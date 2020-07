Kā pārbaudīt automobili internetā un klātienē pirms tā iegādes

Automobiļa iegāde cilvēka dzīvē parasti ir otrs dārgākais pirkums pēc nekustamā īpašuma. Tieši tādēļ tā rūpīga izvēlēšanās ir svarīga ģimenes budžeta nākotnes stabilitātei – automobilim nevajadzētu radīt liekas galvassāpes un neplānotus finanšu tēriņus. Neatkarīgi no tā, vai pērkat svaigāku vai vecāku, dārgāku vai lētāku automobili, mūsdienās ir daudz iespēju, tostarp arī bezmaksas, lai noskaidrotu pēc iespējas plašāku noskatītā automobiļa "dzīves gājumu" un "slimību vēsturi", kas ļauj pilnvērtīgāk spriest par tā tehnisko stāvokli iegādes brīdī.

Cik daudz mēs uzzinām par automobili, izlasot tā pārdošanas sludinājumu? Pirmreizējās reģistrācijas gadu, odometra rādījumu un motora veidu. Bet vai pirmreizējās reģistrācijas gads atbilst patiesībai? Ne viens vien lietoto auto tirgotājs automobiļiem, kas pirmo reizi reģistrēti gada pēdējos mēnešos (piemēram, oktobrī, novembrī vai decembrī), sludinājumā norāda par vienu gadu "svaigāku" izlaides gadu, par ko sarūgtināts uzzini, tikai saņemot savu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. Savukārt par odometra rādījuma un patiesā nobraukuma neatbilstībām pieredzes stāstus būs dzirdējis katrs, par "nav bijis avārijās" un "nav krāsots" leģendām nemaz nerunājot. Bet kā pašam izvairīties no šīs rūgtās pieredzes?

Kā bez maksas iegūt tehniskā stāvokļa vēsturi par auto Latvijā

Transportlīdzekļu reģistru veic Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), un tā internetā savā e-pakalpojumu sadaļā (1) sniedz arī daudz publiski pieejamas informācijas par transportlīdzekli, meklētājā ierakstot spēkrata reģistrācijas numurzīmi. Lai piekļūtu šiem datiem, lietotājam jāreģistrējas e-CSDD sistēmā.

Ievadot noskatītā automobiļa numurzīmi e-CSDD meklētājā, jūs uzzināsiet datus no tā pēdējā tehniskās apskates protokola (konstatētos defektus, ja tādi bijuši), motora tilpumu un jaudu, degvielas tipu, ikgadējo transportlīdzekļa nodokļa apmēru un arī iepriekšējās tehniskajās apskatēs pierakstīto automobiļa odometra rādījumu.

Tieši e-CSDD reģistrētā odometra rādījumu vēsture ir visvērtīgākā šajā datubāzē, ja transportlīdzeklis Latvijā ir bijis jau vairākus gadus. Katrā tehniskajā apskatē inspektoru pierakstītais odometra rādījums ļauj secināt, cik liels nobraukums automobilim bija, kad to pirmo reizi atveda uz Latviju, cik daudz kilometru katru gadu iepriekšējie īpašnieki ar to braukuši, kā arī – vai Latvijā kādā brīdī odometrs nav bijis pagriezts atpakaļ. Šāda gadījumā – ja odometra rādījums ir mazāks nekā iepriekšējā tehniskajā apskatē – attiecīgais lauciņš ar skaitli sistēmā būs iekrāsots sarkans.

Kā bez maksas uzzināt par auto avāriju vēsturi Latvijā

Reti kurš pārdevējs sludinājuma tekstā vai pirmajā sarunā atklās, ka automobilis pirms tam ir cietis ceļu satiksmes negadījumā un pēc tam remontēts. Turklāt daudzmaz kvalitatīva remonta pēdas nepieredzējušam automobilistam pašam "uz aci" noteikt būs grūti, lai secinātu, vai un kurās vietās šis spēkrats kādreiz ir cietis.

Pat vēl pirms automobiļa aplūkošanas klātienē par tā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu vēsturi var uzzināt Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) publiskajā datubāzē (2), kur kopš 1997. gada ir uzglabāti visi OCTA gadījumi, kas notikuši gan Latvijas teritorijā, gan ārvalstīs periodā, kad transportlīdzeklis ir reģistrēts Latvijā. Arī šajā datubāzē, lai iegūtu informāciju, pietiek tikai ar automobiļa numurzīmi.

