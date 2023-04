Kā pareizi tīrīt un dezinficēt telefonu vāciņus?

Neskatoties uz to, ka Covid-19 izplatība ir būtiski mazinājusies, dažādu citu vīrusu izraisītu infekciju izplatība nav mazinājusies. Tāpat arī mums visapkārt ir sastopamas gan labās, gan sliktās baktērijas.

Viedtālrunis ir tas priekšmets, kas var pārnēsāt pat desmit reizes vairāk dažādu baktēriju, nekā atrodamas uz tualetes poda vāka. Varētu šķist neticami, tomēr gana loģiski, ņemot vērā to, ka telefonam pieskaramies simtiem reižu dienā un to nēsājam līdzi pilnīgi visur.

Lielākā daļa cilvēku, lai pasargātu savu telefonu no bojājumiem, izmanto telefona aizsargvāciņu. Telefona vāciņi un aizsargstikliņi ļauj daudz drošāk izmantot mobilo telefonu, mazina ekrāna vai citu virsmu skrāpējumu un plīsumu risku un palīdz ierīcei ilgāk izskatīties, kā tikko no veikala plaukta nākušai. Lai mazinātu saslimšanas riskus, īpaši, ja bieži atrodaties publiskās vietās, piemēram, skolās, kafejnīcās vai sabiedriskajā transportā, svarīgi atcerēties, ka jebkurš telefona maciņš vai vāciņš ir regulāri jādezinficē, kā arī laiku pa laikam kārtīgāk jānotīra, lai tas saglabātu sākotnējo kvalitāti un izskatu.

Šajā rakstā sniegsim dažus vērtīgus padomus, kā pareizi tīrīt un dezinficēt dažāda materiāla telefonu vāciņus tā, lai tie būtu tīri, taču vienlaikus netiktu sabojāti, izmantojot nepiemērotu tīrīšanas metodi.

Kā pareizi dezinficējami telefonu vāciņi?

Telefona vāciņi jādezinficē pēc iespējas biežāk. To darot nepareizi, iespējams kaitēt ne tikai vāciņam, bet arī viedtālrunim.

Dezinficējot telefona ekrānu, to var droši darīt, ja ekrānam uzklāts aizsargstikliņš, taču, ja tāda nav, tad nekādā gadījumā nedrīkst pūst vai uzklāt dezinfekcijas līdzekli tieši uz ekrāna.

Tāpat svarīgi atcerēties, ka jāuzmanās no pārlieku liela mitruma iekļūšanas mikrofonā, skaļrunī un uzlādes ieejā. Ja tā gadījies, kādu laiku telefons jāpatur sausā, siltā vietā, piemēram, netālu no radiatoriem, vai uzmanīgi jāpažāvē ar fēnu. Uzlādi var veikt tikai tad, kad tālrunis ir sauss, tiesa gan, liela daļa viedtālruņu atpazīst un ziņo, ja uzlādes ieejā uzkrājies mitrums.

Maciņi telefoniem pirms dezinfekcijas ir jānoņem, un ar dezinfekcijas līdzekli un salveti vai lupatiņu jānotīra, savukārt pašu viedtālruni uzmanīgi jānoslauka ar speciālu dezinficējošu salveti vai lupatiņu, kas apstrādāta ar dezinfekcijas līdzekli.

Ja vēlaties veikt ātru dezinfekciju, tad iespējams iegādāties speciālas dezinficējošas un antibakteriālas salvetes, ar ko ātri un efektīvi varēsiet jebkurā brīdī pārslaucīt savu telefona aizsargvāciņu.

Foto: pexels.com/Pexels

Dažāda materiāla telefonu vāciņi un maciņi, – kā pareizi tīrīt?

Telefona vāciņi tiek ražoti no visdažādākajiem materiāliem: silikona, gumijas, ādas, plastmasas, dažādiem sintētiskiem materiāliem, koka un pat zamša vai korķa.

Katrs vāciņš kopjams citādāj. Protams, ja iegādāts pavisam lēts un vienkāršs telefona maciņš, varētu šķist, kāpēc gan jātērē laiks un pūles to tīrot un pareizi kopjot. Taču tie, kas iegādājušies dārgāku, kvalitatīvāku telefona vāciņu, īpaši, ja iegādāts oriģinālā ražotāja vāciņš, noteikti nevēlas šo aksesuāru sabojāt.

Turklāt rūpīgi izvēlēts vai individuāla dizaina un unikāls telefona vāciņš tā saimniekam var kļūt par mīļu un sargājamu lietu, kam piešķirta papildu vērtība.

