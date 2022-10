Kā savam mājdzīvniekam nodrošināt augstu dzīves kvalitāti?

Mājdzīvnieku īpašniekiem ir ne tikai jāuzņemas rūpes par saviem četrkājainajiem draugiem, bet arī jābūt atbildīgiem par to veselību. Sabalansēts uzturs ir viens no priekšnoteikumiem, lai mājdzīvnieks būtu vesels un dzīvotu pilnvērtīgi. "Mars", globālais mājdzīvnieku barības, saldumu un citu pārtikas produktu ražotājs, atbalsta un finansē pētījumus un dažādus izglītojošus projektus, lai informētu un uzlabotu sabiedrības zināšanas par mājdzīvnieku veselību, vienlaikus nodrošinot, ka mājdzīvnieku īpašnieki var iegādāties kvalitatīvu barību savam mīlulim.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Liekais svars – visizplatītākā mājdzīvnieku veselības problēma

Aptaukošanās un liekais svars ir viena no visizplatītākajām veselības problēmām kaķiem un suņiem – vairāk nekā 40% dzīvnieku visā pasaulē cieš no šīs problēmas, liecina "Mars" pētījums. Lai četrkājainais draugs dzīvotu veselīgi, būtu laimīgs un baudītu pilnvērtīgu un ilgu mūžu, ir nepieciešams nodrošināt sabalansētu uzturu un aktīvu dzīvesveidu. Tas nozīmē arī to, ka dzīvnieku īpašniekiem ir jāpieradina četrkājainis pie konkrēta ēšanas režīma, kontrolējot ēdiena porciju lielumu, izvairoties no pārbarošanas un līdz minimumam samazinot lieku barības uzņemšanu. Kā arī – regulāri to sverot un sekojot līdzi svara izmaiņām.

Skaiste Sruogaite, "Mars" korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijas, Balkānu un Adrijas jūras valstīs, kā arī Ukrainā un Izraēlā norāda: ""Mars Petcare" uztura filozofija sakrīt ar mūsu uzņēmuma stratēģisko mērķi – radīt labāku pasauli mājdzīvniekiem. Tas nozīmē ne tikai vislabākās kvalitātes barības ražošanu, bet arī dažādu iespēju meklēšanu, kā radīt ilgtspējīgu pasauli mūsu mīluļiem, cilvēkiem un planētai kopumā. Piemēram, pērn "Mars" kļuva par pirmo uzņēmumu mājdzīvnieku barības ražošanas nozarē, kas mitrās barības iepakojuma ražošanā izmantoja pārtikai nekaitīgu, otrreizēji pārstrādātu materiālu. Rezultātā "Sheba" mājdzīvnieku barības iepakojumu ražošanā tagad tiek izmantota pārstrādāta plastmasa. Tāpat, sadarbojoties ar Pasaules Dabas fondu, "Mars" mājdzīvnieku barības ražošanā neizmanto izejvielas, kas iegūtas no apdraudētām sugām. Ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem mēs cenšamies pierādīt, ka uzņēmuma inovāciju galvenais dzinulis ir cieņa pret planētu, cilvēkiem un viņu mīluļiem, ražojot kvalitatīvu barību. "Mars" jautājumi par mājdzīvnieku uzturu ir ļoti svarīgi."

"Mars" rūpes par mājdzīvniekiem apliecina arī uzņēmuma ilggadējā pieeja barības ražošanā un apņemšanās arī turpmāk būt vadošajiem nozarē, ražojot kvalitatīvāko mājdzīvnieku barību. "Mars Petcare" regulāri meklē labākās receptes un izejvielas, piemēram, "Sheba", "Whiskas", "Perfect Fit", "Pedigree", "Frolic", "Royal Canin" un citiem zīmoliem, nodrošinot, ka ražotā barība ir izcilas kvalitātes, kā arī ir uzturvielu ziņā sabalansēta un speciāli pielāgota ikviena dzīvnieka specifiskajām vajadzībām. "Mars" liela nozīme ir arī ilgtspējas mērķu sasniegšanai, piemēram, uzņēmums mājdzīvnieku barības ražošanā izmanto tikai ilgtspējīgi iegūtas zivis.

Regulāras fiziskās aktivitātes, veterinārārsta apmeklējumi un vakcinācija – prioritātes mājdzīvnieku veselības uzturēšanā

Papildus sabalansētam uzturam, mājdzīvnieka veselības uzturēšanai būtiskas ir regulāras fiziskas aktivitātes, veterinārārsta apmeklējumi, vakcinācija un dzīvnieku parazītu, piemēram, blusu, ērču u.tml., iznīdēšana. Lai izvairītos no lieka stresa gan četrkājainim, gan tā saimniekam apmeklējot vetārstu, "Mars" iesaka jau agrā mīluļa vecumā regulāri to vest uz vizītēm pie veterinārārsta. Liela daļa pieaugušu dzīvnieku mūsdienās cieš no slimībām, kas sākušas attīstīties jau agrīnā vecumā, tāpēc īpaši svarīgi vest mājdzīvniekus pie veterinārārsta jau no mazotnes. Kaķu īpašniekiem ir jāatceras, ka dzīvnieks īpaši nemīl vetārsta apmeklējumus, un īpaši kaķi ir izvēlīgi attiecībā uz pārtiku, tādēļ tie mēdz sirgt ar aptaukošanos jau agrīnā vecumā.

""Waltham Petcare Science Institute" pētījums atklāj, ka kaķi vienmēr izvēlēsies barību, kas uzturvērtības ziņā ir līdzīga viņu dabiskajam medījumam, piemēram, pelēm un putniem. Cits pētījums atklāj, ka, lai gan sākotnēji garša ir svarīga, kaķi izvēlas barību, vadoties pēc uzturvielām. "Mars" ir parūpējies, lai kaķiem un viņu saimniekiem būtu pieejama barība, kas ir sabalansēta un garšotu mīlulim, piemēram, "Sheba" un "Whiskas". Savukārt "Perfect Fit" ir īpaši pielāgota kaķu aktīvajam dzīvesveidam un individuālajām vajadzībām – tā piedāvā pareizo uzturvielu līdzsvaru, lai katrs kaķis varētu būt veselīgs un apmierināts ar dzīvi. Jāuzsver, ka "Mars" lielais mērķis ir līdz 2025. gadam palīdzēt samazināt mājdzīvnieku aptaukošanos, izglītojot par samilzušo problēmu un veicinot veselīgu ieradumu veidošanos ar dažādu kampaņu palīdzību, piedāvājot zinātnē un pētījumos balstītus uztura risinājumus," stāsta Sruogaite.