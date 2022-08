Kā plānot savas sapņu kāzas?

Topošas līgavas atbilde – jā. Un tagad jūsu pārim ir tik daudz jaunie jautājumi, organizācijas process, grūtības un šķēršļi. Bet viss ir viegli risināms, jo jūs tagad esiet komanda, jūs esiet divatā. Jā, priekšā ir daudz lietas par kuram ir jāpadomā, daudz viesu, ar kuriem gribat pavadīt šo priecīgu dienu, vietu meklēšana un tortu degustācijas. Mēs mēģināsim ar šī raksta palīdzību atvieglot kāzu organizāciju, mēģināsim nedaudz nomierināt jūsu nervus, izrunājot visas bāzes lietas.

1. Iegādājieties gredzenus kopā

Sāksiet ar kaut ko patīkamu. Vienkāršākais veids, kā padarīt jūs laimīgus, ir kopīgi iegādāties laulības gredzenus. Tādā veidā jūs abi iegūsit gredzenu, kas jums patīk, un varat būt pārliecināti, ka gredzenu izmēri der. Laulību gredzenu pirkšana pārim var būt brīnišķīga, romantiska pieredze, un tā sniegs jums pelnītu atpūtu no kāzu plānošanas mājās.

2. Budžeta sastādīšana

Jūs nevarat sākt plānot savas kāzas, ja vien jums nav skaidra priekšstata par to, kādu vēlaties redzēt savu dienu. Vai jūsu kāzas būs lielas? Mazs? Ārā? Cik daudz esat, gatavs tērēt? Lai kāzu diena ir skaista un atbilst tieši jūsu gaumei un jūsu skatījumam – neatsakiet sev pat sīkās detaļās. Ja jūsu budžets nevar piepildīt visas jūsu vēlmes, aizpildi pieteikumu un saņemiet summu, kura palīdzēs realizēt visus sapņus. Šai dienai jābūt īpašai, neļaujiet nepietiekošam kapitālam kaut ko mainīt jūsu plānā.

3. Neaizmirstiet – kāzu diena ir jūsu kopēja diena

Eksperti iesaka parunāt ar savu partneri par to, ko vēlaties no savām kāzām. Mūsu ieteikums pāriem ir apsēsties ar savu partneri un pārrunāt, kuras ir trīs līdz piecas galvenās lietas, bez kurām nevar iztikt savās kāzās. Runājiet par savu dzīvesveidu, runājiet par lietām, kuras jums patīk darīt. Šīs lietas pāriem mainīsies atkarībā no viņu interesēm. Daži varētu izvēlēties dot priekšroku ēdieniem un dzērieniem, savukārt citam pārim mūzika varētu būt galvenais elements.

4. Nosakiet kāzu kopējo stilu

Atrodiet dažus iedvesmas avotus, kas jums patīk vislabāk — Pinterest, Instagram, žurnāli, uzticamas kāzu vietnes — un sāciet pētīt. Laba izpratne par vēlamā kāzu stila veidu ļoti palīdz. Izveidojot vienu vai vairākus Pinterest mapes — vai pat vizuālu kolāžu uz korķa vai plakātu— tie palīdzēs saprast, kādu izskatu un sajūtu jūs patiešām vēlaties, un ļaus jums saskaņot savu plašāko redzējumu.

5. Padomājiet par datumiem (un gadalaiku)

Izvēlieties dažus ideālus datumus savām kāzām un mēģiniet būt elastīgiem, ja iespējams, lai jūs nebūtu ierobežoti, mēģinot rezervēt kāzu vietu un laiku. Ņemiet vērā ārējos faktorus, piemēram, cik populāri šie datumi varētu būt citiem topošajiem laulātajiem (tādēļ pieejamība ir ierobežota un cenas ir augstākas).

6. Izvēlieties savu kāzu fotogrāfu

Jūsu kāzu fotogrāfijas palīdz jums atcerēties notikumu visu atlikušo mūžu, tāpēc pareizā fotogrāfa izvēle ir ļoti svarīga plānošanas procesa sastāvdaļa. Speciālisti iesaka pāriem izmantot vienu un to pašu fotogrāfu saderināšanās un kāzu fotogrāfijām. Tas sniedz jūsu fotogrāfam iespēju redzēt jūsu attiecību attīstību un redzēt, kā jūs abi strādājat kameras priekšā. Mēģinot izvēlēties fotogrāfu, laba vieta, kur sākt, ir pārbaudīt viņu sociālo tīklu kontus, mājaslapas, forumus un kāzu tematikas žurnālus.

7. Mēģiniet pateikt "jā" kleitai vismaz deviņus mēnešus pirms kāzām

Eksperti iesaka līgavām iegādāties kāzu kleitas deviņus līdz 12 mēnešus pirms kāzu datuma. Kleitas iegāde ir ilgāks process, jo jums ir nepieciešams ne tikai laiks, lai kleitu pasūtītu, bet arī lai to pielaikotu un pārveidotu. Kad esat izvēlējies savu norises vietu un datumu, kleitu izvēles pabeigšana agrīnā stadijā atvieglos plānošanas spiedienu, ļaujot jums koncentrēties uz citām detaļām, kas arī nosaka jūsu īpašās dienas noskaņu.

8. Ielūgumi jānosūta sešas līdz astoņas nedēļas pirms kāzām

Ielūgumā jānorāda kāzu norises vieta, laiks un jāiekļauj dress koda ieteikumi. Uzaiciniet uz kāzām ikvienu, ar kuru vēlaties sadalīt šīs īpašas dienas priecīgas emocijas.