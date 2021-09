Kā sagatavot gultu ciešam ziemas miegam?

Laikā, kad ar tumsu ne vien ejam gulēt, bet teju arī mostamies, labi izgulēties šķiet īpaši svarīgi.

Ja pēdējā laikā jūti, ka miegs kļuvis caurāks un rīti – nepanesamāki, gandrīz pārliecinoši varam teikt, ka vaina meklējama gultas aprīkojumā. Labs matracis, sega un spilvens ir gluži kā gulēšanas "svētā trīsvienība", un viens bez otra neļauj sasniegt labāko, ko miegs mums dod. Ja šis izklausās pazīstami, ieskaties, kā JYSK iesaka izvēlēties katru elementu, lai možus rītus vairs neaizklātu neizgulētas naktis. To noteikti jau būsi dzirdējis, bet mums tiešām IR, ko piedāvāt!

MATRACIS: CIETS, VIDĒJI CIETS VAI MĪKSTS?

Lai atrastu sev piemērotāko matraci, ir jāveic padziļināta piedāvājuma izpētīšana un izvēlei jāpieiet iespējami praktiskāk. Nereti kļūdaini pieņemam, ka ārkārtīgi mīksts matracis būs ērtākais – tā visbiežāk ir vien pirmās minūtes, pēc kurām sāc sajust savu ķermeni vietās, par kurām iepriekš nemaz neaizdomājies. Tādēļ JYSK matrači atšķiras ne vien ar to pildījumu, bet arī dažādām cietības pakāpēm. Viens no reālākajiem rādītājiem par Tev piemērotāko cietību ir Tava iecienītākā gulēšanas poza – ja mīkstāki matrači labāk pielāgojas uz sāniem guļošajiem, tad uz vēdera vai muguras gulētāji vairāk novērtēs cietākus matračus.

Attiecībā uz matrača pildījuma izvēli vērā ņemami vairāki priekšnosacījumi. Ja Tev svarīgs ir stingrs un formu nemainošs atbalsts zem ķermeņa, iesakām sākt ar JYSK atsperu matraču izzināšanu. Dažādas atsperu sistēmas, kuras apstrādātas ar daudzveidīgiem kvalitatīviem materiāliem, veidotas tā, lai to lietotājam maksimāli nodrošinātu ķermeņa pareizu un ērtu izliekumu gulēšanas laikā. Taču joprojām populārākie mūsu sortimentā ir putu matrači, kuru tīrais putu vai ar atsperu sistēmām sajaukts pildījums pilda vairākas funkcijas vienkopus. Jo īpaši izceļam "Memory" putas, kuras spēj lieliski pielāgoties ķermeņa dabiskajām aprisēm un pozām gulēšanas laikā, tajā pašā laikā noturot tā stabilitāti.

SEGA: PLĀNA VAI BIEZA?

Kāds gulētājs Tu esi rudens un ziemas laikā? Sega pār galvu, viena kāja neapsegta, segas "zaglis"...? Lai kuru izvēli izdarītu, ik katrā gulēšanas veidā būtisku lomu spēlē viens atslēgvārds – SEGA. JYSK piedāvājumu vieglāk būs skatīt pēc segas pildījuma veida – dabīgais vai poliestera. Galvenās priekšrocības katram pildījuma tipam ir dažādas – dabīgā pildījuma īpašības ietver labu mitruma absorbēšanu, materiāla elpošanu un siltuma izolāciju. Savukārt mākslīgais pildījums uzrunās tos, kam svarīgi ir pretalerģiski materiāli, kas piemēroti jutīgai ādai un produkti, kuri ir viegli kopjami un ilgi izmantojami. Atceries, ka ikvienas segas efektivitāti nakts laikā nosaka arī tās kopšana – svarīgi to bieži izkratīt un vēdināt svaigā gaisā, lai tajā neuzkrātos putekļi, kuri laiku pa laikam var paslēpties ar Tevi zem tās.

SPILVENS: AUGSTS, VIDĒJI AUGSTS VAI ZEMS?

Lai arī vietu tas neaizņem daudz, spilvenam ir tieši tikpat būtiska loma miega kvalitātē kā segai vai matracim. Visbiežāk to piefiksēt var naktīs, savu galvu grozām turpu šurpu vairāk nekā pāris reizes. Tas nozīmē, ka Tavs ķermenis jūtas gana komfortabli uz izvēlētā matrača un zem uzsegtās segas, taču galva joprojām nespēj atrast savu īsto vietu. Labs spilvens ir tāds, kas nodrošina mugurkaula atbalstu un notur to dabīgajā pozā visu miega laiku – tam jābūt pietiekami augstam un cietam, lai, guļot uz sāniem, mugurkauls tiktu noturēts taisnā pozīcijā. Savukārt pildījuma izvēle jāveic, izvērtējot katra sniegtās priekšrocības. Poliestera pildījumi būs nedaudz mīkstāki un tie būs pareizā izvēle gulētājiem ar alerģiskām reakcijām un jutīgu ādu, tos arī ir vienkārši kopt un uzturēt tīrus. Dabīgais pildījums, kas ietver spalvas, dūnas vai vilnu, būs viegli absorbējošs un labi elpojošs galvas atbalsts, kas kalpos ilgu laiku. Tāpat plašs klāsts pieejams arī anatomisko spilvenu "lauciņā" – tie veidoti no "Memory" putām un ir paredzēti tiem, kam nepieciešams papildu atbalsts sprandai.

Ja pēc šī raksta izlasīšanas esi sapratis, ka daudz informācijas atbilst arī Tev un Taviem gulēšanas paradumiem, nāc uz kādu no JYSK veikaliem vai apmeklē JYSK.lv! Veikalā Tev ir iespēja aprunāties ar kādu no mūsu zinošajiem konsultantiem, lai atrastu piemērotāko produktu Tev, savukārt interneta veikalā padomus vari meklēt mūsu detalizētajos JYSK ceļvežos.