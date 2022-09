Kā uzsākt maksātnespējas procesu? Atbild mg.iur. Matīss Gūtmanis

Pieaugot inflācijai, arvien vairāk cilvēku saskaras ar grūtībām nosegt visus ikmēneša maksājumus, un brīdī, kad nākas izvēlēties starp kredīta nomaksu vai savas ģimenes uzturēšanu, protams, ka izvēle tiek izdarīta par labu ģimenei. Šādu situāciju risināt var palīdzēt fiziskās personas maksātnespējas process, kas paredz pārskatāmu parādsaistību dzēšanas plānu, saglabājot lielāko daļu ikmēneša ienākumu bez norēķinu konta bloķēšanas. Kā to uzsākt? To skaidro mg.iur. Matīss Gūtmanis.

Kas ir fiziskas personas maksātnespējas process?

Tas ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju. Līdz ar to jums vairs nebūs jāuztraucas par kārtējo kreditora vai parādu piedzinēja zvanu par nenokārtotajiem ikmēneša maksājumiem, kā arī nebūs jābaidās, ka tiks bloķēts bankas konts – likumā noteiktajā kārtībā visi kreditori vērsīsies pie jūsu maksātnespējas administratora, kuru jums iecels Latvijas Republikas pirmās instances tiesa.

Kādos gadījumos var palīdzēt maksātnespējas process?

Maksātnespējas process tiek uzsākts gadījumā, ja personai vairs nav iespējams segt parādsaistības, kuru kopējais apjoms pārsniedz 5000 eiro. Tāpat maksātnespējas process tiek uzsākts, ja tiek atņemta līzinga mašīna, izsolē pārdots parādniekam piederošs nekustamais īpašums, ja laulības šķiršanās gadījumā viens laulātais vairs nevar veikt kredīta maksājumu vai arī veselības iemeslu dēļ cilvēks ir zaudējis daļu savu darbaspēju un vairs nevar segt savas parādsaistības. Tāpat maksātnespējas process palīdzēs risināt ātro kredītu nomaksu, kuru dzēšanai vairs nav līdzekļu vai tie ir nepietiekami. Maksātnespējas process ir ieteicams, ja persona jau vairāk nekā pusi no savas darba algas atdod ikmēneša kredītu maksājumos.

Kad var uzsākt maksātnespējas procesu? Ja esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un jums ir izveidojušās parādsaistības, kuru kopējā summa pārsniedz 5000 eiro, saskaņā ar Maksātnespējas likumu jums ir tiesības vērsties tiesā ar pieteikumu par maksātnespējas procesa pasludinājumu. Tāpat maksātnespējas procesu var uzsākt, ja parādu lietas ir nodotas lielākajās Latvijas parādu piedziņas kompānijās kā SIA "GelvoraSergel", SIA "Creditreform Latvija", SIA "Julianus Inkasso Latvija" u.c. vai pret parādnieku ir celta prasība tiesā par parāda piedziņu un lieta ir nodota pie zvērināta tiesu izpildītāja.

Kas notiek pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas? Parāda apjoms vairs nepieaug, tiek saglabāta lielākā daļa algas un jums nevar bloķēt bankas kontus. Ja sekmīgi ir pabeigta bankrota procedūra un apstiprināts saistību dzēšanas plāns, tad ik mēnesi noteiktu laika periodu būs jāveic samērīgi maksājumi 1/3 apmērā no ienākumiem, bet pēc termiņa beigām jūs tiksiet atbrīvots no visām parādsaistībām. Ja parādsaistību summa ir līdz 30 tūkstošiem eiro, tad atmaksas termiņš ir viens gads, ja no 30 līdz 150 tūkstošiem eiro, tad divi gadi, bet virs 150 tūkstošiem eiro – trīs gadi.

Kā uzsākt maksātnespējas procesu? Biedrība "Baltais bruņinieks" piedāvā bezmaksas pirmo juridisko konsultāciju, kuras laikā tiek rasts piemērotākais parādsaistību dzēšanas risinājums un izstrādāts skaidri saprotams darbības plāns. Pēc tam kvalificēti juristi uz pilnvaras pamata sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā.

"Ļoti daudz maksātnespējīgu personu šādus maksātnespējas procesus ir izgājuši jau 2012.-2015. gadā, un nu sākas jauna ekonomiskā krīze, kas ne tik daudz ir orientēta uz banku sektoru parādiem, bet gan uz strauji pieaugošo inflāciju. Ar katru mēnesi sarūk naudas vērtība un nav iespējams vairs atļauties visu to pašu, ko līdz šim. Naudas cilvēkiem paliek arvien mazāk un ikmēneša obligātos maksājumus veikt kļūst arvien grūtāk. Mēs nemaz neapzināmies, cik daudz cilvēkiem mums apkārt ir nenokārtotu parādu – katram otrajam vai trešajam cilvēkam ir parādsaistības, ko nav iespējams ar esošo dzīves dārdzību nokārtot. Maksātnespējas process ir lieliska iespēja risināt problēmas, pirms tās ir pilnībā pārņēmušas jūsu dzīvi," skaidro mg.iur. Matīss Gūtmanis.

Pēc līdzīga principa norit arī juridiskas personas maksātnespējas process, kad uzņēmums vairs nespēj pats risināt finanšu grūtības un vairs nespēj nokārtot saistības – vai pret Valsts ieņēmumu dienestu, vai pret saviem piegādātājiem, darbiniekiem vai arī mainās biznesa modelis –, līdz ar to ir jāuzsāk vai nu maksātnespējas process, vai likvidācija.

"Katra situācija ir individuāla, balstoties uz lietas faktiskajiem apstākļiem, tāpēc piesakieties uz bezmaksas konsultāciju un kvalificēti juristi izvērtēs tieši jūsu gadījumu, piemeklējot piemērotāko veidu, kā jums palīdzēt! Maksātnespējas process ir ātrs un efektīvs risinājums ar adekvātām izmaksām, kas ne vien atbrīvo no galvassāpēm par aktuālajiem maksājumiem šodien, bet arī samazina finanšu slogu ilgtermiņā," mudinoši rezumē mg.iur. Matīss Gūtmanis.

