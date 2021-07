Kā pareizi iemācīties veikot – seši noderīgi padomi iesācējiem

Svelmainā vasara vilināt vilina doties pie ūdeņiem – sportot, peldēties vai vienkārši atpūsties. Ja jūties droši ūdenī, tad šis ir arī lielisks brīdis, lai mācītos veikot. Padomus iesācējiem sniedz Latvijā modernākā veikparka "HiWake 5.0" idejas autors un pieredzējis veikotājs Atis Bogomazovs.

Sāc ar vienkāršākām lietām

Ja veikparkā esi nokļuvis pirmo reizi vai arī neesi pieredzējis veikotājs, iespējams, ir vērts izstaigāt visu teritoriju un pavērot, kā viss notiek un ko parks piedāvā apmeklētājiem.

Piemēram, Rīgas pievārtē esošais veikparks "HiWake 5.0" ir viens no retajiem Latvijā, kurā ir pieejams gan lineārais kabelis, gan arī pilna izmēra apļveida kabelis. Lineārais kabelis ir ideāli piemērots, lai iemācītos veikošanas pamatus. Tam noderēs arī nībords jeb veikošana uz ceļiem, kas ir drošs veids, kā iemācīties startēt un izbraukt kabeļa trases līkumus. Ja šķiet, ka viens pats galā netiksi, tad vari darboties arī individuāli kopā ar instruktoru.

Nekautrējies un uzdod jautājumus!

Nebūtu jākautrējas instruktoram atklāt, ka esi pilnīgs iesācējs. Parkā strādā nozares profesionāļi, kas labprāt atbildēs uz jebkuru jautājumu. Sākot ar to, kā izcelties no ūdens un izturēties trasē, līdz pat tam, kā labāk izpildīt vienu vai otru triku. Instruktori ikdienā sastop gana daudz veikotāju, tādēļ zina, kā tikt galā ar izplatītākajām iesācēju kļūdām. Tāpat darbinieki palīdzēs arī "HiWake 5.0" veikalā izvēlēties piemērotāko inventāru – dēli, ķiveri, vesti – drošai un komfortablai atpūtai uz ūdens.

Sagatavojies startam

Pirms došanās uz kabeli pārliecinies, ka, pirmkārt, viss ir kārtībā ar ķiveri un glābšanas vesti – ir uzvilktas, saregulētas un labi pieguļ. Ķivere un glābšanas veste ir obligāta! Krāsainajai ķiverei ir vairākas drošības funkcijas: tā pasargā galvu krītot, savukārt spilgtā krāsa ļauj labi pamanīt ūdenī iekritušu braucēju un izvairīties no liekām sadursmēm, stāsta veikparka idejas autors.

Otrkārt, laikus piestiprini dēli, lai startā nebūtu liekas kavēšanās. It īpaši, ja pie starta veidojas rinda, tad negaidi līdz pēdējam brīdim. Tā parasti uz priekšu virzās diezgan ātri. Ja šaubies, vai visu dari pareizi, tad iesākumā pavēro citus.

Ja iekrīti ūdenī, tad centies ātri tikt prom no trases

Labs veikotājs spēj izvērtēt, vai, piemēram, aiz tramplīna kāds peld un vai viņš tiks tam pāri. Mazāk pieredzējušam braucējam ir svarīgi jau savlaicīgi pārliecināties, ka starp viņu un ūdenī iekritušo ir pietiekami daudz vietas. Kabeļa kustības virziens ir zināms, tādēļ jānovērtē, kurā virzienā cilvēks pārvietojas, lai tiktu ārā no ūdens.

Ja pats iekrīti ūdenī, tad atceries, ka jācenšas iespējami ātrāk pamest trasi. Pārliecinies, ka pašam viss kārtībā, un pēc tam ar rokām iries prom. Ķiveri un dēli noņemsi tad, kad vairs netraucēsi citiem, ja vien tie nerada neērtības. Iesācēji bieži vien uzreiz cenšas noņemt dēli, taču svarīgākais ir veikli tikt prom no trases. Kad dēlis ir noņemts, tad pieturies pie tā. Tas palīdzēs tev pašam, savukārt citiem nebūs jāuztraucas par ūdenī brīvi peldošu dēli.

Esi pacietīgs

Veikošana ir lielisks laika pavadīšanas veids, taču ne visu var iemācīties ātri. Ja iecerētais triks neizdodas ne pēc 10., ne 15. reizes, tad vienkārši atpūties un pavēro citus braucējus. Ja pirmo reizi brauc ar kabeļveikbordu, tad arī iemācīties izcelties no ūdens var neizdoties uzreiz.

Veikošanai "HiWake 5.0" lielajā apļveida kabelī nav nepieciešama iepriekšēja rezervācija, tādēļ te var braukt patrenēties jebkurā pašam ērtā brīdī. Arī tad, ja brīvas ir tikai pāris stundas darba dienas vidū.

Novērtē savas prasmes un iespējas

Protams, vispirms ir jāapgūst veikošanas pamati. Nav vērts aizrauties ar šķēršļiem, ja vēl ir grūti izbraukt visu apli. Arī šķēršļus apgūti pamazām un izmēģini tikai to, kam jūties gatavs. Ja neizdodas uzreiz, tad trenējies tik ilgi, kamēr esi apmierināts. Starp citu, "HiWake 5.0" ir pieejami vieni no modernākajiem iekštelpu batutiem Latvijā. Tie ļauj droši izmēģināt jaunus trikus un rotācijas. Visaugstākajiem lēcieniem izmantojams 5,5 x 5,5 m lielais sporta batuts.

Tāpat būtu vēlams zināt savu fizisko spēku robežu. Iesācēji bieži vien aizraujas un vēlas ūdenī pavadīt teju visu dienu. Pareizāk ir ik pa laikam ņemt pauzi un atpūtināt muskuļus. "HiWake Cafe", no kura paveras skaists skatu uz lielo kabeli, var uzēst spēcinošas pusdienas vai iedzert kādu atvēsinošu dzērienu.

Kā stāsta Atis Bogomazovs, pēc pirmajām veikošanas sesijām muguras muskuļi sāpēs jebkurā gadījumā. Ar pieredzējušiem braucējiem, pat tad, ja ziemā ir iets uz trenažieru zāli, sezona var sākties ar sāpošiem muskuļiem. Lai atjaunotu spēkus un varēšanu, iespējams, būs vajadzīgas pat vairākas braukšanas reizes.

"HiWake 5.0" ir veikborda entuziastu un aktīva dzīvesveida piekritēju izlolots projekts. Veikparkā ir uzstādīta pilna izmēra veikborda kabeļa sistēma no "Sesitec", slaidi un tramplīni no pasaules līdera šķēršļu ražošanā - "Unit Parktech". Vasaras sezonā veikparkā trīs reizes nedēļā notiek arī nodarbības bērniem un jauniešiem vecumā no septiņiem līdz septiņpadsmit gadiem. Savukārt augusta beigās "HiWake 5.0" notiks atklātais Latvijas čempionāts kabeļveikbordā.

Šķiet vilinoši? Brauciet ciemos!

Darba dienās no pulksten 12.00 līdz 21.30, brīvdienās no pulksten10.00 līdz 21.30!