Ja noskatītajam automobilim bijis kāds OCTA gadījums, tad datubāzē redzēsiet, kad tas noticis un vai autovadītājs bijis vainīgais vai cietušais avārijā. Ja automobilis bijis cietušais un saņēmis OCTA atlīdzību avāriju bojājumu novēršanai, tad no saistītā summas apmēra aptuveni var arī spriest, cik ļoti spēkrats bijis bojāts. Ja atlīdzība bijusi vien pāris simti eiro, tad varbūt tam bija cietusi tikai viena detaļa – piemēram, buferis vai spārns. Bet, ja OCTA atlīdzība negadījumā norādīta vairākos tūkstošos, tad skaidrs, ka bojājumi automobilim bijuši pamatīgāki.

Kā bez maksas uzzināt informāciju par ārvalstīs reģistrētu auto

Vairākas valstis Eiropā piedāvā publisku savu transportlīdzekļu reģistrācijas datubāzi ar dažādiem datiem, līdzīgi kā Latvijā iepriekšminētais e-CSDD. Piemēram, par kaimiņvalsts Igaunijas spēkratiem pēc reģistrācijas numurzīmes vai VIN (šasijas numura) informāciju internetā var noskaidrot Igaunijas Ceļu administrācijas mājaslapā (3), bet Lietuvā – valsts reģistra mājaslapas e-pakalpojumu sadaļā (4).

Plašāku informāciju par uzziņas iespējām internetā par vēl arī Dānijā, Francijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Polijā, Beļģijā, Slovēnijā un Norvēģijā reģistrētajiem automobiļiem apkopojis CSDD savā mājaslapā (5).

"Lietotu auto cenu piedāvājumi Latvijā būtiski nav mainījušies, bet ir vērojama tendence, ka auto pārdevēji ir gatavi vairāk "kaulēties". Pēdējā laika notikumi veicināja lietotu auto piedāvājumu skaita samazināšanos no tādām valstīm kā Vācija, Nīderlande, Francija un ASV, kas nozīmē, ka tirgū ir palicis lielāks īpatsvars ar auto, kam ir Latvijas nobraukums," situāciju vietējā autotirgū vērtē "Altero.lv" finanšu salīdzināšanas platformas līdzdibinātājs Artūrs Kostins.

Plašāka informācija par automobiļa vēsturi – par samaksu

Ne visu informāciju par Latvijā reģistrēto automobili var uzzināt e-CSDD publiskajos bezmaksas pakalpojumos. Ar maksas īsziņas palīdzību (0,85 eiro) (5) pēc auto numurzīmes no CSDD varat uzzināt ne tikai pēdējās, bet arī iepriekšējo tehnisko apskašu rezultātus, valsti, no kuras auto tika ievests Latvijā, kā arī reģistrēto liegumu esamību vai neesamību.

Tāpat šajā CSDD maksas īsziņā var noskaidrot, cik automobilim iepriekš bijuši īpašnieki un kuros datumos tie mainījušies. Ja noskatītajam auto īpašnieki mainās ik pēc gada vai pat dažiem mēnešiem, tas uzreiz rada pamatotas aizdomas, ka spēkratam ir kāds slēpts un remontā dārgs defekts, kura dēļ auto iet no rokas rokā.

Kurā tieši datumā noskatītais automobilis noripoja no autoražotāja konveijera un kurā datumā to pirmo reizi piereģistrēja, kāds bija spēkrata rūpnīcas aprīkojums (ekstras) u.c. informācija ir pieejama pie privātiem pakalpojumu sniedzējiem un jau par lielāku samaksu. Populārākais no šiem servisiem Latvijā ir "autoDNA" (6), kas šāda veida izziņas par automobili internetā no dažādām datubāzēm Eiropā un ASV izsniedz par aptuveni 10 eiro.

Šajās atskaitēs var redzēt, vai automobilis ārvalstīs nav cietis kādā negadījumā, kāds ir bijis tā reģistrētais odometra rādījums tehniskajās apskatēs ārvalstīs (palīdzēs novērtēt, vai "pa ceļam" uz Latviju odometrs nav pagriezts atpakaļ), vai arhīvā ir pieejamas šī auto apdrošinātāja fotogrāfijas pēc ceļu satiksmes negadījuma, vai auto nav bijis apdrošinātāju "norakstīts" kā "atjaunošanai nerentabls" (īpaši ASV pēc kārtējiem plūdiem) u.c. noderīgu informāciju.

