholmDiet.com ir tik populāra visā pasaulē!

Kintija pusgada laikā nometa 28kg (!!) un kilogramiem krītoties, pašapziņa atkal uzplauka.

Viņa atzina, ka atkal izbauda vilkt skaistu un pieguļošu apģērbu, ko gadiem bija nolikusi skapja dziļākajā stūrī. Visvērtīgākais, ko Kintija iemācijās lietojot StockholmDiet.com ir tas, ka veselīgam uzturam nav jābūt negaršīgam, nav jābadojas un nav jāgrauž tikai salātlapas. Zaudēt svaru var arī viegli un vienkārši!

Lēmumiem par svara zaudēšanu ir jābūt uzmanīgi pārdomātiem, tāpēc rekomendējam izvēlēties metodes, kas ir drošas, pārbaudītas un iesaista profesionāli sastādītus notievēšanas plānus. Iesakam uzticēties metodēm, kas nāk no sertificētām medicīnas iestādēm, kā, piemēram, StockholmDiet.com, ne velti visā pasaulē šī aplikācija ir iekarojusi cilvēku uzticību ar rezultātiem, kas nav līdzvērtīgi nevienai citai diētai.

Ja arī tu vēlies tikt vaļā no liekajiem kilogramiem, tad izmanto iespēju un izmēģini šo efektīvo un drošo tievēšanas metodi uz savas ādas.