Plastmasa, polikarbonāta, poliuretāna telefona vāciņi

Telefona vāciņi, kas ražoti no šiem materiāliem, būs vieglāk kopjami, un būs mazāks risks tos sabojāt ar spēcīgākiem sadzīvē izmantojamiem tīrīšanas līdzekļiem.

Lai šī materiāla vāciņu rūpīgāk notīrītu no dažādiem nosēdumiem vai smērējumiem, var izmantot kādu no virtuvē vai vannas istabā atrodamajiem virsmu tīrīšanas līdzekļiem. Vienkārši noņemiet vāciņu un, izmantojot līdzekli, samitriniet kādu vecu zobu birsti vai citu birstīti un noberziet netīrumus.

Pēc tam rūpīgi vāciņu noskalojiet zem tekoša ūdens un rūpīgi nožāvējiet.

Foto: pexels.com/Pexels

Silikona, gumijas, gēla mobilo telefonu vāciņi

Šo materiālu vāciņus nevajadzētu tīrīt ar spēcīgiem tīrīšanas līdzekļiem, īpaši tādiem, kuru sastāvā ir balinātāji, jo var tikt sabojāta vāciņa krāsa.

Taču tieši silikona un gumijas vāciņi, ar laiku mēdz nokrāsoties un mainīt sākotnējo toni, tāpēc, lai rūpīgāk notīrītu šāda tipa vāciņus, var izmantot sodu.

Vispirms vāciņu var notīrīt ar ziepju šķidrumu, un, ja nepieciešams iztīrīt spēcīgākus traipus, ziepju šķidrumā izšķīdināt tējkaroti sodas, un ar švammīti rūpīgāk paberzt netīrās vietas.

Pēc tīrīšanas rūpīgi noskalojiet vāciņu zem tekoša ūdens, un, pirms telefona vāciņa uzlikšanas atpakaļ viedtālrunim, tas rūpīgi jāizžāvē.

Ādas telefonu maciņi

Tieši atveramos, grāmatiņas tipa telefonu maciņus visbiežāk izgatavo tieši no ādas. Un āda ir viens no visgrūtāk tīrāmajiem materiāliem.

Ādas maciņš ir ļoti izturīgs un ilgi kalpos, taču tas rūpīgi jākopj, un to nedrīkst ilgstoši atstāt saulē, mitrumā vai lielā karstumā. Jārēķinās, ka būs traipi, ko no ādas nav iespējams iztīrīt, tāpēc jāuzmanās no kosmētikas un citiem grūti tīrāmiem smērējumiem.

Ādas maciņi būtu jākopj ar speciāli ādai paredzētiem tīrīšanas līdzekļiem, taču, ja tādi nav pieejami, var izmantot vieglā ziepju šķidrumā iemērktu nedaudz mitru lupatiņu. Ādas tīrīšanai nekad nedrīkst izmantot tekošu ūdeni. Jārēķinās, ka, vienalga kādu tīrīšanas līdzekli izmantosiet, ādas tonis var nedaudz mainīties pēc maciņa tīrīšanas.

Koka, korķa, zamša telefona vāciņi

Koks, korķis un zamšs ir dabīgi materiāli, un, tāpat kā āda, prasa rūpīgu kopšanu, un to tīrīšanā nedrīkst izmantot ķīmiskus un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Koka telefona vāciņi jāuzmana no mitruma, jo mitrumā koks izplešas un plaisā, tāpēc vāciņš ar laiku var sabojāties. Koka vāciņus rūpīgāk notīrīt var ar vieglā etiķa un ūdens šķīdumā samitrinātu lupatiņu, ar ko uzmanīgi notīrīt netīrumus, vāciņu pēc iespējas mazāk samitrinot.

Korķa materiāls ir ūdens drošs, tāpēc to var uzmanīgi mazgāt ar vieglu ziepju šķīdumu. Tiesa gan, korķa materiāla vāciņus jāuzmana no spēcīgiem traipiem, jo tos var nebūt iespējams pilnībā iztīrīt.

Zamša materiāla vāciņš arī nebūs viegli kopjams, taču ja gadījies kāds traips, ar etiķa vai alkohola un ūdens šķīdumu un birstīti traipu var mēģināt uzmanīgi iztīrīt. Pēc tīrīšanas vāciņš jānožāvē un ar dvieli vai speciālu zamša birstīti (iespējams, tāda mājās stāv apavu kopšanai) rūpīgi jānoberzē, lai zamšs atgūtu tā oriģinālo tekstūru.

Foto: pexels.com/’Pexels

Ja nepieciešams jauns telefona vāciņš

