Kā starp daudzajām saslimšanām atšķiras gripas simptomi?

Kad Covid-19 nedaudz atkāpies, uz sezonālo slimību skatuves galveno lomu atkal ieņem gripa – Latvijas aukstā gadalaika elpceļu bubulis. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā atšķirt gripu no citām elpceļu slimībām, kādi ir izplatītākie gripas simptomi un kāda ir efektīvākā gripas ārstēšana, lai ātrāk tiktu uz kājām!

Kas ir gripa un kā mēs pie tās tiekam

Gripa ir vīrusa izraisīta elpceļu saslimšana, kas ir ārkārtīgi lipīga. Latvijā un Eiropā gripa biežāk sastopama ziemas sezonā, tāpēc šajā laikā tiek izsludināts gripas epidēmijas periods. Šī slimība izplatās no cilvēka uz cilvēku, to varam iegūt sarokojoties ar inficētu cilvēku vai pieskaroties virsmai, uz kuras nonākusi daļiņa, piemēram, no inficēta cilvēka izšķaudīta vai izklepota šķidruma piliena. Pavisam viegli iedomāties, ka šāda saskare iespējama jebkurā sabiedriskā vietā, pieskaroties durvju vai iepirkumu ratiņu rokturiem, galdu virsmām, tālruņiem, stiprinājumiem sabiedriskajā transportā. Ja saslimšana mūs skar, pavisam drīz varam pamanīt gripas pazīmes. Kādas tās ir?

Izplatītākie gripas simptomi – kā tos atšķirt no citu slimību pazīmēm

Izplatītākie gripas simptomi ir līdzīgi lielākajai daļai sasirgušo:

augsta temperatūra un drudzis;

nespēks;

sāpes muskuļos;

klepus un kakla sāpes;

iesnas.

Gripas simptomi bērniem un pieaugušajiem parasti sākas ļoti strauji, tieši saslimšanas straujums ir gripas raksturīgākā atšķirība, jo saaukstēšanās var noritēt arī pakāpeniski. Ļoti raksturīgs simptoms gripas gadījumā ir tas, ka cilvēki sūdzas par sliktu pašsajūtu kopumā. Tomēr – lai arī gripa ir nejauks un lipīgs vīruss, reizēm tā var noritēt arī vieglā formā. Var gadīties, ka nedēļas laikā simptomi izzūd paši no sevis. Tas gan nenozīmē, ka organismam nav nepieciešams palīdzēt. Labākais veids, kā to darīt – ievērot veselīgu ēšanas, atpūtas un miega režīmu, kā arī izmantot piemērotus līdzekļus simptomu novēršanai. Kādus līdzekļus šim mērķim vislabāk izvēlēties?

Kā ārstēt gripu efektīvi

Foto: Freepik.com/user18526052

Lai gripas ārstēšana noritētu efektīvi, noteikti konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu! Jāņem vērā, ka gripa ir bīstama saslimšana, kas jāārstē kompleksā veidā, reizēm kāds no simptomiem ir traucējošāks par citiem, tad tam jāpievēršas īpaši:

īslaicīgu sāpju, drudža un iekaisuma mazināšanai var izmantot ibuprofēnu saturošus līdzekļus, piemēram "Ibumetin 400 mg" apvalkotās tabletes vai "Ibumax 400 mg" apvalkotās tabletes, precīzu zāļu lietošanu skatīt lietošanas instrukcijā vai zāļu aprakstā;

var izmantot ibuprofēnu saturošus līdzekļus, piemēram "Ibumetin 400 mg" apvalkotās tabletes vai "Ibumax 400 mg" apvalkotās tabletes, precīzu zāļu lietošanu skatīt lietošanas instrukcijā vai zāļu aprakstā; temperatūras pazemināšanai , drudža un sāpju mazināšanai var izmantot paracetamolu saturošus līdzekļus, piemēram, "Paracetamol-Grindeks 500 mg" tabletes vai "Citramon P tabletes", precīzu zāļu lietošanu skatīt lietošanas instrukcijā vai zāļu aprakstā;