Bet! Ne par visiem auto būs plaša un padziļināta informācija arī ārvalstu datubāzēs, tādēļ saņemtie dati par šiem 10 eiro var sagādāt arī vilšanos, piemēram, "apmēram to pašu informāciju jau redzēju e-CSDD bez maksas". Ievadot VIN numuru "autoDNA" pakalpojumu servisā pirms izziņas iegādāšanās sistēma parādīs, cik datu vienību par šo auto ir katrā no pozīcijām, kas ļaus novērtēt, vai iegūstamā informācija būs gana plaša vai paskopa.

Automobiļa pārbaudīšana klātienē – nebaidieties no markas oficiālā dīlera

Kad esat jau ievācis gana daudz informācijas internetā par noskatīto automobili un ir pienācis laiks to aplūkot un pārbaudīt klātienē, visupirms sāciet ar pārdevēja iztaujāšanu. Uzdodiet jautājumus par faktiem, kas nav norādīti pārdošanas sludinājumā, bet esat tos noskaidrojuši iepriekšminētajās datubāzēs internetā. Piemēram, vai auto ir bijis kādos ceļu satiksmes negadījumos, no kuras valsts tas tika ievests (ja pārdevējs tam ir pirmais īpašnieks Latvijā) un kad pats pārdevējs šo auto savulaik iegādājās? Ja pārdevējs kādā no šiem jautājumiem samelosies, tad zināt, ka viņš kaut ko slēpj un turpmākā auto pārbaudē jābūt īpaši vērīgam.

Vai automobilim nav špaktelēti un krāsoti virsbūves paneļi, mūsdienās viegli pārbaudīt ar krāsas biezuma mērītāju – šāda ierīce maksā ap 100 eiro, bet to iespējams arī noīrēt par 10 vai mazāk eiro dienā dažādos autoservisos. Piespiežot šo ierīci metāla virsbūves panelim, tas parādīs krāsas un lakas kārtas biezumu konkrētajā vietā – ja tā ir līdz nepilniem 200 mikrometriem (μm), tad tas ir vēl oriģinālais rūpnīcas krāsojums. Virs 200 μm jau būs pēc rūpnīcas piekrāsots panelis, bet vēl lielāks biezums norādīs uz špakteles kārtu. Ar krāsas biezuma mērītāju var lokalizēt vietas virsbūvē, kurām veikts remonts.

Tāpat noderīgi ir automobili pacelt servisā un apskatīt to no apakšas – vai tam no iekšpuses nerūsē sliekšņi, cik daudz rūsas ir grīdā, riteņu arkās un balstiekārtas detaļās, vai tam nav izgriezts dīzeļdzinēja kvēpu filtrs u.c. tehniskās lietas, ko palīdzēs novērtēt autoservisa speciālists.

Tomēr pat 20 gadus vecam auto tehniskajā konstrukcijā ir jau diezgan daudz elektronisko vadības bloku, ka ar vizuālo apskati vien nepietiks. Ir nepieciešama arī elektronikas diagnostika – to var izdarīt kāds servisa speciālists ar tam paredzētu datoru un programmatūru, kas palīdzēs novērtēt, vai elektronikas sistēma neziņo par kādu tehnisku kļūdu.

Vispilnvērtīgāko šāda veida diagnostiku spēs nodrošināt attiecīgās automobiļu markas oficiālais dīlercentrs, kam ir arī pieeja autoražotāja serverim ar automobiļa pilno servisa vēsturi jebkurā citā valstī, kur šis auto pabijis pie markas oficiālā dīlera.

Pat ja automobilis nav pirmā svaiguma un ir kaut vai 15 gadus vecs, oficiālais dīlercentrs nodrošinās tā pilnu diagnostiku, kas paredz ne tikai balstiekārtas un elektronikas diagnostiku, kā arī krāsas biezuma mērījumus, bet sniegs jums arī pilnu šī automobiļa servisa vēsturi par periodu, kad auto bijis markas dīlercentra aprūpē. Šāds pakalpojums izmaksās nepilnus 100 eiro un aizņems gandrīz divas stundas, tomēr sniegs vispilnvērtīgāko ainu par iegādei nolūkotā automobiļa tehnisko stāvokli.