drudža un sāpju mazināšanai var izmantot paracetamolu saturošus līdzekļus, piemēram, "Paracetamol-Grindeks 500 mg" tabletes vai "Citramon P tabletes", precīzu zāļu lietošanu skatīt lietošanas instrukcijā vai zāļu aprakstā; kakla sāpju mazināšanai var izmantot "Decatylen 0,25 mg/0,03 mg" sūkājamās tabletes, "Neo-angin" sūkājamās tabletes un citus preparātus, precīzu zāļu lietošanu skatīt lietošanas instrukcijā vai zāļu aprakstā;

var izmantot "Decatylen 0,25 mg/0,03 mg" sūkājamās tabletes, "Neo-angin" sūkājamās tabletes un citus preparātus, precīzu zāļu lietošanu skatīt lietošanas instrukcijā vai zāļu aprakstā; iesnu mazināšanai, deguna aizlikuma simptomātiskai ārstēšanai var izvēlēties "Xymelin Menthol 1 mg/ml" deguna aerosolu (aktīvā viela Ksilometazolīna hidrohlorīds), "Otrivin Menthol 1 mg/ml" deguna aerosolu, "Olynth 1 mg/ml" deguna aerosolu (aktīvā viela Ksilometazolīna hidrohlorīds) vai "Vibrocil 2,5 mg/0,25 mg/ml" deguna aerosolu, katra līdzekļa precīzu lietošanu skatīt lietošanas instrukcijā vai zāļu aprakstā;

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par zāļu lietošanu konsultējieties pie ārsta vai farmaceita!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Kopējās pašsajūtas un imunitātes uzlabošanai nepieciešams D un C vitamīns, par devām būtu nepieciešams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu, nepieciešamības gadījumā var izmantot "InternetAptieka.lv" draudzīgo farmaceitu konsultāciju, kas bez maksas pieejama arī attālināti. Vajadzētu būt tā, ka normālā situācijā nedēļas laikā gan bērna, gan pieaugušā organisms jau spēj atgūties no gripas saslimšanas.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!

Vai gripas vīruss var izraisīt komplikācijas? Diemžēl jā!

Diemžēl, gripa ir tā slimība, kuras izslimošana var saistīties ar komplikācijām. Palielināts gripas ilgums, sarežģīta norise vai nepietiekoša ārstēšana var izraisīt ilgstošas sekas, piemēram, saslimšanu ar pneimoniju. Komplikācijas biežāk novēro cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām un noteiktām medicīniskā riska grupām, kā arī zīdaiņiem un senioriem, tāpēc šo grupu pārstāvjiem īpaši jārūpējas par imunitātes stiprināšanu.

Kā sevi pasargāt, lai gripa neķer

Godīgā atbilde – garantijas nav nevienam! Kā jau iepriekš minēts, gripa ir ļoti lipīga un gripas simptomi piemeklē pat spēcīgākos no mums. Tomēr, ir daži veidi, kas situāciju var uzlabot:

bieži un kārtīgi mazgāt rokas;

norobežoties no kontakta ar cilvēkiem, kam ir elpceļu saslimšanu simptomi;

vakcinēties;

vēdināt telpas gan darba vietā, gan mājās;

rūpēties par imunitāti laikus lietojot vitamīnu un minerālvielu kompleksus.

Sezonālo saslimšanu līdzekļi mājas aptieciņai – "InternetAptieka.lv"

Gripa bērnam un pieaugušajam var uzbrukt strauji un negaidīti. Ja Jums parādās gripas simptomi, no ārstēšanās neizbēgt, taču doties ārā no mājām gan nedrīkst, lai neapdraudētu citus. Šādās reizēs ideāls sabiedrotais ir InternetAptieka.lv, jo tur atradīsiet plašu medicīnas līdzekļu klāstu, karstos dzērienus, vitamīnus un minerālvielu līdzekļus organisma stiprināšanai, temperatūras, drudža un sāpju novēršanai un daudz ko citu. Izmantojiet iespēju konsultēties ar šīs e-aptiekas farmaceitiem arī telefoniski, online čatā vai "WhatsApp" vietnē, bet piegāde visiem pasūtījumiem tiks nodrošināta bez maksas!

